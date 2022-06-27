· سيتم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة المتداول للأسهم القيِّمة وصندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة المتداول لأسهم النمو في سوق أبو ظبي للأوراق المالية

· تعد الصناديق الجديدة بمثابة آلية مباشرة أمام المستثمرين للاستثمار في أسواق المال الأمريكية

أبو ظبي: أعلنت اليوم شركة شيميرا كابيتال (ذ.م.م) المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ومقرها أبو ظبي والتابعة لشركة شيميرا للاستثمار (ذ.م.م) عن إطلاق صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القيِّمة (كود بلومبيرج CHUSSHINV)، وصندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو (كود بلومبيرج CHUSSHG)، وكلٌ منهما صندوق استثمار متداول شفاف ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل.

وفي هذا السياق أوضح السيد/ سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال، أن إطلاق الصندوقين الجديدين يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها صناديق المؤشرات المتداولة الأخرى التابعة للشركة، والتي بلغ عددها حاليًا 8 صناديق بإجمالي أصول مُدارة تجاوزت قيمتها 420 مليون درهم خلال عامين فقط. وأضاف أن إطلاق صندوقي الولايات المتحدة المتوافقين مع الشريعة الإسلامية يهدف إلى تزويد المستثمرين بآلية مباشرة للاستثمار في أكبر وأنشط أسواق المال في العالم، وهو ما يعكس حرص شركة شيميرا كابيتال على الاضطلاع بدور فعال في تعزيز الخدمات التي تقدمها أسواق رأس المال الإماراتية للمستثمرين.

من جانبه صرح سعيد حمد الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بأن إدراج شركة شيميرا كابيتال لصندوقي المؤشرات المتداولة للولايات المتحدة المتوافقين مع الشريعة الإسلامية جعل سوق أبو ظبي للأوراق المالية مركزًا إقليميًا يضم أكبر عدد من صناديق المؤشرات المتداولة في المنطقة، حيث سيتيح فرصًا جديدة أمام المستثمرين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية لتنويع محفظة استثماراتهم بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة. وأضاف أن سوق أبو ظبي للأوراق المالية تتبنى استراتيجية لزيادة السيولة بالسوق وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية مؤكدًا أنها ستواصل العمل على تشجيع عمليات الإدراج وطرح منتجات وخدمات جديدة تلبي متطلبات المستثمرين بالسوق.

ويمثل صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة المتداول للأسهم القيِّمة رابع صندوق فرعي يتم إطلاقه لمحاكاة أحد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك تحت مظلة صندوق شيميرا الأساسي المسجل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع. وتم إنشاء الصندوق لمحاكاة المؤشر الاسترشادي (S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah Top 30 35/20 Capped Index (Custom)) كود بلومبيرج: (SPHYSCAP) وهو مؤشر تم استحداثه من قبل مؤسسة S&P Dow Jones Indices لقياس أداء أكبر 30 شركة وأكثرها سيولة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن مؤشر S&P Composite 1500 الذي يضم شركات تتبع سياسة زيادة التوزيعات سنويًا لمدة لا تقل عن 20 عامًا. ويضم المؤشر عددًا من الأسهم لأشهر الشركات عالمياً مثل جونسون آند جونسون "Johnson & Johnson" وبروكتر آند جامبل "Procter & Gamble" وإيكسون موبيل "Exxon Mobil".

وسيتم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة المتداول للأسهم القيِّمة بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، فئة (ب) ذات العائد الموزع، وسيقوم الصندوق بتوزيع الأرباح التي يتلقاها كلما توفرت.

ويمثل صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة المتداول لأسهم النمو خامس صندوق فرعي يتم إطلاقه لمحاكاة أحد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك تحت مظلة صندوق شيميرا الأساسي المسجل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع. وتم إنشاء الصندوق لمحاكاة المؤشر الاسترشادي (S&P 500 U.S. Shariah Top 30 35/20 Capped Index (Custom)) (كود بلومبيرج: SPSHXCAN) وهو مؤشر تم استحداثه من قبل مؤسسة S&P Dow Jones Indices لقياس أداء أكبر 30 سهمًا وأكثرها سيولة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن مؤشر S&P 500 الرائد في سوق الأسهم الأمريكي. ويضم المؤشر عددًا من الأسهم لشركات بارزة مثل أبل "Apple" وتسلا "Tesla" وأمازون "Amazon".

وسيتم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة المتداول لأسهم النمو بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، فئة (أ) ذات العائد المتراكم، ويقوم الصندوق بإعادة استثمار الأرباح التي يتلقاها دون أي رسوم إضافية على مالكي وحدات الصندوق.

وستوفر صناديق المؤشرات المتداولة الجديدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية آلية تتيح للمستثمرين في دولة الإمارات الاستثمار بسهولة وبشكل مباشر في أسواق الأسهم الأمريكية، وهو ما يعزز من الخدمات التي تقدمها شركة شيميرا كابيتال للمستثمرين. ويأتي إطلاق الصندوقين الجديدين بعد النجاح الذي شهده إطلاق صندوقين آخرين مدرجين بسوق أبو ظبي للأوراق المالية في وقت سابق من العام الجاري، وهما صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة المتداول وصندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة المتداول.

ومن جهته أعرب السيد / شريف سالم رئيس قطاع الاستثمار – الأسواق المالية بشركة شيميرا كابيتال، عن اعتزاز الإدارة بدعم المستثمرين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ليتمكنوا من الاستثمار بشكل مباشر وسلس في أسواق المال الأمريكية لأول مرة، حيث تتيح الصناديق الجديدة التي أطلقتها الشركة فرصة الاستثمار في مجموعة من أكبر وأنجح الشركات في الولايات المتحدة. كما سيتم إدارة الصندوقين الجديدين باستراتيجيات مختلفة لتلبية احتياجات مختلف المستثمرين، حيث يتضمن صندوق أسهم النمو الشركات الأكثر نموًا مثل شركات قطاع التقنية، بينما يتضمن صندوق الأسهم القيِّمة الشركات الأكثر نضجًا التي تقوم بتوزيع عائد منتظم.

وسوف يخضع كلا الصندوقين لإدارة شركة شيميرا كابيتال (ذ.م.م) من مقرها بالإمارات، والحاصلة على رخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط إدارة الاستثمار. من ناحية أخرى، يقوم بنك أوف نيويورك ميلون بدور الحافظ الأمين العالمي. وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كل من الدولية للأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس، وشركة أرقام لتداول الأوراق المالية، وشركة ضمان للأوراق المالية، وشركة بي إتش مباشر للخدمات المالية.

وفي السياق ذاته، أعرب السيد/ ماريوس باومان رئيس قطاع المؤشرات الخاصة بمؤسسة S&P Dow Jones Indices، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة شيميرا كابيتال لإطلاق الصندوقين الجديدين ليتتبعا حركة مؤشر (AristocratsS&P High Yield Dividend U.S. Shariah Top 30 35/20 Capped Index (Custom)) ومؤشر (S&P 500 U.S. Shariah Top 30 35/20 Capped Index (Custom)) على الترتيب. وأكد باومان على أن استحداث المؤسسة لمؤشرات مبتكرة يُمكِّن شركة شيميرا كابيتال وغيرها من الشركات المتعاونة مع المؤسسة من تطوير حلول تلائم متطلبات المستثمرين النهائيين استنادًا لتلك المؤشرات.

ومن جانب آخر، أعرب أنطوني هابس رئيس بنك أوف نيويورك ميلون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن سروره بتعزيز التعاون مع شركة شيميرا كابيتال، مشيرًا إلى أن إطلاق الصندوقين الجديدين سيتيح آلية أمام المستثمرين في دولة الإمارات للاستثمار بشكل مباشر في أسواق المال الأمريكية. وأضاف أن المسيرة المشرفة لأقدم بنوك الولايات المتحدة والتي تمتد طوال 238 عامًا أثمرت عن اختيار البنك للقيام بدور الحافظ الأمين العالمي لجميع صناديق شركة شيميرا كابيتال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا على أن البنك سيواصل دعم الشركة في تقديم المزيد من الحلول المبتكرة للمستثمرين في أسواق الشرق الأوسط وغيرها.

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عن شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م

شيميرا كابيتال ذ.م.م هي شركة استثمار تابعة لشركة شيميرا للاستثمارات ذ.م.م وتتخذ من أبوظبي مقرًا لها. تقوم الشركة بتوفير باقة مميزة ومتنوعة من الأدوات الاستثمارية الابتكارية لعملائها تركيزًا على الأصول البديلة وفئات الأصول غير التقليدية. وتقوم الشركة بتوظيف ما تحظى به الشركة الأم من خبرات واسعة في مجال الاستثمارات الخاصة، وما تتمتع به من مكانة خاصة لدى مزودي الخدمات المالية المتميزة، فضلًا عن علاقاتها الراسخة بمؤسسات الوساطة المالية وشبكة واسعة من أصحاب الثروات إلى جانب شركات إدارة الثروات والاستثمارات، وذلك من أجل تعظيم المردود والعائد الاستثماري. الشركة حاصلة على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وتعمل بموجب القواعد التنظيمية للهيئة، بالإضافة إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالحوكمة.

للاستعلام والتواصل:

شيميرا كابيتال ذ.م.م

ماري بجويلهان

هاتف: 0931 668 52 0 (971+)

بريد إلكتروني: chimeracapital@kekstcnc.com chimerainvestment.com/

نبذة عن سوق أبو ظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبو ظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبو ظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبو ظبي المتنوع.

سوق أبو ظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

سوق أبو ظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

هاتف: 8774 612 (2) 971+

محمول: 9733 668 (50) 971+

بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

عن شركة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات المالية

شركة ستاندرد أند بورز داو جونز للمؤشرات المالية هي أكبر صانع للمؤشرات المالية وأكبر مزود للبيانات والمواد البحثية حول العالم، كما أنها صاحبة أكبر وأشهر المؤشرات المالية حول العالم مثل مؤشر S&P 500، ومؤشرDow Jones Industrial Average. وتتجاوز الأصول المستثمرة في المنتجات المالية المبنية على مؤشرات الشركة تلك المستثمرة لدى أي من نظرائها حول العالم. ومنذ إنشاء أول مؤشراتها عام 1884 على يد تشارلز دو، تقوم الشركة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات المالية بإرشاد المستثمرين حول كيفية قياس أداء السوق وتصميم استراتيجيات التداول، استنادًا لما تحظى به من الخبرات المتكاملة في إنشاء وتوفير الحلول الابتكارية المتميزة بالشفافية.

وتمثل الشركة قطاعًا رئيسيًا بمؤسسة S&P Global (المدرجة على بورصة نيو يورك تحت كود SPGI)، وهي المؤسسة المتخصصة في توفير المعلومات الأساسية للأفراد والشركات والحكومات من أجل تدعيم القرارات الاستثمارية التي يتخذونها. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.spglobal.com/spdji/en/

عن بنك أوف نيويورك ميلون

يعد بنك أوف نيويورك ميلون شركة استثمارات عالمية تابعة لمؤسسة بنك أوف نيويورك ميلون (كود بورصة نيويورك: BK). وتكرس الشركة جهودها وأعمالها لمساعدة العملاء على إدارة وخدمة الأصول المالية خلال جميع المراحل الاستثمارية. وتقدم الشركة خدماتها الاستثمارية وخدمات إدارة الاستثمارات في أكثر من 35 دولة، ويتنوع عملاؤها بين المؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد. وقد وصل إجمالي الأصول المدرجة بأمانة الحفظ والإدارة إلى 45.5 تريليون دولار بحلول 31 مارس 2022، كما وصل إجمالي الأصول المدارة إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي. وتتميز شركة بنك أوف نيويورك ميلون بتقديم كافة الخدمات والإجراءات التي يحتاج إليها العملاء لإطلاق استثماراتهم أو تداولها أو إدارتها أو توزيعها أو إعادة هيكلتها أو تقديم خدمات لها. لمزيد من المعلومات عن بنك أوف نيويورك ميلون، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.bnymellon.com ويمكنك متابعة الشركة على تويتر من خلال @BNYMellon أو زيارة المركز الإعلامي على الرابط التالي: www.bnymellon.com/newsroom.

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ريبيكا كارابوس

بنك أوف نيويورك ميلون

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