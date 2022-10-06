دبي، الإمارات العربية المتحدة: يتكوّن مشروع التطوير العقاري "بينينسولا فور، ذا بلازا" من برجين سكنيين بارزين وشقق لوفت فاخرة مطلة على الواجهة البحرية ومبنى تجاري، وتُشكّل مجتمعةً الأجزاء الأخيرة من مشروع "بينينسولا" المجتمعي الرئيسي الأيقوني الذي طورته شركة "سيلكت جروب". ويُعدّ مشروع "بينينسولا فور" الفرصة الأخيرة للاستثمار في هذا المجتمع المتميز المُطل على الواجهة المائية إبّان نجاح بيع جميع مشاريع التطوير العقاري السابقة في المشروع.

ويُعدّ "بينينسولا" أول مشروع من نوعه على الواجهة المائية يركز على المجتمع في منطقة الخليج التجاري، ويتكوّن من ستة أبراج سكنية فاخرة ومنصات شاطئية ووحدات تجارية. ويركّز المشروع الرئيسي على توفير نمط حياة نشط واجتماعي بما يضمّه من مرافق نمط الحياة مثل ملاعب التنس وملاعب البادل ومسارات الجري ومنتزه التزحلق، فضلاً عن مساحات اللعب العائلية.

يمتاز مشروع التطوير العقاري "بينينسولا فور، ذا بلازا" بموقعه الاستراتيجي في قلب سوق (ذا بلازا)، ويُوفّر مشهداً نابضاً بالحياة للذواقة ومحبي الترفيه والتسوّق بإطلالة خلّابة على الواجهة المائية. وسيُوفّر المشروع للمقيمين والزوار وجهةً متكاملة تضمّ عدداً من المقاهي العضوية والمقاهي المعاصرة والمخابز ومحلات الأزياء والمعارض الحرفية والمطاعم الفاخرة ومطاعم المأكولات المحلية الشهية في مكان واحد.

وقال راهيل أسلام، المؤسس والرئيس التنفيذي لـمجموعة "سيلكت جروب" في سياق تعليقه على إطلاق مرحلة التطوير النهائية: "يعتبر مشروع ’بينينسولا فور، ذا بلازا‘، الذي شُيّدت معالمه وفقاً لمبادئ الجمال والكمال في الحياة اليومية، قصيدة جميلة لفن الحياة، باعتباره محوراً للمجتمع في قلب وسط مدينة دبي. ونفخر بتلبية احتياجات السوق بتوفير تجربة مطوّرة للحياة على الواجهة المائية التي تشهد إقبالاً متزايداً".

ويضم برجا مشروع "بينينسولا فور" مجموعة منتقاة من شقق الاستوديو والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق البنتهاوس من نصف طابق، في حين توفر شقق اللوفت الفاخرة المطلة على الواجهة المائية شقق دوبلكس من ثلاث وأربع غرف نوم.

وبفضل الإطلالات الرائعة المباشرة على قناة دبي المائية وأفق المدينة وبرج خليفة والمرافق المتطورة، يمكن لأصحاب المنازل والمستثمرين توقع عيش تجربة فخمة سلسة وتفاصيل حرفية دقيقة تطمس الحدود بين الهندسة المعمارية الرائعة وأسلوب الحياة الاجتماعية.

ويُرحب مشروع "بينينسولا فور، ذا بلازا" بسكّانه بتوفير ملجأ هادئ يُريح أعصابهم بعيداً عن صخب الحياة اليومية في المدينة. وتُعدّ هذه الشقق بمساحاتها الرحبة والمُصممة بشكل رائع والتي تضمّ وحدات سكنية من طابقين "دوبلكس" مكونة من ثلاث وأربع غرف نوم، مزيجاً مذهلاً من الجمال والفخامة.

ويُوفر مشروع "بينينسولا فور، ذا بلازا"، لسكانه مجموعة متنوعة من المساحات للاستمتاع بعيش أسلوب حياة نشط وقضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء، بما في ذلك مسبح خارجي خاص وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل وجاكوزي ومنطقة لعب للأطفال ومساحة للعمل المشترك ومنطقة اليوغا وملاعب الاسكواش.

ويُتوقّع اكتمال مشروع "بينينسولا فور" بحلول الربع الثاني من عام 2026.

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لمحة عن "سيلكت جروب"

تُعدّ شركة "سيلكت جروب" التي تتخذ من دبي بالإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، شركة تطوير واستثمار عقاري حائزة على جوائز. وتختصّ الشركة في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل التطوير العقاري والاستثمارات والضيافة والتجزئة.

وسلّمت "سيلكت جروب" أكثر من 7,000 منزل بمساحة إجمالية تزيد عن 20 مليون قدم مربع، ومع 5,000 منزل آخر قيد الإنشاء، بإجمالي قيمة تطوير إجمالية تزيد عن 20 مليار درهم إماراتي.

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تتوفّر الصور عالية الدقّة على الرابط الإلكتروني التالي: -01yZzgxoc1Ei-https://drive.google.com/drive/folders/1Omi5CU67vuWV7MJ74w?usp=sharing

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أولغا لوبلنوفا، مدير التسويق

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