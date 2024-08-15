تواصل الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات شركات المحاسبة والمؤسسات المالية

دبي - احتفالاً بمرور عام على مسيرتها الناجحة، أعلنت شركة سكوب سوليوشنز، المختصة بتقديم حلول البرمجيات السحابية، عن زيادة استثماراتها في أحدث اتجاهات التكنولوجيا الحديثة وتعزيز حضورها في المنطقة في الإمارات العربية المتحدة، مع تطلعات لتوسيع نطاق أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي. تعدّ الشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المتطورة مثل الحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة، حيث تقدم حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات شركات المحاسبة والمؤسسات المالية على وجه الخصوص.

بدأت سكوب سوليوشنز مسيرتها قبل اثني عشر عاماً في مالطا، ونجحت في ترسيخ مكانتها بصفتها شركة رائدة في الابتكار التكنولوجي حيث تقدم حلولاً متقدمة في الحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة، والتي من شأنها تعزيز الكفاءة والدقة وقابلية التوسع في العمليات المالية والمحاسبية. تشتهر الشركة بمجموعة شاملة من خدمات البرمجيات التي توفر الوصول الفوري إلى البيانات المالية الحيوية، وتدعم اتخاذ القرارات المستنيرة من خلال حلول مخصصة موثوقة وسهلة الاستخدام.

شهد عام سكوب سوليوشنز الأول تحقيق إنجازها الأبرز وهو الإطلاق الناجح لمؤتمر "إعادة ابتكار المحاسبة"، المؤتمر الأول من نوعه للمحاسبة الرقمية في المنطقة. وقد استقطب المؤتمر أكثر من 100 مشارك في مارس 2024، فكان بحق منصة محورية للمختصين في مجال الأعمال لاستكشاف أحدث التطورات في مجال المحاسبة الرقمية.

نجحت سكوب سوليوشنز خلال عام واحد فقط من عملها في الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها باعتبارها القوة المحركة للتحول الرقمي في قطاع المحاسبة، وقد حازت الشركة على شرف التمثيل الحصري لشركة زِيرو الرائدة في برامج المحاسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرح أيمن القاعوري، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة سكوب سوليوشنز قائلاً: "احتفالاً بمرور عام على انطلاق عملياتنا في الإمارات العربية المتحدة، فإننا نفخر بالإنجازات التي حققناها والتأثير الكبير الذي أحدثناه في صناعة المحاسبة بالمنطقة. وبفضل خبرتنا التي تمتد لأكثر من عقد في مالطا، وعام من تواجدنا في الإمارات العربية المتحدة، نؤكد التزامنا الراسخ بالابتكار والتميز، ومواصلة تطوير خدماتنا وعروضنا لتلبي احتياجات عملائنا المتنامية".

تسعى سكوب سوليوشنز جاهدة لتوسيع نطاق أعمالها وترسيخ أماكن تواجدها لتشمل أسواق الشرق الأوسط الرئيسية مثل عُمان والبحرين والكويت وقطر والسعودية، حاملة معها حلولها المبتكرة لتلبية احتياجات جمهور أوسع.

نبذة عن سكوب سوليوشنز:

تعد سكوب سوليوشنز رائدة في تمكين الشركات من تطويع إمكانات البرمجيات كخدمة لتحقيق أقصى استفادة من عملياتها. وفي ظل تحديات تشبع السوق بالخيارات المتاحة، رسخت سكوب سوليوشنز مكانتها المتميزة من خلال تقديم المشورة والخبرة اللازمتين لاختيار الأدوات المناسبة لتعزيز الوظائف الرئيسية في الأعمال التجارية مثل المحاسبة ونقاط البيع وإدارة المخزون والتجارة الإلكترونية. وبفضل خبرتها العريضة التي تمتد لعقد من الزمن وشراكاتها القوية مع كبار مزودي الخدمات السحابية، تستعد سكوب سوليوشنز للتوسع عالمياً.

وبعد النجاح في مالطا وقبرص، تضع الشركة الآن منطقة الشرق الأوسط في صدارة أولوياتها، بدءاً من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعةً بالتحول الرقمي المتسارع والطلب المتزايد على الحلول السحابية المتطورة في المنطقة. وتهدف سكوب سوليوشنز من خلال نموذج تسعير الاشتراك المبتكر إلى جعل الحلول السحابية المتقدمة في متناول الجميع، وتمكين الشركات من مختلف الأحجام لتحقيق النجاح في العصر الرقمي.

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