دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ريف للتطوير العقاري، الرائدة في حلول العقارات المبتكرة، عن إطلاق مشروع ريف 1000، وهو مشروع يضم 125 وحدة سكنية فريدة، يقع في مجمع دبي لاند السكني. يأتي هذا الإعلان في إطار خطط الشركة للتوسع الكبير، حيث تهدف لإطلاق30 مشروعًا جديدًا بحلول ديسمبر 2025.

ويتميز المشروع الجديد بحدائق مغمورة مُكيفة ، وهي تقنية حاصلة على براءة اختراع، تُعد الأولى من نوعها في دبي والعالم، ما يوفر حلاً عملياً للمعيشة الخارجية في مناخ الإمارات الحار. يمثل هذا ابتكاراً كبيراً في تصميم العقارات، حيث يتيح للمقيمين مساحة مثالية للاسترخاء والتواصل الاجتماعي، بغض النظر عن الظروف الجوية خلال السنة.

وتصل قيمة المشروع إلى175 مليون درهم، ويشمل خطط دفع مُيسّرة، مما يجعله خياراً جذاباً للمشترين والمستثمرين. وتبدأ أسعار الشقق من715,000 درهم.

يوفر ريف 1000 مجموعة متنوعة من التصاميم الداخلية تشمل: أربع أنواع من استوديوهات، وثمانية أنواع من شقق بغرفة نوم واحدة، وستة أنواع من شقق بغرفتي نوم، وأربع أنواع من الدوبلكس تاون هاوس. وتتراوح المساحات على النحو التالي: استوديوهات تبدأ من436,15 قدم مربع، شقق غرفة نوم واحدة تبدأ من 761,22 قدم مربع، شقق غرفتين تبدأ من1,092,43 قدم مربع، والدوبلكس تاون هاوس يبدأ من1,653.23 قدم مربع.

وسيحظى سكان المشروع بمجموعة واسعة من الميزات المبتكرة والمرافق الفاخرة التي تغطي أكثر من20% من إجمالي مساحة المشروع، بما في ذلك فيلا للضيافة، صالة رياضية داخلية "تكنوجيم"، وصالة رياضية خارجية، ومنطقة يوغا داخلية وخارجية، وحدائق خاصة، وحديقة خضروات، ومناطق للشواء، وملعب كريكيت، ومضمار للركض، وملعب رياضي متعدد الأغراض، وجاكوزي، ومسبح، ومنطقة جلوس، ومساحة عمل مشتركة، وصالة رياضية مائية، وسينما على السطح، ومنطقة كروس فت، ومنطقة لعب للأطفال، وغيرها الكثير.

وصرّح السيد سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري، قائلاً: "يقدم مشروعنا تجربة استثنائية وقيمة استثمارية مميزة من خلال زيادة المساحات القابلة للعيش ودمج عناصر تصميم مبتكرة تناسب أسلوب الحياة العصري. نؤمن بأن العيش الفاخر يجب أن يكون جميلاً وعملياً ومستداماً في آنٍ واحد. وتعد الحدائق المغمورة المُكيفة دليلاً على التزامنا برفع جودة الحياة للمقيمين".

وتلتزم "ريف للتطوير العقاري" بالاستدامة من خلال تطبيق ممارسات وتقنيات متقدمة تحافظ على البيئة. ويعكس هذا الالتزام استخدام أنظمة موفرة للطاقة، ووسائل للحفاظ على المياه، ودمج المساحات الخضراء في جميع أنحاء المجمع.

علاوةً على ذلك، يهدف ريف 1000 إلى خلق مجتمع حيوي ومترابط بين السكان، من خلال المساحات المشتركة والتصميم الذي يعزز التفاعل الاجتماعي وأسلوب حياة نابض، مما يجعله خياراً مثالياً للعائلات والشباب المهنيين والمستثمرين.

ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2026.

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