بعد نجاح بيع كامل وحدات المرحلة الاولي من مشروع " تلال شورز" التابع لها بالعين السخنة وذلك خلال ساعات من طرحة وتحقيق مبيعات تعاقدية بأكثر من مليار جنيه

القاهرة: تشارك رؤية للتطوير العقاري -إحدى الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري -في معرض سيتي سكيب بعروض متميزة لمشروعاتها المختلفة تلال سول بالساحل الشمالي وستون هيلز بالقاهرة الجديدة، و"تلال شورز" بالعين السخنة والذي أطلقته مؤخراً بمبيعات مستهدفة تفوق خمسه مليارات جنية مصري.

"تلال شورز" يعد جزء من مشروع تلال السخنة الذي يتمتع بموقع متميز يجعله مختلف عن غيره من المشروعات الساحلية حيث يمتد بطول 6 كيلو متر على شاطئ البحر الاحمر. يتكون "تلال شورز" من خمسة مراحل على مساحة 88 فدان ويقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المتميزة بتصميمات معمارية عصرية تلبي كافة احتياجات عملاء شركة رؤية، حيث تتميز جميع وحدات المشروع برؤية مباشرة للبحر نظراً لتصميم جميع الوحدات على مصاطب متدرجة، وهذا التصميم هو ما يميز مشاريع شركة رؤية. وقد اهتمت الشركة أيضا بتصميم الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة التي تندمج وتتكامل مع البحيرات الصناعية، من أجل ان يصبح المشروع في صورة تليق بجميع الاذواق. كما يوفر مجموعة من الخدمات الأساسية والترفيهية للعيش في منتجع متكامل يتمتع بالعديد من وسائل الرفاهية.

يتكون "تلال شورز" من خمسة مراحل، ويشتمل على بحيرة تصل مساحتها الي حوالي 16800، وجدير بالذكر نجحت الشركة في بيع الطرح الاول بالكامل خلال 8 ساعات، بأجمالي مبيعات تعاقدية بأكثر من مليار جنية وهو ما يعكس مدي ثقة العملاء في مشاريع الشركة.

في البداية عبر المهندس محمد عادل الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للتطوير العقاري عن سعادته البالغة بإطلاق المرحلة الأولي من تلال شورز في تلال السخنة والاقبال الشديد من العملاء على المشروع. مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المستقبلية وهو نتاج جهود مخلصة ومتواصلة من إدارات الشركة المختلفة. كما أعرب عن امتنانه للعملاء والشركاء الذين ساهموا بفاعلية في تحقيق هذا النجاح.

ويضيف محمد عادل أنه تم اعتماد مفهوم جديد مبتكر لتعزيز قيمة المشروع، وذلك باستغلال طبيعة الأرض المقام عليها المشروع والتي تتيح البناء بشكل يميز جميع وحدات المشروع بإطلالة ساحلية كاملة على البحر الأحمر وهي ميزة نادرة في المنتجعات الشاطئية. وكل هذه المميزات السابق المشار اليها تقدم قيمة مضافة بالسوق العقاري مما يضمن لعملائنا أفضل استثمار. وتعد شركة رؤية للتطوير العقاري واحدة من الشركات التي تبحث دائما عن التجديد والتطور واستخدام كل ما هو مبتكر لتقديم منتج متميز لكسب ثقة العملاء.

وأشار إلى انه خلال عام 2023، ارتفعت وتيرة التسليمات بمختلف مشاريع الشركة حيث تم تسليم المرحلة الاخيرة في تلال سيدي عبد الرحمن والتي تتكون من حوالي 100 وحدة سكنية، بالإضافة الي تسليم 50 وحدة في تلال السخنة و40 وحدة في ستون بارك و145 وحدة في ستون ريزيدنس بالقاهرة الجديدة. وتتمتع هذه الوحدات بجميع المرافق الخدمية والترفيهية التي تلبي جميع احتياجات العملاء المعيشية.

كما أكد ان ادارة الشركة تدرس باستمرار احتياجات الفئات المستهدفة وتملك خطط مرنة ومبتكرة لمواكبة الاحتياجات المتجددة للعملاء.

وأضاف أيضاً، أن الشركة سوف تشارك في معرض سيتي سكيب بمشروعات أخرى كمشروع تلال سول واحدة من أهم مشروعات شركة رؤية في الساحل الشمالي، والذي اختارت الشركة موقعه بعناية فائقة، فيقع في الكيلو 143 على خليج سيدي عبد الرحمن، ويمتد المشروع على مساحة 339 فدان، حيث تم البناء على 11% من المساحة والباقي للمساحات الخضراء. وأيضا سيتم المشاركة بمشروعهيلز بمشروع ستون بارك والذي يقع في قلب القاهرة الجديدة على مساحة 230 فدان ويتميز المشروع بوجود مناطق خضراء وأماكن رياضية متنوعة مثل ملاعب التنس وحمامات السباحة، ونادي صحي، إلى جانب مراكز تجارية ومطاعم.

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