بهدف تلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من خلال توفير التمويل المناسب

جدة: أعلنت شركة ذاخر للتطوير ، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع "ذاخر مكة" بتوقيع اتفاقية تعاون مع "بنك البلاد".

وتتيح الاتفاقية مجموعة من الحلول التمويلية المُبتكرة في إطار الجهود المشتركة بين البنك والشركة لتلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم بتزويدهم بأفضل الحلول والخدمات والمنتجات ومن ضمنها مُنتج تمويل شراء الوحدات السكنية عبر البيع على الخارطة.

وقد ووقّع الاتفاقية كل من نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في ذاخر للتطوير أ. هتان سمان ورئيس أصول مصرفية الأفراد لدي بنك البلاد أ. خالد أبو حسان.

وبهذه المناسبة قال الأستاذ هتان سمان: "سعداء بهذا التعاون مع بنك البلاد أحد أبرز البنوك الرائدة في المملكة"، مؤكدا على أهمية هذا التعاون الذي يتيح للعملاء حلولاً تمويلية مُبتكرة، و يأتي هذا التعاون في سياق الشراكات التي تعقدها ذاخر مع الجهات التمويلية وغيرها بهدف توفير أفضل الخيارات والمنتجات لعملائها، لتحقيق أفضل النتائج تماشيا مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

ويحرص بنك البلاد على تعزيز مُبادرات الاقتصاد الوطني ومنها دعم القطاع العقاري وتوفير حلول تمويلية متنوعة تناسب كافة العملاء، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030".

ويدعم مشروع "ذاخر مكة" رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف. ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من مشروع ذاخر مكة عام 2024.

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نبذة عن "ذاخر مكة":

مشروع "ذاخر مكة" هو أحد أضخم وأهم المشاريع في المملكة العربية السعودية، والذي تقوم بتطويره شركة ذاخر للتطوير التي تهدف لتغيير مشهد التطوير العقاري في مكة المكرمة. وتتمثل رؤية الشركة في المساهمة في التطوير والتنمية المستدامة لمكة المكرمة وأن تصبح الوجهة المفضلة لزوار المدينة المقدسة.

وسيوفر مشروع "ذاخر مكة" 15 ألف فرصة عمل مباشرة و18 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 26 مليار ريال سعودي. يشارك المشروع في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم، بالإضافة لتعزيز التنمية العقارية والاقتصادية للمدينة وتمكين الراغبين من تملك عقار متمّيز داخل مجتمع متكامل الخدمات وبيئة تنبض بالحياة والأمان وعلى مقربة من الحرم المكي الشريف.

نبذة عن : "بنك البلاد"

بنك البلاد هو مصرف سعودي إسلامي تأسس بموجب المرسوم الملكي 48/ م بتاريخ 1425/9/21 هـ الموافق 4 نوفمبر 2004 برأس مال 10 مليار ريال سعودي. ومقره الرئيسي مدينة الرياض. يقدم بنك البلاد خدمات مصرفية وفق أسس شرعية يتبعها في كل المنتجات والخدمات ويوفر حلول مصرفية واسعة للعديد من المجالات والقطاعات وشرائح المجتمع، يقابل ذلك العديد من المُبادرات والبرامج المُستدامة ضمن برامج البنك للمسؤولية المجتمعية التي تفوق 73 برنامج ومُبادرة