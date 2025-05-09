يعكس هذا التوسع رؤية المجموعة الأشمل لترسيخ حضورها في الأسواق الواعدة.

الفرع الجديد يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول التجهيزات الداخلية عالية المستوى.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم مجموعة ستاليونز الإمارات "إي إس جي" (ADX: ESG)، وهي مجموعة رائدة في مجال توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، وخدمات أعمال البناء، والتطوير العقاري والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، عن توسيع حضور شركتها التابعة "ديكوفجين" في الأسواق الخليجية من خلال افتتاح فرع جديد في السعودية.

تعد ديكوفجين من الشركات الرائدة في مجال التصميم الداخلي وأعمال التجهيزات (الفِت آوت)، والخدمات الهندسية، و تُجسّد هذه الخطوة الإستراتيجية التزامها المستمر بتقديم حلول التصميم الداخلي المتكاملة والمتميزة لعملائها في المملكة.

يُشكّل السوق السعودي، المدفوع ببرامج التحول الوطني الطموحة والطلب المتنامي على المساحات السكنية والتجارية الراقية، فرصة واعدة للنمو والابتكار. ويمثل هذا التوسع الاستراتيجي محطة بارزة في مسيرة ديكوفجين نحو التوسع الإقليمي، ويعزز حضورها في منطقة الخليج، بما يدعم رؤية المجموعة الأشمل للتوسع الإقليمي والدولي.

صرّح مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري – رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي:"يسعدنا أن نُرسخ وجوداً تشغيلياً قوياً في المملكة العربية السعودية، وهو سوق يتماشى تماماً مع طموحاتنا في النمو وقدراتنا الخدمية."

وأضاف كايد علي خرما – الرئيس التنفيذي للمجموعة: "سيُمكننا فرعنا الجديد من خدمة عملائنا بشكل أفضل، والمساهمة في المشاريع الريادية، ودعم رؤية المملكة في بناء اقتصاد متنوع وحيوي."

ويأتي هذا التوسع كجزء من استراتيجية مجموعة ستاليونز الإمارات طويلة الأجل لتعزيز حضور وقدرات شركاتها التابعة، بما يمكّنها من اغتنام الفرص الجديدة وتعزيز خلق القيمة في أسواق متنوعة.

تأسست شركة ديكوفجين في عام 2003، وتضم تحت إدارتها أكثر من 40 مهندساً محترفاً، كما تدير مصنعاً حديثاً مجهزاً بأحدث التقنيات، مما يرسخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول التصميم الداخلي عالية الجودة. وقد نفذت الشركة مجموعة من المشاريع الرفيعة المستوى، من بينها القصر الرئاسي في أبوظبي، فندق رويال أتلانتس، وفندق ماندارين اورينتال، وفندق إديشن وفندق هيلتون كونراد، إلى جانب سجل حافل من الإنجازات الأخرى التي تكرس ريادتها في تصميم وتنفيذ المشاريع.

نبذة عن مجموعة ستاليونز الإمارات "إي إس جي"

مجموعة ستاليونز الإمارات هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي شركة إماراتية رائدة في توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، بالإضافة الى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة، التطوير العقاري وخدمات ادارة المشاريع الهندسية والخدمات المرافقة لأعمال البناء والتطوير وخدمات الضيافة. ومن خلال هذا النهج الشامل، توفر لعملائها حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل تطوير المشروعات العقارية والاستثمار. ومنذ تأسيسها في عام 2008، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. ووفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاحات عملائها". مع إجمالي أصول بلغت 3.68 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2025، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

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نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 879.6 مليار درهم (أي ما يعادل 239.3 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

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