دبي: وقعت شركة دبي للمقاصة، التابعة لسوق دبي المالي، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة"، إحدى شركات مجموعة تداول السعودية، مذكرة تفاهم توفر إطاراً عاماً لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات في المجالات المتصلة بخدمات التقاص المركزي للأوراق المالية والعمل الحثيث من أجل الارتقاء بتلك الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقع مذكرة التفاهم فاطمة بن قداد، المدير العام لشركة دبي للمقاصة، ووائل بن عبدالله الهزاني، المدير التنفيذي لشركة مقاصة. وتهدف المذكرة إلى وضع أسس التعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين بشأن عدد من أوجه التعاون المشترك بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات والتباحث حول فرص التدريب والتطوير في مجال التقاص المركزي، والتنظيم المشترك للفعاليات.

وقالت فاطمة بن قداد، المدير العام لشركة دبي للمقاصة: "يُسعدنا توقيع هذه المذكرة مع شركة "مقاصة"، في خطوة مُهمة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون واسع النطاق بين الجانبين الأمر الذي يعود بالنفع على كافة المتعاملين ويُعزز الأنشطة الاستثمارية في أسواق المال في دبي والمملكة العربية السعودية. إننا نتطلع إلى وضع هذه المذكرة موضع التنفيذ خلال المرحلة المقبلة بما يوفر آلية فعالة لتبادل الخبرات والمعلومات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجانبين لا سيما على صعيد تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التقاص المركزي."

ومن جهته قال وائل بن عبدالله الهزاني، المدير التنفيذي لشركة مقاصة: "تمثل هذه الاتفاقية مع شركة دبي للمقاصة خطوة مهمة لدعم مساعينا الرامية للتعاون مع مراكز المقاصة الإقليمية وتعزيز البنية التحتية للأسواق المالية في المنطقة. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى العمل معاً لاستكشاف الفرص ذات المنفعة المتبادلة والاستفادة منها بهدف دفع الابتكار وتطوير الأعمال وزيادة جاذبية أسواقنا."

وتجدر الإشارة إلى أن شركة دبي للمقاصة لعبت دوراً محورياً في إعادة صياغة واقع خدمات التقاص في الإمارات العربية المتحدة بفضل ما تمتلكه من أطر عمل متطورة لإدارة المخاطر ذات الصلة بخدمات ما بعد التداول ونُظم تقنية عالمية لتسوية الصفقات بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وقد وسعت الشركة نطاق خدماتها ليشمل الأوراق المالية وعقود المشتقات بما يوفر لأعضاء التقاص مجموعة متكاملة من المنتجات ضمن إطار عمل آمن ومنظم.

وبدورها، تساهم شركة مقاصة في الحد من مخاطر عمليات ما بعد التداول بالإضافة إلى مركزية إدارة المخاطر وتطوير خدمات المقاصة في السوق المالية السعودية وفق أفضل الممارسات العالمية. كما طورت الشركة خدماتها هذا العام لتشمل جميع المنتجات المتداولة في تداول السعودية، بالإضافة إلى توسيع سوق المشتقات ليشمل العقود المستقبلية للأسهم المفردة

وتقديم خدمة مقاصة اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، مما يتيح لأعضائها تقديم خدمات المقاصة لأحد أهم الأسواق في المنطقة والتي تتمتع بسيولة عالية ومجموعة متنوعة من المنتجات.

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نبذة عن سوق دبي المالي:

أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM"". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000. www.dfm.ae

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