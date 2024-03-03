الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة دان، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المتخصصة في السياحة الريفية والسياحة البيئية والسياحة الترفيهية وهيلتون الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة عن توقيع اتفاقية شراكة لتشغيل ثلاثة منتجعات في محافظة الأحساء تشمل منتجع الأحساء الريفي، فنادق ومنتجعات LXR من هيلتون; ومنتجع الأحساء البيئي، Curio Collection من هيلتون، إضافة إلى منتجع الأحساء الترفيهي، Curio Collection من هيلتون. وقد جاء هذا الإعلان عقب مراسم توقيع اتفاقية الشراكة خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً كبار المسؤولين العالميين في هيلتون إلى المملكة العربية السعودية.

وسيتم تشييد المنتجعات الجديدة في محافظة الأحساء التي تعتبر من أكثر الأراضي خضرةً وخصوبةً في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وتضم واحة الأحساء، أحد مواقع اليونيسكو للتراث العالمي وأكبر واحة نخيل في العالم. ويهدف المخطط الرئيسي للمشروع الذي يمتد على مساحة قدرها 1.8 مليون متر مربع إلى إنشاء وجهة سياحية زراعية في قلب الأحساء، لجذب الزوار الذين يتطلعون إلى التواصل مع الطبيعة والاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب مع المساحات الخضراء الخصبة التي تحيط بالمشروع والمزارع المحلية التي تقع على مسافة قريبة.

وبهذه المناسبة، قال عبد الرحمن أبا الخيل، الرئيس التنفيذي لشركة دان: "ستجمع الشراكة مع هيلتون لتشغيل أول ثلاث منتجعات في الأحساء بين ضيافة هيلتون عالمية المستوى والمناظر الطبيعية الخلابة في الأحساء، لتوفير تجارب فريدة وغنية بالإرث الثقافي العريق والطبيعة الساحرة، والتي تحتاج إلى المزيد من الحضور في المشهد السياحي الحالي للمملكة. كما تسهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف استراتيجيتنا لإنشاء علامة تجارية سعودية المنشأ متميزة في مجال الضيافة، مع تجارب زراعية وبيئية وترفيهية مستوحاة من تراث المملكة ومن قلب طبيعتها، والتي من شأنها إرساء معايير استثنائية في مجال الضيافة في المملكة العربية السعودية. يتميز نموذج أعمالنا بالأصالة الثقافية والاستدامة وتمكين المجتمع، مما يسهم في خلق بيئة متكاملة والمساهمة في أهداف الاقتصاد والسياحة الأوسع للمملكة."

من جانبه، قال كريس ناسيتا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيلتون: "إن توقيع اتفاقية الشراكة لتشغيل المنتجعات الثلاثة يعزز نطاق حضورنا في المملكة العربية السعودية، حيث نخطط لتوسيع محفظة مشاريعنا في المملكة لتصل إلى أربعة أضعاف. وتعتبر محافظة الأحساء إحدى مناطق التطوير السياحي الرئيسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، ويسرنا تقديم علامات الضيافة الشهيرة لهيلتون بالتعاون مع شركة دان في هذا المشروع السياحي الجديد والفريد من نوعه على مستوى المملكة."

وسينفرد كل منتجع بطابع خاص بدءاً من الفخامة في منتجع الأحساء الريفي، فنادق ومنتجعات LXR، ورفاه الصحة في منتجع الأحساء البيئي Curio Collection من هيلتون، والمغامرات في منتجع الأحساء الترفيهي Curio Collection من هيلتون. وستتوفر أيضاً منطقة أنشطة مركزية للضيوف وعامة الجمهور تشمل حديقة ومسرح وعدداً من المطاعم والمتاجر، وسوقاً لمنتجات المزارعين، إلى جانب مساحات متعددة الاستخدامات مخصصة لعرض منتجات البائعين من المزارعين والتجار المحليين.

وتتميز المنتجعات بموقع مميز من السهل الوصول إليه عبر الطرق الرئيسية، حيث تقع على بعد ساعة ونصف إلى ثلاث ساعات عن مدينة الرياض والدمام والخبر والجبيل ودولتي البحرين وقطر

وتعد شركة دان، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والتي تهدف أن تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة اقتصادات المدن في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وباعتبارها مساهماً في قطاع السياحة في المملكة، تعمل شركة دان على تمكين المجتمعات المحلية من تنويع أنشطتها الاقتصادية وتطوير أعمال ناجحة ومزدهرة. وستتعاون الشركة بشكل وثيق مع الشركاء الرئيسيين في الحكومة والقطاع الخاص لتسريع وتيرة نمو قطاع السياحة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في خلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تساهم دان بحوالي 1.6 مليار دولار (6 مليار ريال سعودي) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع توسيع نطاق عملياتها.

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نبذة عن هيلتون

هيلتون المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: HLT) هي شركة ضيافة عالمية رائدة تضم مجموعة من 22 علامة تجارية عالمية مع ما يقارب 7400 عقار وأكثر من 1.1 مليون غرفة في 124 دولة ومنطقة. تلتزم علامة هلبتون بتحقيق رؤيتها التأسيسية لملء الأرض بنور ودفء الضيافة، استقبلت هيلتون أكثر من 3 مليارات ضيف في تاريخها الممتد لأكثر من 100 عام، وحصلت على المركز الأول في قائمة فورتشن لأفضل 100 شركة كبيئة عمل مفضلة، وتم تصنيفها كشركة رائدة عالمياً في مؤشرات داو جونز للاستدامة لمدة ست سنوات متتالية. قدمت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في قطاع الضيافة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك المشاركة الرقمية للمفتاح، والترقيات المجانية التلقائية للغرف، والقدرة على الحجز المؤكد لغرف متصلة. من خلال برنامج ولاء الضيوف الحائز على جوائز هيلتون أونرز، يمكن لأكثر من 173 مليون عضو الحجز يحجزون مباشرة مع هيلتون ربح نقاط مقابل الإقامات الفندقية والتجارب الرائعة التي لا تقدر بثمن. باستخدام تطبيقHilton Honors app المجاني، يمكن للضيوف حجز إقامتهم واختيار غرفتهم وتسجيل الوصول وفتح أبوابهم باستخدام مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة، كل ذلك من خلال هواتفهم الذكية. لمزيد من المعلومات، يردى بزيارة الموقع الإلكتروني: stories.hilton.com، ويمكن التواصل مع هيلتون على فيسبوك، وتويتر، ولينكد إن، وإنستجرام، ويوتيوب.

نبذة عن شركة دان:

شركة "دان" هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع السياحة عبر الاستفادة من إمكانات الطبيعة الساحرة والتعريف بالتنوع الزراعي والطبيعي الغني في المملكة، من خلال السياحة الريفية والسياحة البيئية والسياحة الترفيهية، والتي من شأنها تشجيع سكان المملكة وزوارها على تعميق روابطهم مع الطبيعة. وتعمل شركة دان استناداً إلى نموذج أعمال متكامل ومبتكر يتضمن الأصول المملوكة للشركة والأصول الحاصلة على امتياز تشغيلها، وهو نهج رائد يمثل مفهوماً فريداً في صناعة السياحة العالمية.