ستبدأ شركة دار التكافل بإعتبارها الشركة المندمجة التداول اليوم في سوق دبي المالي برأسمال إجمالي

وقدره 260مليون درهم

أبو ظبي ودبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دار التكافل وشركة الوطنية للتكافل (وطنية) اليوم عن إتمام اندماجهما اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2022 وفقاً لخطة الاندماج المعلنة في 3 مارس 2022، وبعد استيفاء جميع شروط الصفقة بما في ذلك الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والمساهمين. وبعد عملية الاندماج سوف تصبح شركة دار التكافل إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تقديم خدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيحدث تغيرٌ رئيسيّ في حجم الأعمال مع إمكانية تحقيق تآزرٍ كبيرٍ في التكلفة والإيرادات.

وبدأت الشركة المندمجة بالتداول في سوق دبي المالي اليوم تحت رمز DARTAKAFUL برأسمالٍ إجماليٍّ قدره 260 مليون درهم. وسينتج عن الاندماج توسعٌ كبيرٌ في التغطية الجغرافية والاسواق المتاحة. كما سيكون لدى الشركة قاعدة كبيرة تشمل أكثر من 100 من الشركاء الاستراتجين في صناعة التامين كوسطاء التأمين، ومزودي خدمات التأمين. واحتفظت الشركة الجديدة بجميع الكفاءات والخبرات لديها والمتمثلة بالموظفين من كلا الشركتين والذين يملكون خبرات تراكميةً كبيرة في قطاع التأمين التكافلي. كما ستحتفظ الشركة الجديدة بنسبة 100٪ من العملاء عند اكتمال عملية الاندماج.

سيرأس مجلس الإدارة الجديد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، يتمتع أعضاء المجلس الحالي بمهارات وكفاءات وخبرات طويلة في قطاع المال والأعمال ويملكون قدرات عالية تمكنهم من تحليل وفهم البيانات المالية بشكل دقيق، مما جعلهم مؤهلين وقادرين على طوير استراتيجية الشركة بشكل فعال لاستكشاف فرص النمو المستقبلية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

عمل بنك الإمارات دبي الوطني كمستشارٍ ماليٍّ لصفقة الاندماج، ومكتب هادف وشركاؤه كمستشارٍ قانونيٍّ لشركة الوطنية للتكافل (وطنية)، وشركة إبراهيم وشركائه كمستشارٍ قانونيٍّ لشركة دار التكافل، وشركة كيه بي إم جي كمستشارٍ للتقييم والعناية المالية الواجبة، وشركة ميليمان االمستشار الاكتواري، وضمن عملية الاكتمال تعمل برايس ووترهاوس كوبرز كمستشار رئيسي وسيدار للاستشارات الإدارية الدولية كمستشار تكنولوجيا المعلومات.

بدء تداول أسهم الشركة الدامجة في سوق دبي المالي

توقف تداول أسهم شركة الوطنية للتكافل "وطنية" في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) اعتباراً من إغلاق جلسة التداول يوم الأربعاء الموافق 15/6/2022، و الغيت الشركة رسمياً من سوق أبو ظبي للأوراق المالية في 30 يونيو 2022 كجزءٍ من عملية الاندماج، وذلك بعد استلام شهادة الاندماج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).

ونتيجةً لذلك، حصل مساهمو شركة الوطنية للتكافل "وطنية" على 0.734375 سهماً في شركة دار التكافل مقابل كل سهمٍ يملكونه في شركة الوطنية للتكافل (الوطنية)، لتصبح شركة دار التكافل بذلك إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال التأمين الإسلامي التكافلي ، بقيمة اسهم متداولة تقدر بـ 260.156.250 درهم. وسيبدأ تداول الشركة المندمجة في سوق دبي المالي تحت رمز DARTAKAFUL ، اعتباراً من اليوم 4 يوليو 2022.

وللاحتفال بهذا الإنجاز الهام، حضر مجلس الإدارة الجديد ممثلاً برئيسه الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، والسيد مطر حمدان سلطان حمد العامري بصفته نائباً للرئيس، والسيد عبدالله عسيران بصفته عضو مجلس الادارة، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حفل قرع الجرس في سوق دبي المالي صباح هذا اليوم.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يسعدنا في سوق دبي المالي استضافة هذه الاحتفالية الخاصة لقرع الجرس بمناسبة إنجاز شركة دار التكافل، إحدى أبرز شركات التأمين المدرجة في السوق منذ العام 2008، لعملية الاندماج مع شركة الوطنية للتكافل. وبطبيعة الحال فإن حرص شركة دار التكافل على تعزيز الصلة الوطيدة التي تربطنا بها عبر هذه السنوات من خلال اختيار سوق دبي المالي كسوق الإدراج للكيان المُدمج الجديد يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركة إزاء السوق وما يوفره من منظومة أسواق مالية متكاملة وعالمية المستوى."

من جهته قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة دار التكافل: "إني سعيدٌ لأننا أصبحنا رسمياً شركةً واحدةً ذات هدفٍ واحدٍ وثقافةٍ واحدةٍ ورؤيةٍ مشتركةٍ واحدةٍ للمستقبل. تملك شركة دار التكافل توجهاً استراتيجياً واضحاً لخلق قيمةٍ مستدامةٍ طويلة الأجل لمساهمينا وشركائنا وموظفينا، بالإضافة إلى توفير الحماية والأمن المالي لمشاركينا (من حملة وثائق التأمين).

ونظراً لمرور قطاع التأمين التكافلي بمرحلة تحولٍ كبيرٍ للابتعاد عن التجزئة والسعي نحو الاندماجات، شكل هذا الاندماج منظومةً قابلةً للتوسع مع نهجٍ يركز على مصلحة العميل مدعوم بالبيانات اللازمة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا ، ولكي نصبح الشريك الموثوق به لجميع أصحاب المصلحة.

لقد أدى الاندماج الي تشكيل شركة فعالة في قطاع التأمين التكافليّ قادرٍ على الاستفادة من اقتصاديات الحجم لتطوير حلول تأمينٍ إسلاميةٍ مبتكرةٍ بطرقٍ لم يشهدها السوق ، وستركز شركة دار التكافل على تعميق علاقاتها مع عملائها وأنشطتها في

جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع البحث أيضاً عن فرصٍ لنقل خبراتنا إلى الخارج، ولا سيما في سوق دول مجلس التعاون الخليجي المُجزأة".

تغيرٌ رئيسيٌّ في الحجم والخدمات

سيستمر السيد/ جوتام داتا في منصبه كرئيسٍ تنفيذيٍّ لدار التكافل، مدعوماً بفريق إدارة عليا يتألف من مدراء تنفيذيين ذوي خبرةٍ عاليةٍ ضمن الشركة المندمجة وقطاع التأمين التكافلي. سيعمل فريق الإدارة على توحيد جهوده لتوسع والابتكار والتطوير في دار التكافل كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في الإمارات العربية المتحدة، مما يمهد الطريق لمزيدٍ من النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها في المستقبل.

ومن خلال الاندماج، أصبحت دار التكافل في وضعٍ قويٍّ للاستفادة من تحقيق تآزرٍ كبيرٍ في التكلفة والإيرادات، وخفض نفقات التشغيل، وتوفير منصاتٍ أفضل لتقنية المعلومات لتوسيع وصول منتجاتها جغرافياً، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق وتفوق خدماتها. وستستفيد الشركة أيضاً من نموذجها التشغيلي الحديث لتحسين منافد البيع و فرصه من خلال زيادة نطاقها الجغرافيّ والاستفادة من قدرتها الكبيرة على الاكتتاب، بهدف تحسين شروط إعادة التكافل وإعادة التأمين وتقديم تغطيةٍ موثوقةٍ وأكثر شموليةً و مميزة للمشاركين

وقال جوتام داتا، الرئيس التنفيذي لدار التكافل: "لدينا الرؤية والخبرة العميقة للبدء على الفور في تنفيذ خططنا الطموحة لبناء شركةٍ رائدةٍ في قطاع التأمين التكافلي على المستوى الوطنيّ والإقليميّ، قائمة على إبتكار المنتجات، والتميز في الخدمة، والإنتاجية، وخلق قيمةٍ للمساهمين.

لقد أدى اندماجنا إلى تغييرٍ جذريٍّ في حجم شركة دار التكافل وعزز قوتنا المالية ومرونتنا. وبالاعتماد على عدد كفاءاتنا الموهوبة والبنية التحتية المتوسعة وشبكة شركائنا ونهجنا القويّ القائم على البيانات، فإن دار التكافل في وضعٍ جيدٍ يؤهلها للوصول إلى قاعدة عملاءٍ أوسع وتلبية احتياجاتهم في سوق الإمارات العربية المتحدة أو خارجه.

إن صناعة التكافل/التأمين تتجه للنمو مع دخول المنطقة إلى حقبةٍ جديدةٍ عقب انتهاء أسوأ آثار جائحة كورونا، فنحن نبني نموذج أعمالٍ قويٍّ وقابلٍ للتطوير والتكيف وقائمٍ على أفضل الممارسات، مدعوماً بقيمٍ واضحةٍ ستكون قادرةً على تلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء والسوق بشكلٍ عام".

#بياناتشركات

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نهى حبيب على: noha.habib@instinctif.com

حول شركة دار التكافل ش.م.ع

تأسست دار التكافل ش.م.ع في عام 2008 كشركة تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. في عام 2020، أكملت عملية الاستحواذ على شركة نور تكافل العائلية ش.م.ع ونور تكافل العامة ش.م.ع. وحازت نور تكافل، وهي شركة تأمين حائزة على جوائز، على جائزة العلامة التجارية التأمينية المرموقة لعام 2021، الممنوحة من مؤسسة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل شركة تكافل 2021 وأكثر شركة تكافل ابتكاراً 2021، وكلاهما ممنوح من شركة وورلد بيزنس أوت لوك.

في عام 2022، استكملت شركة دار التكافل وشركة الوطنية للتكافل (وطنية) عملية الاندماج لتصبح واحدةً من الشركات الوطنية الرائدة في مجال التأمين الإسلامي التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة برأسمال إجمالي وقدره 260مليون درهم. الشركة المندمجة (دار التكافل) تتداول في سوق دبي المالي تحت رمز DARTAKAFUL و تركز على تعميق علاقاتها مع عملائها، و الاستفادة من اقتصاديات الحجم، و توفير الحماية والأمن المالي الافضل لحاملي وثائق التأمين. من خلال الاستفادة من قدرتها الكبيرة على الاكتتاب، كما تسعى الشركة لتقديم تغطيةٍ موثوقةٍ وأكثر شموليةً و مميزة للمشاركين مما يؤهلها للوصول إلى قاعدة عملاءٍ أوسع وتلبية احتياجاتهم في سوق الإمارات العربية المتحدة، مع مزيد من النمو المتوقع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

تتمثل رؤية دار التكافل ش.م.ع في توفير الحماية وراحة البال لحاملي وثائق التأمين. تماشياً مع رؤيتها، تقدم دار التكافل حلول تأمين أخلاقية مبتكرة وتعزز ثقافة التميز بين موظفيها. وتوفر مجموعة كاملة من منتجات التكافل - العامة والطبية والعائلية - للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدم دار التكافل خدماتها من خلال مقرها الرئيسي في دبي، أو عبر موقعها على الإنترنت، ومن خلال فروعها في أبو ظبي والشارقة وعجمان.

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