لتوفير خدمات التأمين متناهي الصغر

القاهرة، أعلنت شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر - ريفي، الرائدة في تقديم الخدمات التمويلية المبتكرة، عن توقيع عقد شراكة إستراتيجية مع شركة "جي أي جي" للتأمين – مصر، إحدى أبرز شركات التأمين في السوق المصري، وذلك في خطوة تعزز من قدرتها على تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر. هذا وقد أقيمت مراسم توقيع العقد بمقر شركة "ريفي"، وشهد حضور مجموعة من القيادات التنفيذية بالشركتين، وعلى رأسهم السيد / أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ريفي"، والسيد / علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة "جي أي جي" للتأمين – مصر.

وصرح أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ريفي" قائلاً: " نحن في "ريفي" نعتبر أنفسنا رواداً في تقديم الخدمات المالية المبتكرة لمشاريع التمويل متناهي الصغر في مصر. وتوقيع هذه الشراكة يعزز من استراتيجيتنا لتوسيع نطاق حلولنا المالية لتشمل التأمين المتناهي الصغر، بما يسهم في توفير حماية شاملة لعملائنا وزيادة استقرار مشاريعهم ونموها وتنميتها.

وأضاف لبيب: ان "ريفي" تسعى دائماً إلى تقديم حلول ميسرة وشاملة تلبي احتياجات شرائح واسعة من المجتمع، ونحن فخورون بمواصلة مسيرتنا في تعزيز الشمول المالي والتأميني ضمن إطار رؤيتنا الرامية إلى دعم الاقتصاد المصري وتطوير مجتمع المشاريع متناهية الصغر."

من جانبه، صرح علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة "جي أي جي" للتأمين – مصر، قائلاً: "تُعد هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا في تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر لشرائح جديدة من العملاء. نحن ملتزمون بتعزيز الشمول المالي والتأميني وفقاً للوائح هيئة الرقابة المالية، ونتطلع إلى الاستفادة من شبكة فروع شركة "ريفي" الواسعة لتوسيع نطاق تغطيتنا التأمينية."

وأضاف الزهيري: "تتوافق هذه الشراكة مع توجيهات هيئة الرقابة المالية لتنمية قطاع التأمين متناهي الصغر، ونحن ملتزمون بتطوير نماذج أعمال مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع تقديم تجربة رقمية متكاملة لتسهيل إصدار الوثائق وسداد التعويضات."

من جانبه، أوضح مكين لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والمنتجات بشركة "جي أي جي" للتأمين – مصر، أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الشركة المستمرة لتوسيع نطاق خدمات التأمين متناهي الصغر. وأضاف لطفي: "لقد حققنا تقدماً كبيراً في تقديم مجموعة متنوعة من خدمات التأمين متناهي الصغر، بما في ذلك التأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الطبي. ونحن ملتزمون بتقديم حلول تأمينية ميسورة التكلفة وشاملة لجميع شرائح المجتمع."

تُعَدّ هذه الشراكة بين شركة "ريفي" وشركة "جي أي جي" للتأمين – مصر بداية جديدة ومشجعة في مجال التأمين متناهي الصغر في مصر، ونتطلع إلى تحقيق نجاحات كبيرة تسهم في تعزيز استقرار المجتمع وتقديم حلول مالية مبتكرة.

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