الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة فرانكلين تمبلتون المالية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال التركيز على الاستثمار في فرص الائتمان الخاص في المملكة العربية السعودية باستثمار قدره 150 مليون دولار أمريكي. وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة تهدف إلى تحفيز رؤوس الأموال المؤسسية نحو القطاع الخاص في المملكة وتعزيز الوصول إلى التمويل البديل للشركات ذات النمو المرتفع.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من السيدة حصة آل الشيخ، مديرة إدارة الأسواق العامة - الأسواق الدولية لدى حصانة، والسيدة منيرة الدوسري، الرئيس التنفيذي لدى شركة فرانكلين تمبلتون السعودية، وذلك بحضور السيد سعد الفضلي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى شركة حصانة، والسيدة جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لدى شركة فرانكلين تمبلتون، والسيد سانديب سينغ، رئيس منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط والهند لدى فرانكلين تمبلتون.

ومن أبرز مزايا استراتيجيات الائتمان الخاص قدرتها على دعم الشركات المتوسطة وتوسيع فرصها في الحصول على رأس المال، وتمثل هذه الشركات نحو 50% من إجمالي الوظائف في المملكة، إلا إن نسبة الإستفادة من إجمالي الإقراض البنكي لا تتجاوز 10%.

وفي هذا السياق، صرح السيد هاني الجهني، رئيس إدارة الاستثمار - الأسواق الدولية لدى شركة حصانة الاستثمارية، قائلاً: "تربطنا علاقة شراكة طويلة الأمد بشركة فرانكلين تمبلتون تمتد عبر الأسواق المحلية والدولية. وبصفتها من أوائل المستثمرين في أسواق الدخل الثابت في المنطقة، فقد لعبت فرانكلين تمبلتون دورًا محوريًا في تطوّر هذا القطاع. ونحن نتطلع إلى استكشاف فرص الاستثمار في الائتمان الخاص في المملكة، بهدف توسيع نطاق حلول التمويل للفئات الأقل حصولًا على التمويل في هذا القطاع."

من جانبها، صرّحت السيدة جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لدى شركة فرانكلين تمبلتون: "تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية دليلًا على التزامنا المستمر نحو السوق السعودية. وتمثل مذكرة التفاهم خطوة هامة من أجل تعزيز العلاقات بين حصانة وفرانكلين تمبلتون، حيث يسعى الطرفان إلى التعاون في فرص استثمارية داخل المملكة، مع التركيز على دعم نمو الشركات في القطاع الخاص، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".

تعد حصانة الاستثمارية إحدى أكثر المؤسسات الاستثمارية نشاطًا في المنطقة، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها ترليون ومائتي مليون ريال سعودي (320 مليار دولار). وتضطلع حصانة بمهمة تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل وتوفير أفضل العوائد الاستثمارية عبر الأصول المتنوعة والمناطق الجغرافية، من خلال تبني نهج استراتيجي فعال وتوظيف إمكاناتها على النحو الأمثل لتحقيق رؤيتها، اليوم وفي المستقبل.

يقع المقر الرئيسي لشركة فرانكلين تمبلتون في مدينة سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي إحدى أكبر شركات إدارة الأصول عالميًا، وتمتلك سجلًا يتجاوز 25 عامًا في منطقة الشرق الأوسط. وقد عزّزت الشركة التزامها نحو المملكة من خلال افتتاح مكتبها في الرياض في مارس 2024. وتُعرف فرانكلين تمبلتون بنهجها الريادي في الاستثمارات في الأسواق الناشئة، وتُقدم اليوم من مقرها في الرياض مجموعة من خدمات الاستثمار والبحوث تشمل: أدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والصكوك العالمية، وأدوات الدخل الثابت السعودية، والأسهم في الأسواق الحدودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والائتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.

حول شركة حصانة الاستثمارية:

تدير حصانة الاستثمارية جميع استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وما يتجاوز عن ترليون ومائتي مليون ريال (320 مليار دولار) من الأصول، كما تدير واحدًا من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في العالم مع مجموعة متنوعة من الاستثمارات المحلية، والإقليمية، والعالمية، عبر فئات الأصول.

وتؤكد إستراتيجية الاستثمار في حصانة الاستثمارية على أهمية النمو على المدى الطويل، وتوظف في عملياتها نهجًا شاملًا لإدارة أصولها وتقديم أفضل النتائج الاستثمارية التي تلبي كافة احتياجات الأجيال السعودية من أجل تأمين معاشاتهم التقاعدية المستقبلية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.hassana.com.sa

عن فرانكلين تمبلتون

عن شركة فرانكلين تمبلتون: تتبع شركة فرانكلين تمبلتون المالية (الشرق الأوسط) إلى شركة فرانكلين ريسورسز، المؤسسة العالمية لإدارة الاستثمارات والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BEN . هي مؤسسة عالمية لإدارة الاستثمار لها شركات تابعة تعمل تحت اسم العلامة التجارية " فرانكلين تمبلتون" مقدّمةً مجموعة من الخدمات في أكثر من 150 دولة. تتمثل مهمة فرانكلين تمبلتون في مساعدة العملاء على تحقيق نتائج أفضل من خلال الخبرة في إدارة الاستثمار وإدارة الثروات والحلول التقنية. تتمتع الشركة بخبرة دولية تستند إلى كفاءات مديري الاستثمار المتخصصين، ما يتيح لها تقديم خدمات رائدة في مجال الدخل الثابت والأسهم والبدائل والحلول متعددة الأصول. مع أكثر من 1500 متخصص في الاستثمار ومكاتب في الأسواق المالية الكبرى حول العالم، تتمتع الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بأكثر من 75 عامًا من الخبرة الاستثمارية وأكثر من 1.53 تريليون دولار من الأصول المُدارة بحسب آخر تقرير في 30 أبريل 2025. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: franklintempleton.sa/en-sa أو متابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي لينكدإن وتويتر وفيسبوك. فرانكلين تمبلتون المالية هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، برأس مال مدفوع قدره 30 مليون ريال سعودي. مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم. 23265-22. الأنشطة المرخصة: "إدارة الاستثمارات و تشغيل صناديق " و"تقديم المشورة". الرقم الموحد: 7036955537. عنوان المكتب: وحدة 209، روبين بلازا، الطريق الدائري الشمالي، حي حطين 13512، الرياض، المملكة العربية السعودية.

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