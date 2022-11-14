وهرتي سيتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ مشاريع الشركة وخططها الرئيسية في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جيه إل إل" الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات واستشارات التطوير العقاري، اليوم عن تعيين شون دوهرتي رئيساً لإدارة البرامج والمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب مهام منصبه الجديد، سيقود دوهرتي فريقاً مكوناً من 250 عضواً سيكونون بدورهم مسؤولين عن تنفيذ مشاريع بالغة الأهمية وإطلاق خطط كبرى في المنطقة. وسيتسلّم شون مسؤوليات آلان بيكر الذي أعلن عن تقاعده في وقت سابق، وسيتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً جديداً له لإدارة العمليات اليومية؛ والمضي قدماً في تنمية أعمال إدارة المشاريع والبرامج عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من جهة، وضمان التميز في تسليم المشاريع والارتقاء بأداء القوى العاملة من جهة أخرى.

ومُرحِّباً بدوهرتي في الفريق، قال بين جاكسون، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لدى "جيه إل إل" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يتطلع العملاء اليوم إلى الشركات القادرة على توفير استراتيجيات مرنة لتعزيز قيمة أصولهم العقارية على المدى البعيد. وباعتبارنا شريكاً رئيسياً في عمليات تسليم المشاريع، استطعنا الحصول على مكاسب جمة من بيانات السوق والتقنيات الرقمية الرائدة والنهج الذي يركز على الحلول، الأمر الذي أتاح لنا القدرة على توفير مثل هذه الاستراتيجيات. ومع امتلاك شون دوهرتي خبرات متراكمة وقدرة واسعة على وضع الحلول الخلاقة والخطط الاستراتيجية، نحن على ثقة تامة بأنه سيساعد عملاءنا على تحقيق قيمة أكبر عبر كافة مراحل مشروعاتهم والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري".

وأضاف جاكسون: "أتقدم أيضاً بهذه المناسبة بجزيل الشكر لآلان بيكر على جهوده وتفانيه ومساهمته البارزة على مدار السنوات السبع الماضية وقيادته الشركة لتحقيق أداء قوي واستثنائي. مع تمنياتنا له بأن يحظى بموفور العافية".

من جهته، قال شون دوهرتي: " يشكل اختياري لشغل منصب رئيس إدارة البرامج والمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مصدر فخر كبير لي، لا سيما وأنه سيتسنى لي الاعتماد على الأسس الراسخة في الشركة؛ والعمل إلى جانب فريق متفانٍ لإطلاق شراكات وتوفير استراتيجيات عمل تضمن قيمة بعيدة المدى لعملائنا. كما وأتوجه بجزيل الشكر لآلان بيكر نظير إنجازاته اللافتة على مدار سنوات عمله في ’جيه إل إل‘ وجهوده في تسهيل عملية انتقال مسؤوليات الأعمال".

وسابقاً، شغل شون دوهرتي منصب مدير المحفظة والعمليات لدى "دبليو إس بي" الشرق الأوسط، ويتمتع بما يزيد عن 25 عاماً من الخبرة في طرح والإشراف على مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع البارزة للعملاء من القطاعين العام والخاص على امتداد مناطق أوروبا وروسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا. أما على الصعيد الإقليمي، فقد عمل لصالح شركة البحر الأحمر للتطوير، وبوابة الدرعية، وشركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، و"مسك" و"نيوم"، والإدارة العامة للطيران المدني في الكويت (DGCA) وغيرها الكثير.

يعمل لدى قسم خدمات المشاريع والتطوير التابع لشركة "جيه إل إل" في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ما يزيد عن 500 مستشار ضمن مشاريع في جميع أنحاء المنطقة بقيمة رأسمالية تبلغ 30 مليار دولار، وتتولى الشركة مسؤولية الإشراف على عمليات إدارة التطوير؛ وإدارة المشاريع؛ ومكتب إدارة المشاريع؛ وإدارة التكاليف؛ والتجهيزات وتصميم أماكن العمل، والتصميم الهندسي والاستدامة، الصحة والسلامة والبيئة، والحلول الرقمية وتقنية التوأم الرقمي.

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