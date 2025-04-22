دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جلف هاوس للتطوير العقاري عن دخولها إلى سوق العقارات الفاخرة المتنامي في دبي، مع الكشف عن رؤية جريئة ستقدمها لتطوير تجارب معيشية مميزة تعيد تعريف الأناقة والرقي في قطاع الوحدات العقارية السكنية.

وستعمل الشركة على تحقيق التميز في مجال الابتكار المعماري، وذلك من خلال تطوير مشاريع عقارية ترتقي بمعايير المعيشة الفاخرة في دبي. كما تخطط الشركة، بالتزامن مع إطلاقها الوشيك لمشروعها الرائد، "أولايا ريزيدنسز" في نخلة جميرا، لإحداث نقلة نوعية في مجال المعيشة الفاخرة في واحدة من أرقى مدن العالم.

وتجمع "جلف هاوس"، التي أسسها رجل الأعمال والمستثمر المخضرم، المهندس محمد مانع سلطان أبا العلا، بين الخبرة الفنية الكبيرة والفهم العميق لسوق العقارات المزدهر في دبي. وتؤمن الشركة بأن الأناقة الحقيقية تكمن في منازل مصممة خصيصاً بما يعكس شخصية كل عميل وذوقه الخاص وتطلعاته.

وفي تعليقه على إطلاق الشركة، قال أبا العلا: "أنا أستثمر في سوق العقارات بدبي منذ زمن طويل، ولذلك فلطالما كان لديّ شغفٌ خاص بهذا السوق، ورغبةٌ في تأسيس شركةٍ عقاريةٍ تتجاوز ما هو موجود حالياً، وذلك من خلال تطوير عقاراتٍ استثنائيةٍ ومميزة. كما أنني أؤمن بأن الفخامة لا تتوقف فقط على الهندسة المعمارية، ولذلك سنقوم بتضمين الخدمة الشخصية في صميم كل ما نقوم به. وسنبذل قصارى جهدنا، بدءاً من أول محادثة مع العميل وحتى التسليم النهائي وما بعد ذلك، لضمان حصول عملائنا على تجربةٍ لا تقتصر على امتلاك منزلٍ، بل حصولهم على أسلوب حياةٍ مصممٍ خصيصاً لهم."

جدير بالذكر أن المهندس أبا العلا يتمتع بسجل حافل بالإنجازات، منها توليه مناصب قيادية في مشاريع بمليارات الدولارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومشاريع ناجحة في قطاعي الأسمنت والتعدين. وكان في عام 2022، قد نجح في بيع أغلى فيلا في نخلة جميرا مقابل 280 مليون درهم إماراتي.

هذا وتتبوأ شركة جلف هاوس للتطوير العقاري مكانةً رائدةً في مجال الابتكار المعماري، حيث تقوم ببناء وحدات ومشاريع عقارية تعكس التفرد والذوق الرفيع وتطلعات عملائها. وتعد الشركة اسماً رائداً في سوق العقارات الفاخرة في دبي، لما تتمتع به من أسس راسخة قائمة على الخبرة والالتزام بالتميز.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: https://www.gulfhouserealestate.com/

حول شركة جلف هاوس للتطوير العقاري

تتبوأ شركة جلف هاوس للتطوير العقاري مكانةً رائدةً في مجال المعيشة الفاخرة، إذ تلتزم بإنشاء وتطوير مساكن مميزة تتحدى المفاهيم المعمارية التقليدية وتُعيد تعريف معنى الأناقة. ونقوم من خلال التزامنا بتقديم تصاميم مخصصة، بإيلاء مشاريعنا عناية فائقة بما يلائم تفضيلات الأفراد المُتميزين الذين يبحثون عن منازل تعكس أذواقهم الشخصية وأسلوب حياتهم وتطلعاتهم.

ويقوم نهجنا على فلسفة بسيطة ولكنها قوية في الوقت نفسه، وهي أن: الفخامة الحقيقية لا يتم إنتاجها بكميات كبيرة، بل يتم تصميمها حسب الطلب. ونحن نعمل بالتعاون مع مهندسين معماريين ومصممي ديكور داخلي وحرفيين عالميين لتصميم مساكن تجمع بين جمال الشكل وجودة المضمون.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

ليجو جوني

ليدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هاتف: +971 4 817 0394 | جوال: | +971 50 453 7023 lejo.johnny@leidar.com

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