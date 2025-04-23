الشراكة تعكس خطة شركة جراندي للتوسع في الأسواق الإقليمية.. والإعلان عن تفاصيل أول مشروعاتها بالمملكة قريبًا

القاهرة: أعلنت شركة جراندي باي الأهلي صبور، إحدى شركات الأهلي صبور للتطوير العقاري، عن توقيعها لاتفاقية التعاون مع شركة سراة للاستثمار، لتطوير وتنفيذ مشاريع عقارية بمختلف مدن المملكة العربية السعودية، ومن بينها مدينة جدة والرياض والمدينة المنورة. وتأتي تلك الخطوة انعكاساً لرؤية الشركتين واهتمامهما بتطوير القطاع العقاري بالمملكة وإيمانهم باستعداديته القصوى للنمو، وكذلك تعتبر تلك الاتفاقية امتداداً لجهود الشركتين في تنفيذ مشاريع عقارية كبرى وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وتأتي هذه الشراكة بين " سراة للاستثمار " و"جراندي صبور" ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير مشروعات عقارية متكاملة في المملكة تشمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة، بما يعزز من جودة الحياة ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتسعى الشركتان من خلال هذا التعاون إلى تقديم قيمة مضافة عبر حلول مبتكرة تجمع بين التصميم العصري والاستدامة والهوية المحلية

وتعليقًا على الحدث صرح المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي صبور للتطوير العقاري قائلاً: "نحن سعداء بتوقيع تلك الاتفاقية التي تتوج شراكتنا مع كيان رائد بحجم مجموعة سراة القابضة للإستثمارات، والتي تعمق من بصمتنا في السوق السعودي والذي يعد أحد الأسواق الواعدة التي تمتلك العديد من الفرص للنمو بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة والإقليم بشكل عام."

وجانبه قال المهندس شريف سلطان، رئيس مجلس الإدارة شركة جراندي صبور والرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي صبور للتطوير العقاري: " تعتبر تلك الخطوة بمثابة قوة دافعة لرؤيتنا في تصدير خبراتنا الممتدة في القطاع العقاري على مستوى إقليمي. ولدينا طموح كبير، وخطط صلبة ليأتي هذا المشروع بنجاحات استثنائية، محملاً بمفاهيم جديدة، تعتمد في تنفيذها على أحدث الوسائل التكنولوجية والتصميمات العصرية التي تتيح للعملاء تجارب استثنائية ومختلفة."

وأضافت المهندسة رشا مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة جراندي صبور:" متفائلة جداً بهذه الشراكة الاستراتيجية والتي نهدف من خلالها لدراسة وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة بنظام المطور الشامل مستندين على خبرتنا على مدار ٣٥ عاماً تحقيقاً لتطلعات التنمية المستدامة في مجال التطوير العقاري"

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الشركتين في ظل التطور الكبير في علاقات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودفع التبادل التجاري إلى آفاق أرحب، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل أول مشروعات الشركة في المملكة قريبًا.

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