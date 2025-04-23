القاهرة، أعلنت شركة «تنميه»، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة المشروعات متناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة «أمان القابضة» بتوفير قنوات رقمية جديدة لعملاء شركة «تنميه»، لتمكينهم من صرف التسهيلات الائتمانية وسداد المستحقات بسهولة ومرونة.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية رقمية متنوعة للعملاء وتمكينهم من سداد الأقساط في أي وقت على مدار الأسبوع عبر شبكة منافذ أمان الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التقيد بساعات العمل الخاصة بها.

وفي هذا السياق، أشاد ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تنميه»، بهذا التعاون الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في مسيرة الشركة، حيث سيسهم في تسهيل وصول العملاء للخدمات المالية الرقمية الآمنة في أي وقت ومن أي مكان، مضيفًا أن هذه الاتفاقية تعكس استراتيجية الشركة التوسعية والتي تركز على التحول الرقمي لتجربة العملاء بالكامل، لتزويدهم بتجربة مرنة وسلسة وخيارات تمويلية متنوعة. كما أكد ﭼونسون أن «تنميه» تلتزم بتعزيز قدراتها الرقمية لتوفير أفضل الحلول الابتكارية للعملاء بما يلبي احتياجاتهم ويوفر لهم تجربة رقمية مطوّرة ومتكاملة.

ومن جانبه، أضاف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، أن هذه الشراكة تعد خطوة محورية نحو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في مختلف أنحاء مصر، كما أنها تعكس رؤية الشركة فيما يتعلق بتسهيل المعاملات المالية ودعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي. وأوضح مغازي أن «أمان القابضة» تحرص على توفير تجربة دفع سلسة وسريعة وآمنة لعملاء «تنميه». من خلال شبكتها الواسعة وبنيتها الأساسية المتقدمة، والتي تشمل ما يزيد عن 2000 خدمة مالية، وتستقبل يوميًا ما يزيد عن 2 مليون عملية مالية، لخدمة أكثر من 30 مليون عميل و 050 ألف تاجر. كما تدير الشركة شبكة تضم 150,000 نقطة بيع تقبل الدفع النقدي والإلكتروني في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. كما أكد أن هذا الامتداد الواسع للبنية التحتية الرقمية يعزز من أهمية هذه الشراكة، ويجعلها خطوة استراتيجية نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المالية المقدمة للمواطنين في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن شركة «تنميه» تأسست عام 2009، وسريعًا ما أصبحت في طليعة الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث توفر باقة متنوعة من الحلول التمويلية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء ومساعدتهم في بناء الشركات، وقيادة التغيير الاجتماعي والاقتصادي. وقد تمكنت «تنميه» من تحسين الأحوال المعيشية للملايين في جميع أنحاء البلاد ومساعدتهم على إطلاق أعمالهم التجارية، بفضل شبكة الفروع الواسعة، وما تحظى به من خبرات هائلة وعلاقات مجتمعية قوية في هذا المجال. وقد قامت «تنميه» بتوفير ما يربو على 3 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام لقاعدة عملائها التي تضم حاليًا أكثر من 30 ألف عميل جديد، وذلك من خلال أكثر من 5 آلاف موظف يعملون بشبكة فروعها التي يبلغ عددها 350 فرعًا والمنتشرة في 25 محافظة.

كما تجدر الإشارة أن شركة أمان القابضة هي إحدى شركات راية القابضة، المتخصصة في مجال التكنولوجيا غير المصرفية، وتضم أربعة أذرع تكنولوجية وهم: أمان لتكنولوجيا المدفوعات، أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات، وأمان للتوريق. ومنذ تأسيسها عام 2016، تلتزم أمان بدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات مالية بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاق الوصول لخدماتها عبر شبكة من نقاط البيع والفروع.

نبذة عن شركة تنميه

شركة «تنميه» هي إحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة من حلول التمويل. وقد نجحت الشركة منذ تأسيسها عام 2009 في تسريع وتيرة النمو حتى أصبحت واحدة من أبرز الشركات الرائدة في تمويل أصحاب المشروعات منخفضة الدخل والمشروعات متناهية الصغر، لتقوم المجموعة إي اف چي القابضة بالاستحواذ عليها عام 2016. كما تسعى الشركة إلى تقديم باقة متنوعة من حلول التمويل الابتكارية لدعم رواد الأعمال، حتى يتمكنوا من تأسيس وتنمية مشروعاتهم، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تنميه المجتمعات المحيطة.

وتستهدف الشركة توجيه حلول التمويل إلى المجالات والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال فروعها المتواجدة في مجتمعات الدلتا وصعيد مصر، التزامًا منها بدورها الوطني في دفع عجلة الاقتصاد وتخفيف معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات وطرق الدفع الإلكترونية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمشروعات متناهية الصغر مثل تمويل المنشآت الطبية، وتمويل شراء وصيانة المركبات الخفيفة، فضلًا عن تقديم خدمات التأمين بالتعاون مع شركائها وخدمات الدفع المتنوعة.

وتهدف أيضًا الشركة إلى رفع الوعي بحماية والحفاظ على البيئة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تنويع وتحسين استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز التحول لمجتمع غير نقدي.

ومنذ إنشائها، قامت الشركة بإصدار حوالي 3 مليون تسهيل ائتماني لمشروعات من مختلف الأحجام والأنواع. ويبلغ عدد فروع «تنميه» حاليًا ما يربو على 350 فرع منتشرة في 25 محافظة مصرية، وتقدم الشركة خدماتها لأكثر 30 ألف عميل شهريًا وتحظى بفريق عمل يضم حوالي أكثر من 5 آلاف موظفًا.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل من خلال:www.tanmeyah.com

نبذة عن أمان القابضة:

تعد شركة "أمان القابضة"، إحدى شركات راية القابضة، والشركة الأكثر تكاملاً للتكنولوجيا المالية غير المصرفية، التي تتمثل في "أمان تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات"، و"أمان للتوريق" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.

-انتهى-

#بياناتشركات