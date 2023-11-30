جدة، المملكة العربية السعودية: شركة تمر مولنليكي للرعاية الصحية، وهي ثمرة شراكة استثنائية بين مجموعة تمر وشركة مولنليكي العالمية، تعلن عن تعزيز عجلة النمو في المملكة العربية السعودية عبر تطوير مرافق الإنتاج المتقدمة وتطوير الصناعات الوطنية.

من المتوقع أن تشكّـل هذه الشركة الحديثة، التي تقع في قلب مدينة جدّة، نقلة نوعية في قطاع العمليات الجراحية، وذلك بفضل منتجاتها المبتكرة والمصممة خصيصًا لزيادة الكفاءة في غرف العمليات، وبالتالي ضمان سلامة المرضى ونتائج العمليات الجراحية. ومع تقدم المشروع إلى مراحله النهائية، سعت تمر مولنليكي للرعاية الصحية إلى تطوير وحداتها الإنتاجية والتوسع بها لتشمل أحدث الحلول الطبية التي تقدمها شركة مولنليكي العالمية.

ارتكزت الشراكة في مراحلها الأولى على المستلزمات الجراحية الطبية ذات الاستعمال الواحد ولكن سرعان ما أن تطورت لتشمل أيضًا معدات الجراحة والضمادات الجراحية ومجموعة كريمات (إيباديرم) وغيرها من المستلزمات. إن التوسع في هذه الشراكة يهدف إلى جعل شركة تمر مولنليكي للرعاية الصحية، مركزًا رئيسيًا لتصنيع المستلزمات الجراحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

لطالما شكّـل التزام مجموعة تمر بتعزيز الرعاية الصحية وضمان صحة الأفراد الحجر الأساسي في عملياتها حيث عكست هذه الشراكة الجديدة حرصها المتواصل على الاستفادة من التكنولوجيا وتوطين صناعة المستلزمات الطبية في المملكة وتمكين مهارات الكوادر الوطنية.

ومن خلال تطوير الموارد والاعتماد على معايير التصنيع ذات المستوى العالمي، فإن تمر مولنليكي للرعاية الصحية تسهم في تعزيز الاقتصاد وإلهام المجتمع. كما تكمن أهمية هذه الشراكة الإقليمية في تعزيز التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تبرز مهمّة تمر مولنليكي للرعاية الصحية في تزويد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأحدث الحلول في مجال الرعاية الصحية. وفي هذا الإطار، تفخر تمر مولنليكي بكونها من الروّاد في سوق المستلزمات الجراحية، مع تصنيع منتجات آمنة تحدّ من المخاطر التي قد تطرأ أثناء العمليات الجراحية وتدعم أعلى المعايير البيئية والاجتماعية والقانونية. هذا وتُعتبر هذه الشراكة في طليعة الابتكار، إذ تتمحور ركائزها الأساسية على تعزيز رؤية المملكة وعلى جذب الخبرات الدولية وتطوير وتسهيل العمليات الجراحية بالمملكة.

لا ينحصر تعزيز هذه الشراكة على توسّع دائرة منتجات تمر مولنليكي للرعاية الصحية فحسب، بل يشكل فرصة لنقل أحدث الخبرات وتكنولوجيا التصنيع المتطورة من شركة مولنليكي إلى شركة تمر مولنليكي للرعاية الصحية. إن هذا التوسع سوف يسهم في تحقيق أهداف الشركة بضمان 500 فرصة عمل إضافية بالمملكة، الأمر الذي يدعم سياسة التوطين وتنمية المهارات.

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