الرياض، أعلنت شركة تعبئة المياه الصحية المالكة للعلامة التجارية "مياه نوڤا"، العلامة التجارية الرائدة في مجال تعبئة المياه في المملكة، عن توقيع اتفاقية حصرية مع شركة التنفيذي، المزود الأول لخدمات صالات كبار الشخصيات في مطارات المملكة العربية السعودية . وبموجب هذه الشراكة، ستكون مياه نوڤا العلامة التجارية المقدّمة في جميع صالات التنفيذي البالغ عددها 27 صالة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية

تم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي بحضور كبار التنفيذيين من الشركتين، في خطوة تعكس التزامهما المشترك بالارتقاء بتجربة السفر الفاخره في المملكة العربية السعودية . وسيتمكن ضيوف صالات التنفيذي من الإستمتاع بمياه نوڤا الفاخرة بمختلف انوأعها "الفوّارة والعادية"

وفي تعليق له على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة تعبئة المياه الصحية السيد سليمان سردار سيهانلي: "يسعدنا التعاون مع شركة التنفيذي لإطلاق هذه الشراكة المميزة.. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من إعادة تعريف مفهوم السفر الفاخر في المملكة العربية السعودية، عبر مرافقة مياه نوڤا للمسافرين في كل مراحل رحلتهم."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة التنفيذي المهندس محمد بن سلامه الهمش: "مهمتنا هي إثراء كل جانب من جوانب تجربة السفر لضيوفنا. ويتيح لنا التعاون مع شركة تعبئة المياه الصحية المالكة للعلامة التجارية "مياه نوڤا" تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم تجربة انتعاش فريدة وحصرية في جميع صالاتنا."

-انتهى-

#بياناتشركات