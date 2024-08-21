الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي أحد شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع عقود شراكات استراتيجية مع أربع شركات محلية وعالمية رائدة في قطاعات العمارة والهندسة والإنشاءات وإدارة الحركة الجوية بهدف البدء في مرحلة جديدة لتطوير مطار الملك سلمان الدولي ليصبح مركزًا للسياحة والسفر والنقل في مدينة الرياض والمنطقة.

وستعمل شركة (فوستر وشركاه – Foster & Partners)، الحائزة على جوائز عالمية في التصميم المعماري والهندسة، على تصميم المخطط الرئيسي للمطار والذي يغطي مساحة إجمالية قدرها 57 كيلومترًا مربعًا، ويضم عدة صالات وستة مدارج للطائرات بالإضافة الى منطقة عقارية تتضمن أصولًا متعددة. وسيعكس تصميم المطار هوية الرياض ويحاكي الثقافة السعودية ليوفر تجربة سفر فريدة للزوار والمسافرين. فيما ستقدم الشركة الهندسية (جاكوبس- Jacobs) الخدمات الاستشارية المتخصصة للمخطط الرئيسي التفصيلي للمطار وتصميم المدارج الجديدة.

وستقوم شركة (مايس - Mace) الرائدة في قطاع الاستشارات والبناء، على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والابتكارات والمنهجيات المتطورة في جميع مراحل التخطيط والإنشاء. بينما ستشرف الشركة السعودية (نيرا – Nera) المتخصصة في الحلول الفنية والتشغيلية للطيران، على تصميم المجال الجوي لتعزيز كفاءة الحركة الجوية وتحسين العمليات التشغيلية باستخدام أحدث التقنيات.

وصرح السيد ماركو ميهيا، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي قائلاً: "نلتزم بتطوير مطار يكون نموذجًا رائدًا في عالم الطيران، متوائمًا مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحويل الرياض بوابة للعالم ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، بما يعزز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي يساهم في التنمية الاقتصادية."

وأضاف: "يسعدنا أن نرحب بهذه الشركات الرائدة في القطاع للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، حيث ستؤدي خبراتهم المشتركة دورًا أساسيًا في تطوير مطار الملك سلمان الدولي ليوفّر تجربة سفر مميزة."

ويأتي هذا التعاون كخطوة مهمة في مسيرة إنشاء وتطوير مطار الملك سلمان الدولي ليكون وجهة استثنائية ليحظى المسافرون بتجربة سلسة وممتعة. ويذكر أنه تم الإعلان عن المخطط الرئيسي للمطار في نوفمبر 2022 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ومتوائمة مع رؤية السعودية 2030.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا