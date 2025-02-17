الرياض، المملكة العربية السعودية، وقعت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي مذكرة تفاهم مع شركة هواوي على هامش أعمال مؤتمر "ليب 2025"، وذلك بهدف تحفيز الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الطيران. ومن المتوقع لهذه الشراكة الاستراتيجية أن تحدث نقلة نوعية في عمليات المطار وتجارب الركاب بالاستفادة من خبرة هواوي العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ورؤية شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي لتحويل المطار إلى مركز عالمي متقدم لقطاع الطيران.

من المتوقع لمطار الملك سلمان الدولي أن يكون واحداً من أكبر وأحدث مراكز الطيران في العالم؛ حيث يمتد على مساحة 57 كيلومتراً مربعاً تغطي ستة مدارج متوازية للطيران، وستة مباني للمسافرين، وآخر متفرد لتقديم تجربة ركاب استثنائية، بالإضافة إلى مركز للطيران الخاص، ومركز للشحن والخدمات اللوجستية، ومدينة متكاملة تضم مجموعة متنوعة من الأصول السكنية والفندقية والمكاتب ومتاجر التجزئة والمرافق الترفيهية واللوجستية والصناعية. وتعزز هذه الرؤية الشاملة مكانة المطار كبوابة عالمية للأعمال والسياحة والخدمات اللوجستية.

وسيركز التعاون بين الجانبين على استخدام أحدث التقنيات المتطورة - مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) - لتعزيز التميز التشغيلي للمطار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب. وسيشمل التعاون كذلك تطوير منصة رقمية للضيوف مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط علاقات التفاعل، وتحسين عملية تحديد المسار، وتخصيص الخدمات. علاوة على ذلك، تهدف هذه الشراكة إلى دمج حلول البنية التحتية الذكية وإنترنت الأشياء ضمن عمليات المطار، واستكشاف مجالات استخدام العديد من الابتكارات المستقبلية - مثل التحليلات التنبؤية، والقياسات الحيوية المتقدمة - لضمان القدرة على توسيع نطاق العمليات والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة.

وبهذه المناسبة، قالت ليندا شوكروفت، نائب الرئيس للابتكار الرقمي في شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي: "تعد شراكتنا مع هواوي خطوة بالغة الأهمية في رحلتنا لتحويل مطار الملك سلمان الدولي إلى مركز عالمي متقدم للطيران الذكي. ونسعى من خلال دمج هذه التقنيات المتطورة إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية وخدمات الركاب، وإرساء معايير جديدة للابتكار في قطاع الطيران".

من جانبه قال سيمون زوسيي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية: "نؤمن في ’هواوي‘ بقدرة التكنولوجيا على تحويل القطاعات وابتكار نظم إيكولوجية أكثر ذكاءً واستدامة. ويعكس هذا التعاون مع شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي التزامنا بتقديم حلول تقنية مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لقطاع الطيران. ونسعى معاً إلى بناء مطار من الجيل التالي لا يكتفي فقط بتحسين الكفاءة التشغيلية، وإنما يعيد كذلك صياغة تجارب الركاب ويرسي معايير جديدة للمطارات الذكية على مستوى العالم. وإذ تتماشى هذه الشراكة مع رؤية السعودية 2030، فإننا نفخر بالمساهمة في هذه الرحلة التحويلية".

تعكس مذكرة التفاهم الرؤية المشتركة بين شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي وهواوي لتوظيف قوة التكنولوجيا في حفز الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران. كما تتماشى الاتفاقية مع رؤية 2030، والتي تؤكد على أهمية تحديث البنية التحتية وعقد الشراكات الاستراتيجية اللازمة لترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للسياحة والخدمات اللوجستية.

وعلاوة على ما سبق، تسلط هذه الشراكة الضوء على الدور المحوري للتعاون القائم على التكنولوجيا في بلورة مستقبل القطاعات، حيث تستعد الشركتان لقيادة التحول في قطاع الطيران وإرساء معيار عالمي لحلول المطارات الذكية.

شاركت هواوي في مؤتمر "ليب 2025" المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2025 في الرياض، حيث استعرضت نهجها المتكامل بمجال الذكاء الرقمي بما في ذلك حلولها المتطورة من الجيل التالي لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات. وتمتلك الشركة محفظة شاملة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للمدن الذكية والعديد من القطاعات، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي، مع التركيز على إرساء بنية تحتية ذكية تدعم التنمية المستدامة وتعزز التميز التشغيلي.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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