الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "شركة تطوير المربع الجديد" (NMDC)، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية، عن اختيارها لشركة "أتكنز رياليس"، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع، مدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز (TSX: ATRL) وتملك مكاتب موزّعة في جميع أنحاء العالم، لتنفيذ تصميم المخطط الرئيسي لمشروع "المربع الجديد"، الذي من شأنه أن يكون أكبر مشروع داون تاون عصري على مستوى العالم في الرياض. كما ستتولى "أتكنز رياليس" أيضاً العمل على تصميم وتطوير برج "المكعّب"، الذي يقع في قلب المشروع، والذي سيصبح وجهة عصرية غامرة تعيد تعريف الطريقة التي يستمتع بها الناس بمرافق الضيافة وتجارة التجزئة والترفيه.

وقد تمّ التوقيع على الاتفاقية خلال حفل رسمي بحضور كلّ من صباح بركات، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تطوير المربع الجديد، وكامبل جراي، الرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز رياليس" في الشرق الأوسط وأفريقيا، احتفالاً بهذا الإنجاز المرموق والدعم المستمر لتطوير هذه الوجهة الجديدة المتميزة في مدينة الرياض.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال صباح بركات، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تطوير المربع الجديد: "يشرّفنا أن نتوج الدور الحيوي الذي اضطلعت به ’أتكنز رياليس‘ حتى الآن في تجسيد الرؤية المدهشة لهذا المشروع من خلال تصميم المخطط الرئيسي ومبنى برج ’المكعب‘ البارز. كما يسرّنا أيضاً أن نحتفي بالجهود المستمرة لشركة ’أتكنز رياليس‘ على هذا المشروع، من خلال منحها سلسلة من العقود المرتبطة بمواصفات وميزات المخطط الرئيسي الشامل لمشروع ’المربع الجديد‘ وتصميم البنية التحتية، فضلاً عن التصميم النظري الأولي لبرج ’المكعب‘ الأسطوري."

من جانبه، قال كامبل غراي، الرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز رياليس" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يتماشى مشروع ’المربع الجديد‘ مع إطار الجهود لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الرامية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكّنة للقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل لأصحاب المواهب المحلية." وأضاف: "نحن فخورون بالعمل مع شركة تطوير المربع الجديد (NMDC) على تنفيذ هذا المشروع الطموح، والمساهمة بما نتمتع به من تميز هندسي عالمي وخبرة في التصميم، المدعومين بأحدث التقنيات والحلول المستدامة، لبناء إرث طويل الأمد للمملكة وأجيالها المستقبلية."

وفازت "أتكنز رياليس" بنجاح في المسابقة الدولية للهندسة المعمارية والتخطيط الرئيسي لتصميم هذا المشروع الذي سيكون بمثابة أيقونة الرياض الجديدة. وستعمل "أتكنز رياليس" على توفير خدماتها الاستشارية والمعمارية والهندسية والتصميم عالمية المستوى لتنفيذ هذا المشروع الرائد، الذي يمثّل حجر الأساس للرؤية المتمثّلة في إعادة رسم معالم عاصمة المملكة. حيث يهدف مشروع المربع الجديد إلى المساهمة في التنمية المستقبلية للعاصمة، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. هذا ويستوحي المخطط الرئيسي للمربع الجديد مكوّناته من التناغم الأساسي لمدينة الرياض وصلتها الوثيقة بالطبيعة، في حين يركز تصميمه على النهج القائم على البيانات تحقيقاً للاستدامة وراحة المستخدم وتقليل الحاجة إلى وسائل النقل وتعزيز سهولة المشي، إلى جانب التصميم الذي يركز على السكان في الأماكن الحضرية العامة.

وفي هذا السياق، قال ماثيو ترايب، المدير الإداري لشؤون التخطيط والتصميم والهندسة في شركة "أتكنز رياليس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعدّ شركة ’اتكنز رياليس‘ إسماً مرادفاً لتصميم المعالم الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط، وقد حققت لنفسها سمعة متميّزة في تنفيذ وجهات ومساحات تتمحور حول الناس وتمزج بين الهوية الثقافية للمنطقة والمعايير الحضرية الحديثة." وأضاف: "يمثّل هذا المشروع شهادة على نهجنا المبتكر في مجال التصميم المعماري الذي من شأنه أن يعيد تعريف التنمية الحضرية واستشراف تجربة المعيشة المستقبلية في المدن الكبرى، ليس في مدينة الرياض فحسب، إنما أيضاً على مستوى العالم."

تجدر الإشارة إلى أن التصميم الفائز بالمسابقة الذي قدمته شركة "أتكنز رياليس" مستوحى من طراز العمارة النجدية التقليدية، ويركز بشكل خاص على بناء صرح مستقبلي ذات جذور عميقة تستحضر الحقبة التاريخية وتمزج بين التراث الثقافي الراسخ لمدينة الرياض وطموحاتها المستقبلية. هذا وسيكون برج "المكعّب"، الذي يستمد إسمه من تصميمه على هيئة مكعّب، أكبر وجهة تجريبية غامرة في العالم، حيث سيوفر تجارب مبتكرة قائمة على التكنولوجيا الرقمية والافتراضية تنقل المرء إلى عوالم جديدة. تحيط الواجهة الخارجية للمكعب بناطحة سحاب داخلية كبيرة على شكل مكعّب، من المتوقع أن تكون بمثابة أكبر هيكل مبني في العالم، بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر وطول 400 متر. هذا ويشمل تصميم المكعب أيضاً وحدات سكنية وفندقية ومرافق المأكولات والمشروبات ومتاجر البيع بالتجزئة هي الأولى من نوعها.

لمحة عن "أتكنز رياليس"

تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤها كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية، والطاقة النووية، والعمليات والصيانة ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com أو متابعتنا على "لينكد إن".

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المصدر: "ايتوس واير"

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المديرة الأولى لشؤون التواصل والعلاقات العامة

"أتكنز رياليس"- الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادىء

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