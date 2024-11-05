جدة، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة تطوير البلد، احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، المطور الرئيسي ومدير الأصول لإعادة إحياء منطقة جدة التاريخية، عن مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي الذي يقام بين 5 و7 نوفمبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

تعدّ هذه المشاركة هي الأولى كظهور دولي للشركة، وتعكس التزامها بالمساهمة في تسليط الضوء على منطقة جدة التاريخية -البلد، أمام شريحة أوسع من الجمهور العالمي، بوصفها وجهة جاذبة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.

كما سيتواجد ذراع الشركة "ضيافة البلد" في المعرض لاستعراض محفظته الحالية والمستقبلية من المشاريع، في إطار سعيه لتقديم تجارب فندقية فريدة للزوار عبر تطوير وتشغيل وخلق فرص استثمارية لمجموعة متنوعة من خيارات الضيافة تجمع ما بين الإرث والأصالة ووسائل الراحة الحديثة.

وسيوفر سوق السفر العالمي منصة استثنائية لشركة تطوير البلد لاستعراض التاريخ العريق للمنطقة بوصفها مركزاً تجارياً مزدهراً، والترويج للفرص الاستثمارية التي توفرها للمستثمرين المحليين والعالميين في قطاعات السكن والتجزئة والضيافة والتجارة، بالإضافة إلى تطوير المجتمعات المتكاملة التي ترسي مفهوماً جديداً لنمط العيش الحضري ومساحات العمل العصرية في منطقة البلد.

وتعليقاً على هذه المشاركة، قال جميل بن حسن غزنوي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البلد: "نتطلع قدماً للمشاركة في معرض سوق السفر العالمي في لندن، حيث يعد هذا الحضور هو الأول للشركة على الصعيد العالمي. ويوفر هذا المعرض منصة مميزة تمنحنا الفرصة لمشاركة رؤيتنا الرامية إلى بناء مجتمعٍ مزدهر لسكان منطقة البلد وزوارها، وخلق فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص.

وأضاف: "ندعو زوار المعرض إلى الانضمام إلينا ومشاركتنا للاحتفاء بتاريخ المنطقة العريق وتعزيز قدرتها على مواكبة المستقبل. ونحن نؤكد من خلال هذه المشاركة على مساعينا الطموحة للمساهمة بشكلٍ فعال في مشهد السياحة والضيافة العالمي عبر ذراعنا "ضيافة البلد". ونتطلع إلى تزويد الزوار بتجربة مميزة تعكس أصالة وتراث المنطقة"

ويمكن للزوار زيارة الجناح التفاعلي لشركة تطوير البلد، والذي سيتيح للزوار فرصة استكشاف مشاريع الشركة والاطلاع على رؤيتها الطموحة ومساهمتها الفعالة في تطوير البلد في القاعة رقم 8، جناح رقم S8-409.

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