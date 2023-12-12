دولة الإمارات العربية المتحدة – انّ شركة تدوير، وزارة الطاقة والبنية التحتية، مدينة مصدر، جيجا جرافين للتكنولوجيات ذ.م.م، قد دخلوا في اتفاقية شراكة تاريخية لتطوير خرسانة جي آي إم (جرافين إينوفيشنس مانشيستر) في الإمارات العربية المتحدة. وتم تطوير هذا المنتج المستدام باستخدام النفايات المعاد تدويرها، مما يوضح تأثير وأهمية الاقتصاد الدائري.

تم توقيع الاتفاقية من طرف السيد سعادة شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والشؤون البترولية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس. علي الظاهري، المدير العام والمدير التنفيذي لشركة تدوير، والمهندس. محمد البريكي، المدير التنفيذي، التنمية المستدامة في مدينة مصدر. والسيد/ وليد آل علي، رئيس مجلس إدارة شركة جيجا جرافين للتكنولوجيات ذ.م.م.

وتم تعزيز خرسانة جي آي إم بواسطة الجرافين وتم تطويرها من قبل جي آي إم، وهي شركة فرعية من جامعة مانشستر وشريك شركة جيجا جرافين للتكنولوجيات ذ.م.م.، تم تصنيع خرسانة جي آي إم من البلاستيك المعاد تدويره، ويعالج بسرعة، ولا يتطلب المياه العذبة مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ستُستخدم المنتجات الأولية من خرسانة جي آي إم لتركيب الطوب والأرضيات والبلاط في صناعة البناء في الإمارات العربية المتحدة.

وقال السيد سعادة شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والشؤون البترولية، وزارة الطاقة والبنية التحتية: "ترمز مذكرة التفاهم هذه إلى الكيفية التي يمكن بها لمختلف أصحاب المصلحة العمل معًا لمواجهة التحديات التي نواجهها اليوم بما في ذلك تغير المناخ، وهذا مثال ممتاز ليس فقط لمعالجة التحدي، بل للتوصل إلى حل قابل للتطبيق تجاريًا واقتصاديًا. "

وقال سعادة إدوارد هوبارت سفير المملكة المتحدة لبريطانيا في الإمارات: "من الرائع أن نقطف ثمار هذا التعاون بالغ الأهمية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة مع الشركاء الرئيسيين لتطوير ابتكارات جامعة مانشستر بمجال الجرافين على نطاق واسع، بغية إزالة الكربون من قطاع مهم للغاية مثل البيئة العمرانية، ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة وإنما أيضاً في الجنوب العالمي".

وأضاف ، المهندس. علي الظاهري، المدير العام والمدير التنفيذي لشركة تدوير: "تفتخر شركة تدوير بالعمل مع منظمات متشابهة التوجهات، بما في ذلك شركة جيجا جرافين للتكنولوجيات ذ.م.م، وجي آي إم (جرافين إينوفيشنس مانشيستر)، لتحقيق التغيير الإيجابي وإبراز قوة الاقتصاد الدائري. تمثل هذه الاتفاقية أيضًا فرصة رئيسية لشركتنا لجعل النفايات كمورد قيّم محليا ودوليا. وان مثل هذه الشراكة تساعد في تحقيق رؤيتنا لتصبح إدارة النفايات في أبو ظبي رائدا ولاعبا عالميا بارزا في قطاع الصناعة. "

وقال المهندس. محمد البريكي ، المدير التنفيذي، التنمية المستدامة في مدينة مصدر: "إن الطلب على المواد الخضراء يتزايد، ولكن اعتمادها على نطاق واسع كان محدوداً. من خلال العمل معًا، يمكننا تحديد عوامل التمكين المطلوبة لدعم ابتكار المواد، وتسريع استخدام المواد الصديقة للبيئة للمساعدة في تقليل التأثير السلبي على البيئة في سياق الاقتصاد الدائري."

وقال السيد / وليد آل علي، رئيس مجلس إدارة شركة جيجا جرافين للتكنولوجيات ذ. م. م : "يعد هذا إنجازًا كبيرًا لشركتنا التي تم تأسيسها مؤخرًا، والتي يقع مقرها في مدينة مصدر، حيث نهدف إلى نشر خرسانة مستدامة من جي آي إم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذه خطوة مهمة نحو استخدام التكنولوجيا التي طورتها جي آي إم لبناء مصنع جيجا القائم على الجرافين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اختتم الدكتور فيفيك كونشيري، العضو المنتدب لشركة جيجا جرافين للتكنولوجيات ذ. م. م والرئيس التنفيذي لشركة جي آي إم: “نحن فخورون برؤية التسويق التجاري لحلولنا الرائدة في مجال الجرافين والذكاء الاصطناعي الحائزة على جوائز للتطبيقات المستدامة والتي دعمتها عقود من الأبحاث التي تم إجراؤها في. المملكة المتحدة."

وبحلول عام 2050 ، من المتوقع أن يتم إنتاج 3.5 مليار طن من النفايات سنويًا. تمثل عمليات هدم البناء 30 % من إجمالي النفايات. تعتبر شركة تدوير رائدة في مفهوم الحفاظ على سياسة عدم مدافن النفايات من خلال إعادة تدوير الحد الأقصى من مدافن النفايات إلى خرسانة مستدامة لدعم تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام خرسانة جي آي إم.

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وزارة الطاقة والبنية التحتية - حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

حول شركة تدوير- تدوير ( شركة أبوظبي لإدارة النفايات )، وهي جزء من ايه دي قيو (ِ ADQ )، هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، وهي ملتزمة بتطوير قطاع متكامل لإدارة النفايات وتصبح رائدة في استخلاص القيمة من النفايات للمساهمة في طموحات الاستدامة الوطنية

مدينة مصدر – مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، وتسهيل الحلول الواقعية في الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام المياه والتكنولوجيا الزراعية والصحة والتنقل والذكاء الاصطناعي. مدينة مصدر مملوكة لشركة مبادلة، صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي.

جرافين إينوفيشنس مانشيستر (جي آي إم) - الشركة الرائدة عالميًا ومقرها المملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تساعد في التطوير عالي السرعة وتسويق المركبات القائمة على الجرافين وأنظمة التصنيع المتقدمة لتمكين العملاء من صنع منتجات عالية الأداء ومستدامة.

جيجا جرافين للتكنولوجيات ذ. م. م – شركة الإمارات العربية المتحدة لتطوير تطبيقات الجرافين التجارية ومقرها مدينة مصدر، أبوظبي.

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