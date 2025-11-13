احتفلت شركة تاكسي دبي، الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة، بتخريج أول دفعة من موظفيها الذين أتمّوا بنجاح برنامج الدبلوم المهني في إدارة العمليات المستدامة المُعتَمد من معهد تشارترد للوجستيات والنقل(CILT) وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) بالتعاون مع مركز التطوير التنفيذي في جامعة دبي (CED).

هذا البرنامج هو الأول من نوعه، وقد تم تطويره بالتعاون مع جامعة دبي، ويُعد منصة لانطلاق ورعاية وتطوير مواهب موظفي شركة تاكسي دبي، مما يمثل خطوة هامة في مسيرة الشركة نحو تمكين موظفيها وتعزيز ثقافة التعلم والابتكار والاستدامة، شمل تحسين استخدام الموارد، والتخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بما يُمكّن المشاركين من الإسهام بفعالية أكبر في مسيرة تحول الشركة نحو حلول تنقل أكثر ذكاءً واستدامة.

وتضمّن البرنامج ست وحدات تعليمية توزعت بين جلسات حضورية وافتراضية، إلى جانب ساعات تعلم موجهة، حيث أعدّ كل مشارك مشروع تخرج تطبيقي تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. وشملت المناهج طيفاً واسعاً من المواضيع بدءاً من القيادة الرشيقة والتخطيط الاستراتيجي، وصولاً إلى مجالات رئيسية مثل إدارة الأصول، وتعزيز سعادة السائقين، وتحسين عمليات الأسطول.

وقال السيد منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، "نؤمن بأن الاستثمار في موظفينا هو استثمار في مستقبلنا، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يجسّد التزام الشركة برعاية المواهب، وبناء القدرات القيادية، وإعداد كوادرها لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.

من جانبه، قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: "تُعدّ خدمات مركبات الأجرة من الركائز الأساسية في اقتصاد دبي القائم على السياحة، إذ تسهم بشكل محوري في تسهيل عملية التنقل، ودعم قطاع الضيافة، وتعزيز تجربة الزوار بشكل عام. لذلك، من المهم أن يكون المديرون المسؤولون عن إدارة أسطول النقل على دراية تامة بجميع جوانب إدارة العمليات."

واكتسب الخريجون، من خلال هذا البرنامج المتخصص فهماً أعمق لممارسات الأعمال المستدامة ومبادئ الكفاءة التشغيلية وإدارة تجربة المتعاملين، وهي مهارات تُسهم في تحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات، ودعم توجه شركة تاكسي دبي نحو الاستدامة.

وأعربت شركة تاكسي دبي عن تقديرها لـ جامعة دبي وأعضاء هيئة التدريس وفريق مركز التطوير التنفيذي في الجامعة على تعاونهم المثمر في تنفيذ برنامج لا يُعزز الكفاءات المهنية فحسب، بل يُسهم أيضاً في رفع مستوى تفاعل الموظفين بما يدعم جهود الشركة في الاحتفاظ بالكوادر المتميزة.

وتجسّد هذه الشراكة رؤية مشتركة نحو تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز النمو المستدام، بما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي لإمارة دبي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

