الرياض: أعلنت شركة "بوبليسيس سابينت Publicis Sapient"، الشركة المتخصصة في التحول الرقمي للأعمال، عن تعيين كل من "أوليفر ريبيل"، و "روهيت ماثيو" كرئيسين مشاركين للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مقر الشركة في دبي.

وسيعمل كل من "أوليفر" و"روهيت" بشكل وثيق مع العملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط لتحديد التحديات التي تواجههم وفرص أعمالهم التجارية. ومن خلال الاستفادة من قدرات "سبيدSPEED " التابعة لشركة "بوبليسيس سابينت" والتي توفر خدمات متكاملة في مجالات: الاستراتيجية والمنتج والخبرة والهندسة والبيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي، والمعرفة العميقة بالصناعة وخبرتها الإقليمية العريقة، فإنها ستساعد العملاء على تطوير وتنفيذ استراتيجياتهم التحويلية، وتوجيههم في رحلات التحول الرقمي الخاصة بأعمالهم في قطاع الخدمات المالية، والخدمات المصرفية الدولية.

وقال ديفيد ميرفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المالية الدولية في شركة "بوبليسيس سابينت"، في تصريح بهذه المناسبة: "يشهد قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط تحولاً رقمياً كبيراً، مما يوفر فرصاً هائلة للتقدم، بما في ذلك تبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وزيادة الاستثمار والشراكات بين المؤسسات المالية، ومزودي التقنية. وتواصل "بوبليسيس سابينت" توسيع نطاق حضورها المتميّز في المنطقة، وأنا متحمس جداً للعمل جنباً إلى جنب مع كل من "أوليفر" و "روهيت" لتشكيل مستقبل واعد للخدمات المالية والمصرفية في هذا السوق المتنامي".

ومن جانبه، قال أوليفر ريبيل، رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخدمات المصرفية الدولية في شركة "بوبليسيس سابينت": "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى شركة "بوبليسيس سابينت"، وأن أكون جزءاً من فريق يقود التغيير في سوق التحول الرقمي للأعمال المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي. وبالتعاون مع زميلي روهيت والفريق بأكمله، سنعمل معاً على تعزيز الأسس القوية للشركة في مجال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودفع المبادرات الاستراتيجية التي تركز على القيمة وتساعد على تسريع نمو ونجاح الأعمال لعملائنا".

وفي ذات السياق، قال روهيت ماثيو، رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخدمات المصرفية الدولية في شركة "بوبليسيس سابينت": "أتطلع إلى المشاركة في قيادة ممارسات الخدمات المالية لشركة "بوبليسيس سابينت" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الفترة المحورية التي تمر بها الصناعة، والتي تتميّز بالتحول الرقمي السريع والتكامل التقني، ومبادرات التنويع الاقتصادي، والدعم التنظيمي للابتكار. وسأعمل على تسخير الإمكانيات الهائلة للشركة والمزايا الفريدة لقدرات "سبيدSPEED " المتخصصة لإنشاء حلول مالية متكاملة وسلسة مدعومة بالتقنية المتطورة لخدمة عملائنا".

تعمل شركة "بوبليسيس سابينت" مع عملاء الخدمات المالية في الشرق الأوسط على قيادة التحول الرقمي للأعمال المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديمها لمبادرات محورية تهدف إلى تحديث المؤسسات المصرفية المؤسسية والتجارية والإسلامية. وبفضل نهجها المبتكر والقابل للتكرار، تساعد "بوبليسيس سابينت" المؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على اكتشاف مجالات جديدة للنمو التجاري، وابتكار تجارب فريدة للعملاء، من خلال دمج أحدث التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

انضم أوليفر ريبيل لشركة "بوبليسيس سابينت" قادماً من شركة "أكسنتشر Accenture"، حيث كان يقود قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط بالشركة. وهو يتمتع بخبرة عريقة تزيد عن 24 عاماً في مجال الخدمات المالية، خاصة في مجالات التجزئة والشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، بالإضافة إلى البنوك المركزية وأنظمة المدفوعات.

كما انضم روهيت ماثيو إلى الشركة قادماً من شركة "أكسنتشر Accenture" أيضاً حيث كان يشغل منصب رئيس للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط، ويتولى قيادة مجموعة كبيرة من عملاء الخدمات المالية. وقبل ذلك، عمل في شركة "كي بي إم جي KPMG " ضمن فريق الاستشارات الإدارية الذي يركز على الخدمات المالية في الشرق الأوسط. ويمتاز روهيت بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 19 عاماً في مجال الخدمات المالية في القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط.

شركة "بوبليسيس سابينت Publicis Sapient"

تُعتبر "بوبليسيس سابينت Publicis Sapient" شركة متخصصة ورائدة في مجال التحول الرقمي للأعمال، وتتعاون الشركة مع المؤسسات العالمية لمساعدتها على خلق ميزة تنافسية والمحافظة على نمو أعمالها في عالم أصبح رقمياً بشكل متزايد. وتعمل من خلال قدراتها المتخصصة في "سبيدSPEED " على توفر خدمات متكاملة في مجالات: الاستراتيجية والمنتج والخبرة والهندسة والبيانات والذكاء الاصطناعي، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع ثقافة الفضول والمعرفة العميقة بالصناعة. وتعمل هذه القدرات على تحقيق تأثير مفيد لأعمال العملاء من خلال إعادة تصور المنتجات والتجارب التي يقدرها عملاؤهم حقا. إن نهج الشركة المرن القائم على البيانات يزود عملائنا بالقدرة على مواكبة التغيير، مما يجعل الرقمية جوهر طريقة تفكيرهم وعملهم. وتُعد "بوبليسيس سابينت" هي مركز التحول الرقمي للأعمال لمجموعة بوبليسيس Publicis Groupe العالمية التي تضم 20 ألف موظف وأكثر من 50 مكتباً حول العالم.

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