دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بن غاطي للتطوير، الشركة الرائدة في مجال العقارات في دبي وإحدى شركات التطوير العقاري الأكثر حيوية وشعبية في الإمارات العربية المتحدة، عن استعدادها لإطلاق أول صكوك لها بالدولار الأمريكي خلال الأيام المقبلة، في حال توفرت ظروف السوق المواتية لذلك. ويأتي هذا الإنجاز المالي الملموس في إطار استراتيجية الشركة الرامية لتنويع مصادر تمويلها.

ووقع اختيار بن غاطي على كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني لتولّي مسؤوليات إدارة العملاء المحتملين وعملية الاكتتاب خلال الصفقة الأولى من نوعها للشركة في أسواق رأس مال الدين.

ومن المقرر إصدار الصكوك بالدولار الأمريكي، ليتم استحقاقها خلال ثلاث سنوات؛ مع توقعات بأن تكون بالحجم القياسي. وتعكس هذه المبادرة سعي الشركة إلى استكشاف سُبل مبتكرة لجمع رأس المال تراعي التزامها الراسخ بمبادئ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما اختتمت مجموعة بن غاطي القابضة مؤخراً جولة تعريفية ناجحة غير مخصصة للصفقات، حيث التقت بالمستثمرين من ذوي الدخل الثابت في هونج كونج ولندن. وكذلك أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً عن منح الشركة التصنيف الائتماني B+، إلى جانب نظرة مستقبلية إيجابية.

تعمل بن غاطي على تطوير مشاريعها العقارية فائقة الفخامة بالتعاون مع علامات عالمية فاخرة، مثل بوغاتي ومرسيدس-بنز وجاكوب آند كو، وتمثل هذه المشاريع الثلاثة الحضور الأول لهذه العلامات العالمية في سوق العقارات. وتقدر القيمة الإجمالية لمشاريع الشركة من الفئة فائقة الفخامة ذات العلامات العالمية بحوالي 17.4 مليار درهم إماراتي. كما تمتلك بن غاطي مشاريع مميزة في الفئتين الأساسية والفاخرة بقيمة تصل إلى نحو 13.8 مليار درهم إماراتي، ليصل إجمالي قيمة محفظة مشاريعها المتنوعة إلى أكثر من 31.2 مليار درهم إماراتي.

وقد أعرب الرئيس التنفيذي عن حماسه لإصدار الصكوك المرتقب، مؤكداً أن هذه الخطوة تتماشى مع المركز المالي القوي للشركة وسمعتها الطيبة في السوق.

ومع الإنجاز المرتقب لإصدار صكوك الدولار الأمريكي للمرة الأولى، تسطّر شركة بن غاطي مرحلة جديدة من النمو تقوم على الاستثمارات الاستراتيجية والتزامها الراسخ بتقديم قيمة للمساهمين.

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نبذة عن شركة بن غاطي:

وشركة "بن غاطي" للتطوير هي شركة تطوير عقاريحائزة على عدة جوائز في دبي ويرأسها الرئيس التنفيذيورئيس الهندسة المعمارية محمد بن غاطي. تقدم الشركةالديناميكية خصائص مميزة مع تصاميم معمارية راقية، ومواد عالمية المستوى، ووسائل الراحة التي لا تضاهى في أسلوب الحياة.تسعى العلامة التجارية التي تمتمكينها من خلال الخبرة التجارية إلى إعادة تعريف المعايير في هذه الصناعة من خلال تقديم مشاريع ذات جودة عالية بأسعار معقولة في الوقت المناسب.



وسمح نهج بن غاطي للتطوير بتسليم مشاريع بنجاحلبعض أكبر البنوك، مجموعات الفنادق، وصناديق العقارات في العالم، في حين تقدم أيضا حلول شاملةللمستخدمين النهائيين. ضمن إطار زمني قصير، وقدأثبتت الشركة نفسها كبديل عملي لبعض من أكبرالشركات العاملة في السوق في دبي سمعتها مع محفظة واسعة من المشاريع المنجزة.



وتعمل الشركة حالياً في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليجالتجاري، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، وليوان،ومجمع دبي لاندريزيدنس. وتمتلك الشركة خططاً جريئة للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.



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