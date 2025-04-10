شحاتة: "إصدار كارت بساطة يعكس التزامنا بتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي في مصر"

شحاتة: " كارت بساطة هو البداية لمجموعة من الخدمات التي سنقدمها مستقبلاً بما يتماشى مع احتياجات وتطلعات السوق المصري"

القاهرة: أعلنت شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية ش.م.م، إحدى الشركات الرائدة في قطاع المدفوعات الرقمية في مصر، عن إطلاق "كارت بساطة" بالتعاون مع شركة كونكت للخدمات المالية (Connect Money)، المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، في خطوة جديدة تهدف إلى تقديم حلول مالية مرنة وآمنة تدعم احتياجات التجار والعملاء الأفراد، وتسهم في تحسين كفاءة العمليات المالية وتعزيز التحول نحو مجتمع رقمي أقل اعتمادًا على النقد.

ويأتي إطلاق كارت بساطة كجزء من استراتيجية بساطة المستمرة لتوسيع نطاق حلولها المالية الرقمية، حيث ستواصل الشركة تطوير وإضافة مزايا جديدة لخدماتها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز التجربة المالية لمستخدميها ودعم منظومة الدفع الرقمي في مصر. ومع ذلك، يظل التركيز الأساسي للكارت على تسهيل عمليات الدفع وتعزيز كفاءة التعاملات المالية.

يتيح "كارت بساطة" لمستخدميه إمكانية السحب النقدي من أي ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء مصر، وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت وفي المتاجر بسهولة وأمان. كما يتيح تحويل الأموال بين حاملي الكارت بشكل فوري، مما يسهل عمليات الدفع وضمن سرعة التحويلات المالية بين المستخدمين. ولضمان أقصى درجات الأمان، يوفر الكارت إمكانية إيقافه فورًا في حالة الفقدان أو السرقة، مما يحمي رصيد المستخدمين ويمنع أي استخدام غير مصرح به.

تم تصميم "كارت بساطة" ليكون سهل الاستخدام ومتاحًا لجميع العملاء، حيث يمكن الحصول عليه باستخدام بطاقة الرقم القومي ، دون الحاجة إلى أي إجراءات معقدة. يوفر الكارت حلاً ماليًا شاملًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا لشريحة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك الأفراد غير المشمولين بالخدمات المصرفية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، يشكّل الكارت أداة قوية لدعم التجار، حيث يمكنهم من إدارة معاملاتهم المالية بسهولة وكفاءة، مما يسهم في تحسين أعمالهم، وتعزيز الإنتاجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرّح كريم شحاته، الرئيس التنفيذي لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، قائلًا: "إطلاق 'كارت بساطة' بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي شركة كونكت للخدمات المالية يمثل خطوة جديدة في مسيرتنا نحو إحداث نقلة نوعية في قطاع المدفوعات الرقمية، عبر تقديم حلول مبتكرة تدعم كلًا من التجار والعملاء. نحن ملتزمون بتطوير منظومة مدفوعات أكثر تكاملًا وسهولة، تسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزز كفاءة المعاملات المالية في السوق المصري. رؤيتنا ترتكز على بناء بيئة مالية متطورة، تتيح للجميع الوصول إلى حلول دفع آمنة، سريعة، وموثوقة، ويعد 'كارت بساطة' إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف. كما نؤكد التزامنا بدعم الشمول المالي من خلال تقديم حلول عملية تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزز من استدامة الأعمال، وترسّخ دورنا كشريك موثوق في تطوير قطاع المدفوعات الرقمية."

ويمكن للعملاء الحصول على "كارت بساطة" من أي فرع من فروع بساطة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث توفر الشركة أكثر من ٢٠٠٠ خدمة مالية متنوعة من خلال شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من ١٥٠ ألف نقطة بيع ومحفظة مفعلة، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول المدفوعات الرقمية في مصر.

عن شركة بساطة

بساطة هي منصة تكنولوجيا مالية عالية النمو في طليعة سوق متغيرة تبحث عن طرق جديدة للأفراد لإدارة ونقل أموالهم شخصيًا وعبر الإنترنت.

بساطة هي منصة دفع إلكتروني متخصصة في دفع الفواتير والأموال عبر الهاتف المحمول وحلول سلسلة التوريد مع وجود في جميع أنحاء مصر من خلال شبكة نقاط البيع الكبيرة التي تضم 150 ألف نقطة بيع تصل إلى سوق جماهيري من خلال تجار الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأكشاك البيع الذاتي وتوفر أكثر من 2000 خدمة من خلال شركائها لتقديم دفع الفواتير والتحصيل. ساعدت شراكات بساطة القوية في بناء وتعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات الدفع بفضل شبكة قوية من موزعي إعادة الشحن وذراع تكنولوجية قوية.

تعمل بساطة باستمرار على تحسين نموذج أعمالها من خلال زيادة شبكتها وتحسين خدماتها وعروض منتجاتها وتعظيم كفاءتها التشغيلية.

تأسست شركة بساطة (المعروفة سابقًا باسم "ابتكار") في عام 2018، ويدعمها مساهمون ومستثمرون من شركات رائدة في السوق المصري، بما في ذلك فودافون مصر، أكبر مزود لمحفظة الأموال عبر الهاتف المحمول، مما يسمح للكيانين بالتركيز على إنشاء منتجات مبتكرة تجذب جزءًا من السكان المصريين غير المتعاملين مع البنوك، من خلال علامة تجارية جديدة وفريدة من نوعها. وفي وقت قصير، أصبحت رائدة في تقديم حلول وخدمات الدفع الذكية.

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