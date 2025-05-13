دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل كارفور في الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة بين "بريسيجن ميديا"، أول شركة رقمية بالكامل ضمن منظومة أعمال شركة "ماجد الفطيم"، و"أدفيرتيما"، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لقياس بيانات الجمهور في الوقت الحقيقي. وتهدف الشراكة لتقديم حل رقمي متكامل في متاجر كارفور يتيح تخطيط وتفعيل وقياس أداء الإعلانات الرقمية مقارنة بحركة المتاجر، مع تحسين تجربة التفاعل مع العملاء داخل المتاجر.

وقامت كارفور بنشر وتفعيل نظام "جمهور الذكاء الاصطناعي" Audience AI من "أدفيرتيما"، عبر متاجر الهايبرماركت التابعة لها. وتهدف في إطار خططها المستقبلية، إلى تحقيق المزيد من التوسع عبر شبكة متاجر السوبرماركت في الإمارات في الأشهر المقبلة، ما يعزز مكانة شركة "ماجد الفطيم" الرائدة في توفير تجارب االتجزئة المبتكرة.

وقال أرون تشاندرا موهان، الرئيس التنفيذي الرقمي في "ماجد الفطيم للتجزئة": "تعكس شراكتنا مع أدفيرتيما طموحنا الاستراتيجي لإعادة تشكيل مستقبل الوسائط الإعلانية والإعلامية في قطاع مبيعات التجزئة في المنطقة. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على دمج التحليلات اللحظية لسلوك المستهلك داخل المتجر مع بيانات الجمهور عبر الانترنت، بما يتيح حلولاً أكثر ذكاءً ودقة لتمكين

العلامات التجارية من التواصل بشكل أكثر فعالية مع عملائها. ويمثل هذا الإنجاز خطوة محورية ضمن التزامنا المستمر بالابتكار، حيث يسهم في إرساء تجارب تفاعلية غامرة تعيد تعريف العلاقة بين العلامات التجارية والمستهلكين. كما يُعد تحولاً نوعياً في عالم وسائط التجزئة، من خلال الدمج السلس بين التجربة المادية والرقمية، بما يعزز رحلة العميل ويحدث أثراً ملموساً على مستوى القطاع ككل."

من جهته قال إيمان ناهفي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أدفيرتيما: "تتميز منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها سوقًا ديناميكيًا وواعدًا، ونحن متحمسون للشراكة مع فريق "بريسيجن ميديا" ​​التابعة لشركة "ماجد الفطيم" لتوحيد تجربة الشراء عبر الوسائط الإعلانية والإعلامية لقطاع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت وفي المتجر. كما وتُشكل هذه الشراكة فرصة استثنائية لنا للتعاون والعمل مع شركاء طموحين، يتطلعون إلى إعادة صياغة طريقة تفاعل كارفور وشركائها من العلامات التجارية مع العملاء لتوفير تجربة متعددة القنوات ومتميزة. وتُعد هذه الخطوة، نقطة تحول في مجال الوسائط الإعلانية والإعلامية لقطاع مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط، ومن شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة وغير مسبوقة على المستوى العالمي".

تعتمد تقنية Advertima Audience AI على مستشعرات ثلاثية الأبعاد مرئية-مكانية، لتحديد فئات المتسوّقين داخل المتجر مثل العائلات أو المهنيين الشباب أو الباحثين عن التخفيضات، وتعرض لهم رسائل مخصصة في الوقت الحقيقي عبر شاشات رقمية.

ومن خلال ربط بيانات المتجر الفعلية بملفات الجمهور عبر الإنترنت، أصبحت كارفور قادرة على توفير وسيلة متكاملة ومستهدفة للعلامات التجارية للتواصل مع نفس العميل عبر القنوات الرقمية والمادية، مما يعزز تجربة تسوق موحدة ومتعددة القنوات. فعلى سبيل المثال، قد يرى العميل الذي تصفّح منتجات الأطفال عبر الإنترنت عرضًا ترويجيًا ذا صلة لاحقًا أثناء تواجده في المتجر. وتتيح هذه الشراكة لمشتري الإعلانات تنفيذ حملات أكثر فعالية وقابلة للقياس، سواء تم حجزها مباشرة أو بطريقة آلية، كما تمكّن العلامات التجارية من التفاعل مع العملاء في اللحظة الحاسمة لاتخاذ قرارات الشراء.

المسمى الرسمي للشركة هو شركة "ماجد الفطيم". وعليه، يرجى عدم اختصاره أو استخدام مفردات أخرى مثل (مجموعة) وذلك لتجنب الإشارة إلى كيان تجاري آخر.

عن شركة "ماجد الفطيم للتجزئة":

شركة "ماجد الفطيم" هي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تضم المجموعة 43 ألف موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة.

تمتلك "شركة ماجد الفطيم للتجزئة" الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية "كارفور" في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، حيث تدير أكثر من 390 متجراً. كما تمتلك شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" العلامة التجارية "هايبرماكس" في 44 موقعاً في الأردن وعمان، وهي علامة تجارية جديدة لتجارة المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، تدير شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" سلسلة متاجر "سوبيكو" في 15 موقعاً في مصر، حيث يقدم متجر "سوبيكو" مفهوماً جديداً للبيع منخفض التكلفة الذي يجمع ما بين السوبر ماركت التقليدي ومخازن البيع بالجملة. كما تمتلك "ماجد الفطيم للتجزئة" العلامة التجارية "مايلي" للصحة والجمال والتي تتواجد في 12 متجراً في آسيا وشمال إفريقيا.

تقدم شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" خدمات ومنتجات متميزة عبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر "ماجد الفطيم للتجزئة" إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات عالية القيمة وذات التنافسية العالية لأكثر من 700 ألف عميل يومياً. وتلتزم "ماجد الفطيم للتجزئة" بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.

عن شركة أدفيرتيما

أدفيرتيما، الشركة الرائدة عالميًا في حلول بيانات الجمهور المدعومة بالذكاء الاصطناعي للوسائط الإعلانية والإعلامية لقطاع مبيعات التجزئة. تعمل أدفيرتيما، من خلال استخدام الرؤية الحاسوبية المتقدمة وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، على تحويل بيئات قطاع التجزئة المادية إلى قنوات إعلامية ذكية قائمة على البيانات. وتتكامل حلول الشركة المُرتكزة على واجهات برمجة التطبيقات بسلاسة مع أنظمة الإعلام في متاجر التجزئة وتقنيات الإعلانات الحالية، لتوفير إحصاءات الجمهور في الوقت الفعلي، والتي تتيح استهداف دقيق وتفعيل برمجي فوري. من خلال سد الفجوة بين الإعلانات في المتاجر والإعلانات الرقمية، تُمكّن أدفيرتيما تجار التجزئة والمُعلنين من تعزيز مستويات التفاعل، وتحسين الإنفاق على الإعلانات، وإطلاق إمكانات الوسائط الإعلانية والإعلامية لقطاع مبيعات التجزئة.

يتواجد المقر الرئيسي لشركة أدفيرتيما، في سويسرا، وتتعاون مع مجموعة من أكبر وأبرز العلامات التجارية في قطاع التجزئة وشبكات الوسائط الإعلامية في العالم، لتشكيل مستقبل الوسائط الإعلانية والإعلامية المتعددة القنوات والموحدة لقطاع مبيعات التجزئة.

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