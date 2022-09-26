سيتيح إدراج حصة 11% في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين فرصة الاستثمار في أحد مقدمي الرعاية الصحية الرائدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الإعلان جاء بعد استحواذ الشركة العالمية القابضة على حصة 15% في برجيل القابضة

سيتم فتح باب الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات والأفراد في 30 سبتمبر 2022 وينتهي في 4 أكتوبر 2022

أبوظبي: أعلنت شركة برجيل القابضة ("برجيل القابضة" أو "المجموعة") اليوم عن نيتها إدراج 11% من حصة رأس مالها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيتيح الإدراج المخطط للمستثمرين فرصة الاستثمار في أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يمتلك رؤية لضمان جودة الرعاية الصحية والتميز السريري في جميع أنحاء المنطقة. وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي يوم الجمعة 30 سبتمبر ويغلق يوم الثلاثاء 4 أكتوبر. وتنوي الشركة إدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من يوم الاثنين 10 أكتوبر.

وتعتزم الشركة طرح 200,397,665 سهماً جديداً ("الأسهم الجديدة")، بينما تعتزم شركة في بي أس هيلثكير هولدينجز بي في تي ليميتد ("المساهم البائع") طرح ما يصل إلى 350,331,555 من الأسهم الحالية ("أسهم البيع"، ومع الأسهم الجديدة "الأسهم") في رأس المال المصدر لشركة برجيل القابضة في الإدراج. وفي حال تم الاكتتاب على جميع الأسهم وتخصيصها ولم يتم زيادة حجم العرض، فمن المتوقع أن يكون إجمالي حجم العرض 11 % من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة.

سيتم تخصيص 10% من الأسهم المعروضة للشريحة الأولى للمستثمرين الأفراد، بينما سيتم تخصيص 90% من الأسهم المعروضة للشريحة الثانية.

تُعد المجموعة واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات العربية المتحدة وعُمان، وتقدم منظومة شاملة للرعاية الصحية للمرضى تشمل جميع الفئات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال علاماتها التجارية الرئيسية في السوق، وهي مستشفيات "برجيل" و"ميديور" و"إل إل اتش" و"لايف كير" ومركز "تجميل". وتتكون المجموعة من شبكة ممولة بالكامل مملوكة لها مكونة من 16 مستشفى، و23 مركزاً طبياً (بما في ذلك العيادات الشاملة والمراكز الطبية المتخصصة إلى جانب خدمات طب الأسنان والتجميل والرعاية المنزلية ومركز متخصص في جراحة العظام ومراكز أطفال الأنابيب) و15 صيدلية، بالإضافة إلى سبعة كيانات تقدم خدمات مشتركة مثل المشتريات المركزية (كمركز الشراء الجماعي "GPO"، وإدارة دورة الإيرادات، والتشخيصات المركزية، والتخزين المركزي وخدمات اصطفاف المركبات.

وقد عالجت المجموعة 105 ألف مريض داخلي و4.8 مليون مريض في العيادات الخارجية خلال العام 2021 عبر شبكتها، مع تقديم خدمات شاملة لأورام والنساء والأطفال وجراحة العظام والعمود الفقري وعلوم القلب وعلاج السمنة، حيث تستحوذ المجموعة على حصة من السوق فيما يتعلق بالمرضى الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة تبلغ حوالي 17 في المئة، وتستحوذ على حصة من سوق مرضى العيادات الخارجيين تبلغ حوالي 12 في المئة.

وقد بلغت إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نحو 3,351.0 مليون درهم إماراتي وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نحو 1,898.4 مليون درهم إماراتي، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 إلى 779.1 مليون و414.2 مليون درهم إماراتي على التوالي، ووصل صافي الأرباح إلى 234.1 مليون و152.9 مليون درهم إماراتي على التوالي.

وحول الإدراج المزمع، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة: "يسعدني الإعلان عن عزمنا إدراج أسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لنوفر بذلك فرصة فريدة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من قصة نمونا في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ركزت رؤيتنا طويلة المدى على زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة والتميز السريري في جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي ساهم في تعزيز نمونا على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، واليوم نحن إحدى منصات خدمات الرعاية الصحية الخاصة والرائدة في دولة الإمارات، والتي توفر حلولاً لا مثيل لها للمرضى ومحفظة متنوعة تضم 16 مستشفى، بما في ذلك مركزنا الرئيسي مدينة برجيل الطبية، و23 مركزاً طبياً في جميع أنحاء دولة الإمارات وسلطنة عُمان".

وأضاف فاياليل: "يأتي هذا الإعلان اليوم بعد شراكتنا الأخيرة مع الشركة العالمية القابضة، والتي سيكون لها تأثير تحويلي على شركة برجيل القابضة من خلال إضافة قدرات جديدة ورأس مال إضافي وإمكانية الوصول إلى أسواق جديدة. ومع استمرار زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة، تتمتع شركة برجيل القابضة بمكانةٍ قوية لتحقيق الفائدة، وذلك من خلال تركيزنا على توفير الخدمات الطبية المعقدة والمتخصصة لجميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بناءً على استراتيجية هادفة ومتعددة العلامات التجارية. تنعكس قوتنا في أدائنا المالي القوي والربحية العالية، حيث سجلنا نمواً سنوياً مركباً في الإيرادات بنسبة 18% بين عامي 2019 و2021، ونمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 37%".

واختتم فاياليل: "في الوقت الذي نحتفي فيه اليوم بمرحلة مهمة أخرى من رحلتنا، أنا واثق أن نموذج أعمالنا القوي والتركيز المستمر على التميز السريري وتدعيم فريق عملنا بالأشخاص ذوي المستوى العالمي والالتزام القوي بالحوكمة ستلعب جميعها أدواراً رئيسية في الفصل التالي من قصة نجاحنا".

تعتزم المجموعة دفع توزيعات أرباح نقدية اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا، على أساس متوقع لنسبة مدفوعات تبلغ 40 إلى 70 في المئة من صافي الدخل، اعتمادًا على الاستثمارات المطلوبة لخطط النمو الإضافية. وفي حالة عدم وجود أي فرص استثمارية جذابة تلبي معايير الاستثمار للمجموعة وحدود العوائد، ستقوم المجموعة بتوزيع أرباح حسب أعلى نسبة لنطاق توزيع الأرباح أو التي من المحتمل أن تكون أعلى. ومن المتوقع دفع أول توزيعات أرباح مرحلية في النصف الثاني من عام 2023 على أساس صافي الدخل للنصف الأول من عام 2023.

الجدير بالذكر أنه في سبتمبر 2022، أعلنت الشركة العالمية القابضة، وهي مجموعة متنوعة مقرها أبوظبي، عن استحواذها على حصة بنسبة 15% في شركة برجيل القابضة، في محاولة لتوسيع وتنويع استثماراتها المحلية والإقليمية في قطاع الرعاية الصحية.

في أغسطس 2022، وكجزءٍ من نهجها المنضبط للنفقات الرأسمالية والتوسع الإقليمي، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتي ستشهد تعاون شركة برجيل القابضة مع مجموعة من الشركات السعودية ومؤسسات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار أمريكي في المملكة بحلول العام 2030.

وتعمل شركة جي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي ("جي بي مورغان") كمستشار لأسواق رأس المال للشركة وللمساهم البائع فيما يتعلق بالطرح العام الأولي.

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول شركة برجيل القابضة ومعايير المشاركة وعملية الاكتتاب العام، من خلال زيارة موقع الإلكتروني. https://www.burjeelholdings.com/ipo :

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نبذةٌ عن مجموعة برجيل القابضة

تم تأسيس مجموعة برجيل القابضة في عام 2007، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد أعمالها توسعاً مستمراً في عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال شبكة أصولها التي تبلغ 61 مركزاً بما في ذلك 39 مستشفى ومركزاً طبياً بالإضافة إلى الصيدليات والخدمات الصحية، توفر المجموعة أعلى مستويات الرعاية للمرضى في المنطقة. وتشمل العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة مستشفيات برجيل ومستشفيات ميديور ومستشفيات إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومركز "تجميل". وتمتلك المجموعة 12 مرفقاً حاصلاً على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ومجهزاً بـ 1660 سريراً للمرضى في عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وتتمتع بمكانة رائدة في الإمارات العربية المتحدة. كما تمتلك المجموعة مرافق الرعاية الشاملة المخصصة لمرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة وهي من إحدى المنصات الرائدة في الدولة في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل.

وتواصل المجموعة وضع معايير جديدة للرعاية الصحية في المنطقة من خلال تقديم أحدث المرافق والالتزام بالمعايير العالمية. وبفضل فريقها من المتخصصين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة على المستوى العالمي، تلتزم برجيل القابضة بتوفير أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الرعاية الصحية في العالم لدول المنطقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: burjeelholdings.com

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