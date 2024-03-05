تؤكد شركة باركن ش.م.ع. ("باركن" أو "الشركة") عزمها على الطرح

سيتم طرح ما مجموعه 749,700,000 سهماً عادياً تمثل 24.99 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، في طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") في سوق دبي المالي ("سوق دبي المالي"). تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2 و2.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تتراوح بين 6 مليار درهم إماراتي إلى 6.30 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.63 مليار إلى 1.72 مليار دولار) 1.

تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 12 مارس 2024 للمستثمرين الأفراد، وحتى 13 مارس 2024 للمستثمرين المؤهلين

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم الواحد ("سعر الطرح") من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 14 مارس 2024

سيتم ضمان كل مكتتب في الشريحة الأولى بحد أدنى من التخصيص يصل إلى 2000 سهم، مع مراعاة إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقًا للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى بما لا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.

من المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 21 مارس 2024

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع قراراً شرعياً يؤكد في نظرها أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعلن شركة باركن، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، عن النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وبهذه المناسبة قال السيد محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة " باركن: “بفضل تاريخنا الطويل والناجح الذي يمتد لما يقرب من ثلاثة عقود، يقدم باركن أحدث الحلول وأفضل الخدمات في مجال إدارة مواقف المركبات، وذلك وفقاً لرؤية دبي الاقتصادية والحضارية والاجتماعية. تشغل الشركة بنية تحتية حيوية للإمارة، ونلعب دوراً أساسياً في تعزيز التنقل ودعم خطط التوسع في المدينة. مع استمرار نمو دبي، ستتطور شركتنا بموازاة هذا النمو. يمكن للاكتتاب العام أن يساهم في بناء وتعزيز نجاحنا، مما يعزز الابتكار ويحقق أداءً ماليًا قويًا، ويستغل إمكانات منصتنا للنمو والتنويع. كدليل على جاذبية قصتنا الاستثمارية، نفخر بالاهتمام القوي الذي أظهره المستثمرون بعد إعلاننا عزمنا على طرح أسهمنا في سوق دبي المالي. في باركن، نحن ملتزمون بتقديم قيمة مضافة لجميع الشركاء المعنيين، وبتطوير وتشكيل مستقبل صناعتنا بثبات وتطور على مدى السنوات المقبلة."

تفاصيل النطاق السعري للطرح

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2 و2.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تتراوح بين 6 مليار درهم إماراتي إلى 6.30 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.63 مليار إلى 1.72 مليار دولار). يتوقع صندوق دبي للاستثمار ("المساهم البائع") بيع 749,700,000 سهماً عادياً، وهو ما يمثل 24.99 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر للشركة ، مع احتفاظ الصندوق بحقه في تعديل حجم الطرح (المحدد أدناه) في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما وفقاً لتقديرهما المطلق وللقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة، سيكون حجم الطرح حوالي 1,4,99,40 مليون درهم إلى 1,574.37 مليون درهم (حوالي 408.28 مليون إلى 428.69 مليون دولار). ومن المتوقع الإعلان عن سعر العرض النهائي في 14 مارس 2024.

وتعد جميع الأسهم هي أسهم قائمة مملوكة لصندوق دبي للاستثمار باعتباره المساهم البائع. ولن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب الطرح، رهناً بعدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب، سيواصل المساهم البائع امتلاك 75.01% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.

عملية الاكتتاب

يتكون الطرح من:

طرح عام ("طرح المستثمرين الأفراد") للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات (حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب والمشار إليهم فيما يلي باسم مكتتبي "الشريحة الأولى") و؛

طرح مخصص للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة S ("طرح المستثمرين المؤهلين" والمشار إليهم مكتتبي "الشريحة الثانية").

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات في دولة الإمارات وقانون دبي، سيتم:

حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لصندوق الإمارات للاستثمار

حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

ستبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 5 مارس 2024 وتستمر لغاية 12 مارس 2024، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين يوم 5 مارس 2024 وتستمر لغاية 13 مارس 2024.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، سيقوم المستثمرون المشاركون في اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح.

سيتم ضمان حد أدنى من التخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى يصل إلى 2000 سهم، مع مراعاة إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقًا للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى بما لا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، و وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.

ويتم تحديد الحد الأدنى النهائي المضمون للتخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى في نهاية فترة الاكتتاب بناءً على إجمالي عدد المكتتبين في الشريحة الأولى وسعر الطرح.

ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في مارس 2024، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

تتوفر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد في "نشرة الاكتتاب"، وفي مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية فيما يخص المستثمرين المؤهلين. وتتاح مذكرة الطرح الدولية ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع الإلكتروني: www.parkin.ae/parkin-ipo. ضمن قسم المستندات الرئيسية. يوجد أيضًا رقم مركز اتصال مخصص للاكتتاب العام: 800 ENBD IPO (3623 476).

تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وشركة جولدمان ساكس إنترناشيونال ، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبو ظبي الأول ش.م.ع كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.

لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن باركن ش.م.ع

تعدُّ "باركن" أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات في دبي؛ وتمتلك حقوقاً حصرية لتشغيل جميع مرافق مواقف المركبات العامة المدفوعة الجانبية، بالإضافة إلى مواقف المركبات المباني متعددة الطوابق العامة في الإمارة. واعتماداً على سجلٍ حافل يمتد لما يقارب الثلاثة عقود، يتولى فريق باركن اليوم تشغيل قرابة 197,000 موقف للمركبات المدفوعة في مواقع استراتيجية عبر جميع أنحاء دبي، مما يوفر تجربة مميزة للمتعاملين.

الاستفسارات الإعلامية

شركة باركن ش.م.ع

mediaqueries@parkin.ae

شركة إف تي آي للاستشارات (كمستشار للاتصالات المالية)

أجيث هنري، مدير أول -مدير الاتصالات الاستراتيجية في الشرق الأوسط

Ajith.henry@fticonsulting.com /Parkin@fticonsulting.com

استفسارات علاقات المستثمرين

شركة باركن ش.م.ع

Max.Zaltsman@parkin.ae

المستشار المالي المستقل

شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط

المنسقون العالميون المشتركون

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

شركة جولدمان ساكس إنترناشيونال

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

المديرون المشتركون لسجلات الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م)

بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع

البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

مصرف أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع

بنك المارية المحلي

بنك دبي التجاري

بنك دبي الإسلامي

مصرف الإمارات الإسلامي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

بنك المشرق

ويو بنك