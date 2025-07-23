أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة اي اتش سي للاستثمار ذ.م.م(" إي أتش سي")، من خلال ذراعها المتخصص في قطاع السلامة "الإمارات الدولية لمكافحة الحرائق"، عن استحواذها الكامل على شركة طموح للوقاية والسلامة (" طموح")، إحدى أبرز مزودي حلول الحماية من الحرائق في إمارة أبوظبي.

يعكس هذا الاستحواذ التزام شركة اي اتش سي بتطوير البنية التحتية الوطنية للسلامة، وتوسيع وجودها في القطاعات الحيوية، ودفع الابتكار في خدمات الوقاية والحماية من الحرائق على مستوى المنطقة.

تُعرف شركة طموح بخبرتها الواسعة ومحفظتها المتنوعة في مجال الحماية من الحرائق. تشمل خدماتها تصميم وتركيب الأنظمة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والاستجابة للطوارئ، مما يجعلها شريكاً موثوقاً في السوق. وقد رسخت مكانتها كشريك موثوق للعملاء السكنيين والتجاريين والحكوميين في إمارة أبوظبي، بفضل التزامها الدائم بأعلى المعايير العالمية واعتمادها أحدث التقنيات.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب لشركة اي اتش سي قائلاً: "يعكس استحواذنا على شركة طموح التزامنا الراسخ بدعم رؤية التنمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع من خلال هذه الصفقة إلى الارتقاء بمعايير الصناعة، وتحديث بنية السلامة التحتية، وتقديم خدمات حماية موثوقة تستجيب لاحتياجات المجتمع”

يساهم هذا الاستحواذ في تعزيز الخدمات التي تقدمها اي اتش سي حالياً من خلال شركاتها التابعة لأكثر من 100,000 عميل في قطاعات حيوية، لا سيما في مجال توزيع الغاز. كما يدعم رؤيتها في تقديم حلول متكاملة تجمع بين خدمات الغاز وأنظمة الوقاية، إضافة إلى الحلول الذكية في القطاعات السكنية والصناعية تحت سقف واحد. ويعكس هذا التكامل انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للبنية التحتية الذكية والمستدامة، ويسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز رضاهم وسعادتهم.

ومن خلال هذا الاستحواذ، تسعى شركة الإمارات الدولية لمكافحة الحرائق إلى دعم منظومة السلامة الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الاستجابة، وتطوير كفاءة الكوادر. كما ستستثمر في البرامج التدريبية الفنية، وتطبيق حلول رقمية، وتسريع دمج الأنظمة الذكية، بما يضمن بقاء شركة طموح في طليعة التقدم التكنولوجي والحوكمة.

وعلق مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة اي اتش سي: "تعزز هذه الخطوة رؤيتنا بأن نكون من بين الشركاء الرئيسيين في قطاع الوقاية والسلامة. وانطلاقاً من إرث يزيد عن 35 عاماً من التميز التشغيلي، وتحت التوجيه الاستراتيجي لمساهمينا في تو بوينت زيرو (إحدى شركات الشركة العالمية القابضة)، نحن على ثقة تامة بقدرتنا على تقديم حلول متكاملة وجاهزة للمستقبل ترتقي بمعايير السلامة في المنطقة".

تندرج هذه الصفقة ضمن إطار الاستراتيجية الشاملة لشركة اي اتش سي، التي تهدف إلى الاستثمار في مزودي الخدمات الحيوية، وتعزيز مرونة القطاعات، ودعم التنوع الاقتصادي، بما يواكب الأهداف المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع انضمام طموح إلى عائلة اي اتش سي، ستعمل الكيانات الموحدة على توسيع نطاق الخدمات إقليمياً، مع الاستفادة من القدرات المحلية لترسيخ مكانة الدولة كنموذج عالمي رائد في البنية التحتية للسلامة.

نبذة عن طموح للوقاية والسلامة

تتمتع شركة طموح بأكثر من 15 عاماً من الخبرة في مجال الوقاية من الحرائق، وقد أنجزت صيانة أكثر من 3,000 عقار، وتركيب 150,000 جهاز إنذار، وصيانة أكثر من مليون طفاية حريق، والاستجابة لأكثر من 20,000 بلاغ طارئ، كما ساهمت في إصدار أكثر من 10,000 شهادة استيفاء، مما يعزز مكانتها كمزود موثوق على مستوى الدولة.

نبذة عن شركة اي اتش سي للاستثمار ذ.م.م

شركة اي اتش سي ، التابعة لشركة تو بوينت زيرو (إحدى شركات الشركة العالمية القابضة)، هي شركة استثمارية متنوعة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتضم محفظتها قطاعات الطاقة والسلامة والبنية التحتية والتكنولوجيا. ومن خلال أكثر من 12 شركة تابعة، تشمل أسماء رائدة مثل مجموعة الفنار للغاز، الإمارات إنترناشونال للغاز، كاد للهندسة والإنشاءات، فووج لخدمات مكافحة الحرائق ، الشركة الدولية لتكامل الانظمة ، نكسجن للطاقة ، و سونيك تك لأجهزة القياس والتحكم ، تسهم اي اتش سي في تحقيق قيمة طويلة الأمد، ودعم النمو المستدام، وتعزيز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في الابتكار والتنافسية العالمية.

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