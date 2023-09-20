شركة اوريكس للنقل و صيانة المعدات ذ. م.م ، الشركة الرائدة في مجال الصيانة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعاون مع شركة "جوديير" لتعزيز كفاءتها التشغيلية

بالإضافة الى الإطارات عالية الجودة، تدعم "جوديير" شركة “اوريكس” للنقل و صيانة المعدات ذ. م.م بنظامها المبتكر لفحص ضغوط الهواء للإطارات "Drivepoint" ، بما يمكّن الشركة من خفض التكاليف التشغيلية ضمن أسطول مركباتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تقدّم شركة اوريكس للنقل و صيانة المعدات ذ. م.م ، الشركة الرائدة في مجال خدمات النقل وصيانة المعدات الثقيلة، خدماتها للعديد من الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في الإمارات الشمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلاقاً من تأكيدها على أهمية إطاراتها عالية الجودة والمتينة في أداء عملياتها بشكل عام، منحت اوريكس للنقل و صيانة المعدات ذ. م.م عقداً لسنوات متعدّدة إلى شركة سويدان التجارية، وهي الموزّع الحصري لمنتجات "جوديير" في دولة الإمارات. ونتيجة لذلك، سوف تشكل إطارات "جوديير" ما يقارب نصف عدد الإطارات التي تستهلكها شركة اوريكس للنقل و صيانة المعدات ذ. م.م سنوياً.

وفي إطار العقد الموقّع، بادرت شركة "جوديير" إلى تثبيت نظامها الآلي لفحص ضغط الهواء للإطارات "DrivePoint" في ورشة أسطول مركبات اوريكس للنقل و صيانة المعدات ذ. م.م في الفجيرة. هذا النطام الرقمي المبتكر يقوم بالتحقّق من ضغط الإطارات بهدف تعزيز دقّة القياس وخفض تكاليف العمالة الناشئة عن التحقّق من ضغط الإطارات يدوياً، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى. ويستخدم نظام "DrivePoint" من شركة "جوديير" تكنولوجيا خاصّة لقراءة بيانات أجهزة الاستشعار المثبّتة في إطارات مركبات الأسطول، ويتيح للمسؤولين عن الأسطول الحصول على بيانات دقيقة عن ضغط هواء الإطارات وذلك مباشرة عند دخول المركبات إلى الورشة أو الخروج منها.

ومن جانبه، قال المهندس أسامه عبدالحليم لدى اوريكس للنقل و صيانة المعدات ذ. م.م: "سوف تمكنّنا هذه الشراكة مع "جوديير" وشركة "السويدان التجارية" من تعزيز كفاءة عملياتنا بشكل ملحوظ. ولا تنحصر فائدة هذه الشراكة في تعزيز قدرتنا على الحصول على بيانات دقيقة وحديثة حول أداء إطارات أسطولنا من المركبات فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تعزيز قدرتنا التنافسية المرتبطة بعمليات نشر أسطولنا."

وقال شعبان غنغور، المدير العام لدى شركة "جوديير" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمتّع شركتنا بخبرة تزيد عن 125 عاماً في مجال توفير الإطارات عالية الجودة لعملائنا حول العالم. وإننا نواصل تحقيق مهمتنا المتمثلة في ترسيخ مكانتنا كشريك نقل موثوق لشركات على غرار شركة اوريكس للنقل و صيانة المعدات ذ. م القائمة في دولة الإمارات، من خلال مجموعة واسعة من العروض الاستباقية لحلول الإطارات التي تلبي طموحاتها وتدعم أهدافها المرتبطة بالتحوّل الرقمي.

وقال السيد شميم إم بي، المدير العام لقسم منتجات "Allied" في شركة سويدان التجارية: "بصفتنا إحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات في دولة الإمارات، يسرّنا جداً أن نلعب اليوم دوراً ملحوظاً في مسيرة تقدّم ونمو شركة اوريكس للنقل و صيانة المعدات ذ. م في دولة الإمارات."

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نبذة عن شركة "جوديير" للإطارات والمطاط:

تُعد شركة "جوديير" إحدى كبرى شركات الإطارات في العالم. ويعمل في الشركة ما يقارب 74 ألف موظف وتصنّع منتجاتها في 57 مصنعاً قائماً في 23 دولة حول العالم. وتسعى جوديير عبر مركزي الابتكار التابعين لها في كلٍ من أكرون في أوهايو، وكولماربيرغ في لوكسمبورغ إلى ابتكار أحدث المنتجات والخدمات التي تحدد المعايير المعتمدة في صناعة الإطارات على مستوى التكنولوجيا والأداء. لمزيد من المعلومات حول الشركة ومنتجاتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.goodyear.com/corporate

التعريف بشركة سويدان للتجارة

تُعد شركة سويدان للتجارة بمثابة أكبر ذراع تجاري لمجموعة النابودة العائلية المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تأسست شركة سوديان في عام 1958 بفضل جهود الأخوين سعيد ومحمد النابودة، وتعتبر مجموعة سعيد ومحمد النابودة واحدة من أبرز أسماء الشركات العائلية الأكثر تقدراً في دولة الإمارات العربية المتحدة. توظف مجموعة النابودة حوالي 10,000 شخص من 50 جنسية مختلفة. تتركز أعمال النابودة الأساسية على الهندسة المدنية والبناء والأعمال الميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى تمثيل مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية في قطاعات السيارات والنقل والسفر والكهرباء واللوجستية والزراعة والمدن الذكية والعقارات والطاقة المتجددة. تعتبر النابودة علامة تجارية موثوقة، تشتهر بتقديم مشاريع وخدمات ذات مستويات جودة عالمية، تتخطى توقعات عملائها. لمزيد من المعلومات حول مجموعة النابودة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alnaboodah.com