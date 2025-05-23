أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – استعرضت شركة انوفارتك للاستثمار، بالتعاون الاستراتيجي مع شركة المسعود للطاقة، تقنيتها الرائدة في إدارة تسربات النفط باستخدام الجرافيت الموسّع، وذلك خلال مشاركتهما في معرض "اصنع في الإمارات" 2025، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت رعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، و تعد هذه التقنية ابتكارا صناعيا يتوافق مع طموحات الدولة في النمو المستدام واستراتيجية الحياد المناخي 2050.

وتُعد هذه التقنية حلاً متطورا لمعالجة تسربات النفط، حيث يعتمد هذا الحل على مادة الجرافيت الموسّع عالية النقاء، وهي مادة خفيفة الوزن قابلة لإعادة الاستخدام، وقادرة على امتصاص ما يصل إلى 80 ضعف وزنها من الهيدروكربونات. وتمثل هذه التقنية نقلة نوعية في استجابة حالات تسرب النفط، حيث تجمع بين السرعة والاستدامة وقابلية التوسع الصناعي.

وقال السيد سيف الدرمكي، رئيس مجلس إدارة انوفارتك للاستثمار:

"يجسد هذا المشروع رؤيتنا في انوفارتك للاستثمار في إيجاد حلول تُحدث تأثيراً بيئياً واقتصادياً ملموساً. ومن خلال شراكتنا مع شركة المسعود للطاقة، فإننا لا نُسهم فقط في تعزيز قدرات دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المستدامة، بل نعمل أيضاً على تأسيس منصة صناعية قابلة للتوسع تتماشى مع رؤية مبادرة 'اصنع في الإمارات 2025 ' وتخدم استراتيجية الحياد المناخي 2050. ونفخر بكوننا في طليعة الجهات التي تُحول المواد المتقدمة إلى أصول وطنية مستدامة".

وأضاف السيد أنور حسين، الشريك الإداري والمؤسس المشارك لانوفارتك للاستثمار:

"تعكس هذه المبادرة إيماننا الراسخ بأن المواد المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة يجب أن تكون المكون الأساسي لمواجهة التحديات البيئية. لا تعد هذه التقنية مجرد ابتكار مميز يستجيب لتسربات النفط، بل تمثل هذه التقنية بوابة لعصر صناعي جديد حيث تلتقي الاستدامة بالتوطين الصناعي. ومن خلال هذه الشراكة ومنصتنا تحت مظلة سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، نُرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصناعة التكنولوجيا النظيفة ودفع عجلة الاقتصاد."

وصرّح الدكتور أحمد التنير، المدير العام لشركة المسعود للطاقة:

"تعكس هذه الشراكة التزام شركة المسعود للطاقة بدفع عجلة الابتكار في قطاع الطاقة. حيث أصبحت المرونة البيئية الآن عنصراً أساسياً في التنافس الصناعي، ونحن نفتخر بدعم توطين ونشر تقنيات رائدة مثل الجرافيت الموسّع، ونؤمن بأن هذه التكنولوجيا ستكون أداة حيوية للبنية التحتية البحرية والبيئية لدولة الإمارات."

وقال البروفيسور منتصر قسايمة، نائب مدير الجامعه المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي في جامعة أبوظبي:

"تُجسد الشراكة بين انوفارتك والمسعود للطاقة نموذجاً فعّالاً لتعاون الجامعات مع الصناعة لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية. نحن في جامعة أبوظبي نفخر بالمساهمة في اختبار واعتماد مواد متقدمة مثل الجرافيت الموسّع، ونعتبر هذا المشروع مثالاً يُحتذى به في تحويل البحث العلمي إلى قيمة صناعية ومستدامة وطنياً."

أثر التكنولوجيا ومحاذاتها مع رؤية دولة الإمارات

تم عرض التقنية بشكل حي أمام عدد من أصحاب المصلحة من ضمنهم جهات تابعة لأدنوك، وسلطات الموانئ، والجهات التنظيمية، والمستثمرين. وتُسهم هذه التقنية في دعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجالات حماية البيئة، التصنيع المتقدم، وتطوير القيمة المحلية المضافة(ICV).

الخصائص الرئيسية للتقنية:

تمتص حتى 80 ضعف وزنها من النفط والهيدروكربونات

قابلة لإعادة الاستخدام، غير سامة، وتتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري

مناسبة للنشر السريع في البيئات البحرية والموانئ والمناطق البرية

قابلة للتوسع الصناعي وفق نموذج "اصنع في الإمارات"

وتجري حالياً مناقشات متقدمة لإطلاق تجارب ميدانية أولية في مناطق بحرية استراتيجية بالدولة، مع خطط لتوسيع التصنيع محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والتصدير.

نبذة عن شركة انوفارتك للاستثمار

تعد شركة انوفارتك للاستثمار، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، منصة استثمار تركز على التقنيات المبتكرة التي تقودها الاستدامة في مجالات الطاقة النظيفة، والمواد المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية، والمشاريع ذات الأثر المجتمعي الإيجابي.

نبذة عن شركة المسعود للطاقة

تأسست شركة المسعود للطاقة في عام 1971، وتُعد من أوائل الشركات المزودة للخدمات والمعدات النفطية في دولة الإمارات. تمتلك الشركة أكثر من 50 عاماً من الخبرة في عمليات المنبع والمصب، وتضم قوة عاملة تتجاوز 2000 موظف. وتقدم الشركة خدماتها المتقدمة في قطاع الطاقة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق المتوسط، وجنوب آسيا.

يقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، ولها أفرع في السعودية وعُمان والجزائر وقبرص وباكستان، إلى جانب شبكة مبيعات في مصر واليونان ومونتينيغرو، عبر شراكات أجنبية. وتُعرف الشركة أيضاً بأنها من أبرز الرعاة والوكلاء والشركاء الاستراتيجيين المحليين للشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة داخل دولة الإمارات.

نبذة عن مركز جامعة أبوظبي لأبحاث الجرافين والمواد المتقدمة

يُعد مركز أبحاث الجرافين والمواد المتقدمة في جامعة أبوظبي مركزاً بحثياً رائداً يُعنى بتطوير وتطبيق المواد النانوية، خاصة الجرافين والجرافيت الموسّع.

ويتعاون المركز مع شركاء أكاديميين وحكوميين وصناعيين لمعالجة التحديات الإقليمية والعالمية في مجالات الاستدامة والطاقة وحماية البيئة. ومن خلال تجهيزاته الحديثة وخبراته متعددة التخصصات، يلعب المركز دوراً محورياً في دعم اقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار في مجال المواد المتقدمة داخل دولة الإمارات.

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