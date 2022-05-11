بالاعتماد على تكنولوجيا داوكس لتبادل البيانات

شركة "ام جي تي اس"، المركز المرجعي والتجاري الدولي لمجموعة موبيفيا، تطلق سوق بياناتها

بهدف تحقيق مركزية المعلومات في قطاع السيارات والتنقل الفردي

قامت داوكس ، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تبادل البيانات، سوق البيانات ومركز البيانات، بكشف النقاب عن سوق "ام جي تي اس" للبيانات، الأولى من نوعها المتخصصة في قطاع السيارات والتنقل الفردي غير الشخصي (التوزيع، المبيعات، الاستخدام، الاستهلاك الناتج عن الاستعمال، الصيانة والمعدات)، وبشكل أكثر شمولا، التنقل الفردي. هذا، وتهدف سوق بيانات ام جي تي اس إلى الجمع بين جميع أصحاب المصلحة والمراقبين لقطاع التنقل الفردي الحالي والمستقبلي من أجل تمكين مستخدميه من الفهم والتوقع والابتكار في هذا القطاع سريع التغير.

يذكر أن مجموعة موبيفيا المتواجدة في 18 دولة من خلال 2,000 من مراكز خدمة العملاء تحت لافتات كل من "ميداس"، "نورأوتو" و "أيه تي يو " لصيانة السيارات من مختلف العلامات التجارية، هي شركة رائدة في مجالها برصيد من العملاء يتجاوز الـ 50 مليون سنويًا و50 عامًا من الوجود.

تعقيبا على الموضوع أوضح "لودوفيك كودلوبي"، مسؤول المنتجات الدولية لدى شركة "ام جي تي اس" قائلا: "لقد زودتنا داوكس بالحل التكنولوجي لتحقيق الدخل وتحقيق القيمة من بياناتنا أو بيانات شركائنا، من خلال إنشاء منصة تبادل بيانات قوية وفعالة وآمنة وسهلة الاستخدام".

جمع البيانات غير في تسهيل البيانات اوكس لتبادلدتقنية من سوق بيانات "ام جي تي اس"تستفيد الشخصية ومركزتها وتوزيعها وتبادلها وتحقيق الدخل منها في هذا القطاع. ويحتفظ اللاعبون المختلفون في السوق بالسيطرة على بياناتهم، ويقررون مع من يشاركونها ولأي أغراض، ضمن بيئة تضمن الأمان وإمكانية التتبع. وبفضل الخبرة التجارية والتنظيمية لداوكس، تلبي سوق بيانات "ام جي تي اس" المستقبلي. قانون البياناتمتطلبات اللوائح الأوروبية والدولية، وتتماشى تمامًا مع

"في أقل من عام، قامت "ام جي تي اس" ببناء علاقات قوية مع مؤسسات من خارج نظامنا البيئي المباشر بفضل مقدمات داوكس"، واصل لودوفيك قائلا. ليختم بالقول:" سيلعب تداول البيانات وتسويقها بين أصحاب المصلحة دورا رئيسيا في تطوير نماذج أعمال جديدة".

تمكن تقنية داوكس شركة "ام جي تي اس" من تنظيم وتفعيل نظام بيئي واسع للبيانات في قطاع السيارات والتنقل. وهي توفر لأصحاب المصلحة الوسائل اللازمة لفهم وتحسين تجربة المستخدم، وزيادة الإنتاجية والكفاءة، وتعزيز الابتكار. ويعد إنشاء سوق بيانات "ام جي تي اس" مثالا آخر على ريادة تكنولوجيا شركة داوكس وتأكيدا على بنيتها المرجعية الصلبة.

من جانبه قال "فابريس توكو"، الرئيس التنفيذي المشارك لداوكس: "لقد أصبح تبادل البيانات يمثل عنصرًا أساسيًا في القدرة التنافسية للأعمال والسيادة الاقتصادية. إن تنظيم تداول البيانات وتحقيق الدخل منها داخل نظامها البيئي أمر حتمي لجميع اللاعبين في قطاع البيع بالتجزئة."

"اشتركوا في سوق بيانات "ام جي تي اس

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- انتهى -

نبذة عن شركة داوكس

في اقتصاد اليوم حيث أصبحت البيانات منتجا ذا إمكانات غير محدودة، تتمتع بقيمتها الخاصة، ومصدرا لتدفق إيرادات جديدة، تسمح تقنية داوكس للمؤسسات بإنشاء أنظمة بيئية جديدة حول منصات تبادل البيانات التي تلبي متطلبات الأطر التنظيمية وتعالج تحديات التتبع والأمن. داوكس شركة رائدة في مجالات تكنولوجيا تبادل البيانات ، سوق البيانات ومركز البيانات لتنسيق مصادر البيانات وتوزيعها وتبادلها. وتعتبر داوكس الحائزة على لقب رائد التكنولوجيا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2020، عضو ا نشطا في غايا-إكس . تأسست داوكس في عام 2015، ويقع مقرها الرئيسي في فرنسا، حيث تعمل على توسيع عملياتها التجارية إلى أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

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