تعلن شركة النهدي الطبية ("النهدي" أو "الشركة")، سلسلة الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة ومنصة الخدمات الصحية المتكاملة Omnihealth سريعة النمو في المملكة العربية السعودية ("السعودية")؛ وشركتا "إتش إس بي سي العربية السعودية" و"الأهلي المالية" - بصفتهما مستشارين ماليين مشتركين - عن اكتمال عملية التخصيص النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر، بدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في 13 مارس 2022م وانتهت في 15 مارس 2022م باكتتاب 1,099,863 فرداً لاستثمار 6.76 مليار ريال سعودي بسعر 131 ريالاً للسهم الواحد، وبذلك وصلت نسبة تغطية الأسهم المطروحة لشريحة المكتتبين الأفراد إلى 13 مرة. وبلغ عدد الأسهم المخصصة لهذه الشريحة 3,900,000 سهم تمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح. وجاء طرح المستثمرين الأفراد عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة من المؤسسات، والتي غطت الأسهم المطروحة المخصصة لها بواقع 59 مرة.

وخصصت الشركة 3 اسهم كحد أدنى لكل شخص من فئة المكتتبين الأفراد؛ وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها مع عامل تخصيص بنسبة 1.243٪.

تفاصيل الطرح

تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 131 ريالاً للسهم الواحد، وهذا يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 17,030 مليون ريال سعودي (4,541 مليون دولار أمريكي)

بلغ إجمالي حجم الطرح 5,109 مليون ريال سعودي (1,362 مليون دولار أمريكي).

اشتملت عملية الطرح العام الأولي على إتاحة 39,000,000 سهم عادي للبيع من قبل المساهمين الحاليين ("أسهم الطرح")

من المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد إتمام الإدراج مباشرةً 30% من إجمالي الأسهم المُصدرة للشركة

الجدول الزمني للطرح:

الحدث التاريخ بالتقويم الميلادي التاريخ بالتقويم الميلادي اكتمال التخصيص النهائي لأسهم الطرح والإشعار بمبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) 20/03/2022 17/08/1443 رد مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) 23/03/2022 20/08/1443 التاريخ المتوقع لإدراج وبدء تداول الأسهم في "تداول السعودية" يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من كافة الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع "تداول السعودية" الإلكتروني (www.saudiexchange.sa)

#بياناتشركات

- انتهى -

للمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بالطرح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa، أو الموقع الإلكتروني لتداول السعودية https://tadawulgroup.sa أو الموقع الإلكتروني لشركة النهدي الطبية https://www.nahdi.sa