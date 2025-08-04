مسقط: في خطوة متقدمة لإعادة صياغة مشهد التأمين الرقمي في السلطنة، وقّعت شركة تكافل عُمان وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية اتفاقية تهدف إلى تمكين تقديم حلول تأمينية شاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مباشرة عبر المنصات الرقمية المتطورة لشركة المها، مما يوفر للعملاء تجربة رقمية متكاملة ومحسّنة.

يهدف هذا التعاون إلى تعزيز سلاسة الاستخدام للعملاء في كافة أنحاء سلطنة عُمان. ومن خلال دمج منتجات تأمين المركبات من تكافل عُمان ضمن النظام الرقمي سهل الاستخدام والمتوفر على نطاق واسع لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية، تسعى الاتفاقية إلى توفير سهولة الوصول — من طلب عرض السعر إلى إصدار وثيقة التأمين — عبر منصة رقمية موحدة. وسيكون هذا التكامل متاحًا حصريًا عبر تطبيق المها بلس، مما يعزز دوره كمنصة رقمية شاملة للخدمات اليومية. كما يُكمل هذا التعاون أجندة التحول الرقمي الأوسع في السلطنة، ويدعم الأهداف الوطنية المتعلقة بالابتكار في الخدمات.

علّق نيلماني بهاردواج، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل عُمان للتأمين، قائلاً: "تُجسّد هذه الاتفاقية محطة مفصلية في مسيرتنا نحو نموذج تأميني أكثر ترابطًا رقميًا وارتكازًا على احتياجات العملاء. في تكافل عُمان، نلتزم بالابتكار المستمر لتلبية تطلعات قاعدة عملائنا المتنامية في العصر الرقمي. ومن خلال التعاون مع شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، نُوسّع نطاق وصولنا لنُقدّم خدمات تأمينية أكثر سلاسة واستجابة، تتماشى مع أسلوب حياة جيل يتمتع بإلمام تكنولوجي عالٍ. تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية في سعينا لإعادة تعريف تجربة التأمين وتعزيز موثوقيته وقيمته في السوق العُمانية".

وأضاف المهندس حمد المغدري، الرئيس التنفيذي لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية: "نفخر بتعاوننا مع تكافل عُمان للتأمين، والذي يُجسّد التزامنا المستمر بتقديم قيمة مضافة لعملائنا. نُركّز في المها على تطوير منظومة خدمات رقمية متكاملة تتجاوز النطاق التقليدي، ويُتيح لنا هذا التعاون دمج حلول التأمين ضمن منصاتنا الرقمية، ما يمنح العملاء وصولاً مباشرًا إلى أدوات الحماية المالية الأساسية إلى جانب خدماتهم اليومية مثل التزود بالوقود، والدفع، وبرامج الولاء. من خلال تطبيق المها بلس، نُعيد تعريف تجربة العميل عبر منصة واحدة تُوفّر السهولة والتكامل، في خطوة تعكس رؤيتنا للتحول من مزود تقليدي للطاقة إلى علامة تجارية ترتكز على الاسلوب الرقمي، وتضع العميل في صميم كل ما نقدمه".

من خلال الجمع بين الخبرة في القطاع، والمرونة الرقمية، وفهم احتياجات العملاء، يهدف هذا التعاون إلى تقديم قيمة مضافة ومتميزة ومواكبة للمستقبل. كما تتماشى هذه المبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لكلا المؤسستين المتمثلة في الابتكار وتنويع عروضهما.

نبذة عن شركة تكافل عُمان للتأمين (ش.م.ع.ع):

تُعد شركة تكافل عُمان للتأمين (ش.م.ع.ع) من أبرز شركات التأمين التكافلي في سلطنة عُمان، حيث تأسست في عام 2014، وتمكنت منذ ذلك الحين من تلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق العُماني بكفاءة، مستندة إلى نهج يركز على خدمة العملاء وشبكة توزيع متنوعة. توفر الشركة باقة متكاملة من حلول التأمين، تشمل التأمين التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من منتجات التأمين الشخصي مثل تأمين المركبات، والتأمين الصحي، والتأمين المنزلي، والتأمين على السفر، والتأمين ضد الحوادث الشخصية. ويعود نجاح تكافل عُمان إلى التزامها المستمر بالابتكار، والتميز، والممارسات الأخلاقية الراسخة.

-انتهى-

#بياناتشركات