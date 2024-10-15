تُعد شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض، المشرف والمطور لأول منطقة لوجستية خاصة في المملكة العربية السعودية ( Riyadh Integrated )، وهي أحد الرعاة الرئيسيين للنسخة الأولى من "المنتدى اللوجيستي العالمي" الذي يُعقد في العاصمة الرياض.

الرياض، أعلنت شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة (سيلز)، أول شركة من نوعها في المملكة، عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، خلال النسخة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي، وذلك بهدف تعزيز الخدمات اللوجستية للمملكة العربية السعودية، وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وتضمنت مذكرات التفاهم الشراكة مع شركات إقليمية وعالمية رائدة، لمواصلة تطوير المنطقة اللوجستية المتكاملة (Riyadh Integrated) في الرياض، باعتبارها أول منطقة لوجستية خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تسهيل عمليات سلاسل الإمداد، وتقديم حوافز ضريبية، وتوسيع القدرة على التعامل مع العمليات اللوجستية العالمية، وهو ما يسهم بدوره في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل. وقد عقدت الشركة اتفاقيات مع كل من:

مطار الملك سلمان الدولي ، لتطوير منصة لوجستية عالمية المستوى، تساهم في تعزيز منظومة الشحن الجوي في الرياض.

، لتطوير منصة لوجستية عالمية المستوى، تساهم في تعزيز منظومة الشحن الجوي في الرياض. شركة "شي إن"، أكبر علامة تجارية للتجزئة الإلكترونية، لبناء منشأة مُصممة حسب المقاييس العالمية في المنطقة اللوجستية المتكاملة، وهو ما يُعزز قدرات المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.

أكبر علامة تجارية للتجزئة الإلكترونية، لبناء منشأة مُصممة حسب المقاييس العالمية في المنطقة اللوجستية المتكاملة، وهو ما يُعزز قدرات المملكة في سلاسل الإمداد العالمية. شركة "عجلان وإخوانه للتعدين"، وشركة "فالكامبي" السويسرية، لإنشاء مشروعهما المشترك مصفاة "وايت بالم"، كأول مصفاة للمعادن الثمينة في المملكة العربية السعودية، حيث تُمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو إنشاء مصفاة للمعادن الثمينة، معتمدة من قبل "رابطة سوق لندن للسبائك" ( LBMA )، ما يعزِّز مكانة المملكة في السوق العالمي للمعادن الثمينة، وتوسع قدرتها على التكرير وإمكانات التصدير.

وصرَّح الدكتور فادي البحيران، الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، قائلاً: "نعتز بما تحقَّق من إنجازاتٍ هامة للشركة وللقطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وبصفتنا راعيًا استراتيجيًا للمنتدى اللوجستي العالمي، فإننا نعتبر أن هذه الشراكات تعزِّز إسهامنا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030."

توفِّر المنطقة اللوجستية المتكاملة، منظومة متكاملة وخدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين، من خلال التركيز على الصناعات الخفيفة، والخدمات اللوجستية، التخزين والتوزيع، كما تقدِّم حوافز مبتكرة تشمل الإعفاء الضريبي لمدة 50 عامًا، وضريبة دخل الشركات بنسبة 0%، وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة والضريبة المستقطعة، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.

عن شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

تُعد شركة المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة (SILZ) شركة رائدة في إدارة المناطق اللوجستية الخاصة، والأولى من نوعها في تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وتتولى مسؤولية تطوير أول منطقة لوجستية خاصة في المملكة العربية السعودية، وهي المنطقة اللوجستية المتكاملة (Riyadh Integrated) في مدينة الرياض.

وتوفر الشركة، عبر التقنيات المتطورة والخبرات الصناعية العميقة، حلولاً لوجستية شاملة ومبتكرة، كما تُرسي معايير جديدة لتعزيز الكفاءة والمرونة، فضلًا عن إسهامها في النمو الاقتصادي للمملكة، حيث تُقدِّم مركزًا شاملاً للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في المملكة والمنطقة.

عن المنطقة اللوجستية المتكاملة(Riyadh Integrated)

تُعد المنطقة اللوجستية المتكاملة أول منطقة لوجستية خاصة في المملكة، تمتدّ على مساحة 3 ملايين متر مربع، وتقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، وقد صُمِّمت المنطقة بالتعاون مع قادة الصناعة والمستثمرين الرئيسيين، باعتبارها منظومة تجارية متكاملة ومتطورة.

وتُوفِّر المنطقة مجموعة متنوعة من الأنشطة للمستثمرين، بما في ذلك الصناعات الخفيفة، والصيانة، التخزين والتوزيع ، والاستيراد والتصدير، والخدمات اللوجستية، وأنشطة إعادة التدوير، كما تُقدّم مجموعة من المزايا التنافسية، مستفيدةً من قوة اقتصاد المملكة، وموقعها الاستراتيجي، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات التنظيمية والتقنية، وتوفير البنية التحتية العالمية.

عن المنتدى اللوجستي العالمي

يُعد المنتدى اللوجستي العالمي منصة رائدة مخصصة لتشكيل مستقبل القطاع اللوجستي، حيث يجمع بين القادة العالميين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتعزيز التعاون، ودفع نمو صناعة الخدمات اللوجستية.

يقود المنتدى اللوجستي العالمي المبادرات التي تعزِّز الترابط العالمي وتدفع نمو القطاع، وتستهدف النسخة الأولى من المنتدى، الذي تستضيفه وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، عبر تعزيز التعاون بين جميع شركاء المنظومة، لتعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة والربحية، في ظل ما يشهده العالم اليوم من ترابط.

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