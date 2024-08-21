تُعلِن شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية ("المطاحن العربية" أو "الشركة")، إحدى شركات مطاحن الدقيق الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، نيتها للمضي قدما في عملية طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية").

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 24 يونيو 2024م على طلب الشركة فيما يتعلق بتسجيل أسهمها وطرح خمسة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة واثنين (15,394,502) سهم عادي ("أسهم الطرح")، ما يمثّل 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة لشركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري ("عجلان واخوانه")، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية ("نادك") (المُشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين البائعين"). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

لمحة عامة عن الشركة

تباشر المطاحن العربية أنشطتها في سوق السلع الاستهلاكية الأساسية في المملكة العربية السعودية، حيث تختص بإنتاج وتوزيع وبيع الدقيق ومشتقات القمح الأخرى والأعلاف الحيوانية والنخالة للعملاء في جميع أنحاء المملكة.

تُعد إحدى الشركات الرائدة في قطاع المطاحن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تتفرّد بكونها الشركة الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية اليومية للدقيق في المملكة.

تتمتع الشركة بموقعها الاستراتيجي في الرياض، ولديها مصنعين آخرين في مدينتي حائل وجازان بالقرب من مراكز تربية الماشية والمناطق السياحية، مما يخدم المناطق الرئيسية الأخرى في المملكة.

نجحت المطاحن العربية في بناء شراكات موثوقة مع شبكتها الواسعة والمتنامية من العملاء، والتي تضم المخابز، والمزارعين، وتجار الجملة، وشركات الخدمات الغذائية، وتجار التجزئة (محلات السوبر ماركت والمتاجر) والمستهلكين النهائيين.

تضم محفظة الشركة عدداً من أفضل منتجات دقيق القمح والأعلاف والنخالة عالية الجودة في السوق، كما توفر مجموعة متنوعة من المنتجات المرتقبة بريادة مختبر البحث والتطوير.

تمتلك المطاحن العربية مرافق عالمية المستوى ومؤتمتة بالكامل، يقودها ويدعمها فريق متخصص في قطاع المطاحن وإداريين ذوي مهارات عالية.

منذ تخصيصها في عام 2021م، حافظت شركة المطاحن العربية على أداء مالي قوي وهوامش ربحية رائدة على مستوى القطاع وتدفقات نقدية قوية.

تلتزم شركة المطاحن العربية بممارسات الاستدامة وأخلاقيات العمل ورضا العملاء للارتقاء بجودة حياة المجتمع، وتحسين مستوى الصحة العامة، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية.

تطبق الشركة استراتيجية طموحة لزيادة وتيرة نموها والارتقاء بمستوى الأداء.

وبهذه المناسبة، قال عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العربية:"تتبوأ المطاحن العربية اليوم مكانةً رائدة كواحدة من أكبر الشركات في طحن القمح والأعلاف في المملكة العربية السعودية. ويُعزز التزامنا الراسخ بأعلى معايير الجودة والتميز قدرتنا على تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية للمجتمع السعودي والمساهمة بدور فعال في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

يمثل قرار طرح أسهم الشركة للاكتتاب وإدراجها في السوق المالية خطوة طبيعية بينما نمضي قدماً نحو المرحلة التالية في مسيرة نمو المطاحن العربية، مما سيمهد الطريق أمامنا نحو الاستثمار في تعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوسيع محفظة منتجاتنا لتلبية الطلب المتنامي من جانب قطاع الأغذية والمشروبات والأعمال الزراعية المزدهرة في المملكة. كما يدعم هذا الطرح طموحاتنا في ترسيخ الممارسات المستدامة في كافة جوانب عمليات الطحن والتوزيع.

مع دعم المساهمين الجدد، نطمح في الارتقاء بمسيرة المطاحن العربية إلى آفاق جديدة، بجانب تحفيز مسيرة نموها وتحقيق قيمة كبيرة لكافة أصحاب المصالح على المدى البعيد، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. ونحن نتطلع بحماس كبير إلى هذا الفصل الجديد واستكشاف ما سيجلبه من فرص واعدة للنمو."

ومن جانبه، قال روهيت تشوغ، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العربية:"يُمثل قرار المضي قدماً بطرح أسهم المطاحن العربية للاكتتاب العام خطوة مهمة نحو دفع عجلة مسيرة نموّنا. ومنذ تخصيصها في عام 2021م، استطاعت الشركة بكل ثقة واقتدار أن توسع نطاق أعمالها وتزيد هوامش أرباحها، كما نجحت في تعزيز حصتها السوقية، ولم يكن ليتحقق كل هذا لولا الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق عملنا والدعم الكبير من جانب مساهمينا الكرام.

وفي إطار تطلعاتنا للمستقبل، نرى أن السوق المتنامي للدقيق والأعلاف والنخالة في المملكة سيوفر فرصاً واعدة، ونحن في وضع ممتاز لتلبية الطلب القوي على هذه المنتجات من خلال الابتكار المستمر وتحسين مستويات الجودة. كما اعتمدنا استراتيجية واضحة لتقديم قيمة استثنائية وتعزيز طموحاتنا في النمو. ومن خلال مجموعة منتجاتنا الجديدة والمبتكرة، نحن مستعدون لإطلاق أصناف جديدة ومشتقات أخرى، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة وتفضيلاتهم، مدعومين باستراتيجيتنا الناجحة في التسويق والمبيعات. وتزامناً مع ذلك، نتطلع إلى توسيع نطاق حضورنا في المملكة من خلال افتتاح مراكز توزيع جديدة في مواقع استراتيجية، بما يضمن الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء بكفاءة عالية. وندعم خططنا التوسعية من خلال التزامنا الراسخ بتطوير عملياتنا بهدف رفع مستويات الاستخدام والحد من انقطاع أعمالنا وبالتالي تعزيز هوامشنا الربحية.

ومن خلال طرح أسهمنا للاكتتاب العام، فإننا نلتزم أيضاً بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحوكمة الشركات، والتي نؤمن بأنها ستعود بالفائدة في نهاية المطاف على مساهمينا وجميع أصحاب المصلحة. وتُعد هذه الخطوة حافزاً لنا لمواصلة تحقيق النمو المستدام على الاجل الطويل والالتزام بهدفنا المتمثّل في دفع حدود التميز والكفاءة في القطاع وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة".

المطاحن العربية – التميز في إنتاج الدقيق وتوفير الغذاء لمجتمع المملكة العربية السعودية

أبرز المزايا الاستثمارية

العمل في قطاع استهلاكي رئيسي مهيأ للنمو المستدام

يقف الاقتصاد السعودي على أعتاب توسع كبير مدفوعاً برؤية المملكة 2030 والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة. ويترافق التوسع الاقتصادي المستدام كذلك مع ازدياد عدد السكان، وارتفاع مستويات الدخل، واستقرار التضخـم، مما يعزز الطلب القوي والمستـدام على منتجات المطاحن العربية .

تتوقع العديد من التقارير أن ينمو سوق الدقيق في المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 4.2% تقريباً للفترة من 2023م إلى 2030م مع تفوق أداء بعض الفئات الجديدة في السوق مثل دقيق القمح الكامل ومنتجات الدقيق ذات القيمة المضافة. ويُعزى ذلك غالباً إلى نمو الخدمات الغذائية، وارتفاع الطلب على السلع الأساسية القائمة على القمح، وتفضيلات المستهلكين، والإقبال المستمر على المخبوزات، الأمر الذي يدعم بدوره الطلب على منتجات الشركة ولا سيما الفئات ذات هوامش الربح الأعلى - أي المنتجات غير المدعومة بما في ذلك عبوات الدقيق بوزن 10 كجم أو أقل، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.

من المتوقع أن يستمر إنتاج دقيق القمح السعودي كإنتاج محلي على المدى المتوسط مع دعم الحكومة لدقيق القمح السائب. ويأتي ذلك مدفوعاً بالمساعي الحكومية لتعزيز الإنتاج المحلي، الأمر الذي يمكّن الشركة من زيادة حصتها السوقية ضمن المشهد الاقتصادي المزدهر للمملكة.

من المتوقع للمساعي الحكومية في دعم توطين إنتاج الدواجن أن تلعب دوراً محورياً في نمو علف الدواجن. وتتوقع التقارير أن يتفوق علف الدواجن في الأداء على علف الماشية لتصل حصته السوقية التراكمية إلى 58% من حيث الحجم و64% من حيث القيمة بحلول عام 2030م. وقد تساهم هذه الجهود أيضاً في تعزيز الحصة السوقية للشركة ضمن هذه الفئة الفرعية الواعدة.

إحدى شركات المطاحن الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي مع أكبر طاقة تشغيلية لطحن القمح في المملكة العربية السعودية.

منذ تخصيصها في عام 2021م، نجحت المطاحن العربية في تسريع وتيرة نموها لتصبح اليوم واحدة من الشركات الرائدة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والأكبر من حيث السعة التشغيلية لطحن القمح في المملكة العربية السعودية .

واصلت الشركة زيادة حصتها السوقية من منتجات الدقيق والأعلاف بشكل كبير من حيث الحجم والقيمة حيث: تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لمطاحن الشركة 4,920 طن، ولإنتاج العلف 600 طن. تحتل الشركة المرتبة الثانية من حيث الحصة السوقية في سوق الدقيق في المملكة العربية السعودية، حين بلغت حصتها السوقية 28.4% من حيث الحجم و25.3% من حيث القيمة في عام 2023م . تعد الشركة ضمن أكبر عشر شركات في سوق الأعلاف الحيوانية في المملكة العربية السعودية تعد المطاحن العربية من الشركات الرائدة في إنتاج النخالة بحصة سوقية بلغت 32.6% في عام 2023 .



موقع استراتيجي في الرياض مع وجود مصنَعين آخرين في حائل وجازان على مقربة من مراكز تربية الماشية والسياحة التي تخدم مناطق رئيسية أخرى .

يتيح مصنع الشركة في الرياض فرصة فريدة لخدمة عاصمة الاقتصاد الأكبر والأقوى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .

يشكّل الموقعان الآخران للشركة في حائل وجازان مركزين للإنتاج والتوزيع والتخزين لدعم المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة . يوفر المقر الرئيسي للشركة في العاصمة العديد من المزايا التشغيلية، ومنها الاستفادة من النمو السكاني للمدينة، وارتفاع معدلات السياحة فيها، وغيرها العديد من العوامل الديموغرافية والتوجهات الاستهلاكية. يتيح مصنع الرياض خدمة عملاء الشركة بتكاليف توزيع أقل مقارنةً بشركات المطاحن الأخرى في مواقع مختلفة.



شراكات موثوقة مع مجموعة واسعة ومتنامية من العملاء.

مع خبرة واسعة تزيد عن أربعين عاماً، نجحت المطاحن العربية في أن تصبح شريكاً موثوقاً لعدد متزايد من العملاء في المملكة مع اكتسابها مصداقية عالية على صعيد جودة منتجاتها وخدماتها.

تصل منتجات الشركة إلى جميع أنحاء المملكة، وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء بمَنْ فيهم الأسر والمخابز الصغيرة وقطاع الفنادق والمطاعم والتموين (هوريكا) ومربي الماشية والدواجن.

أنشأت الشركة شبكة توزيع قوية تضمن توافر منتجاتها وتسليمها في الوقت المناسب للعملاء . وفي عام 2023م: تم توزيع منتجات قطاع الأعمال على 375 موزعاً، و6,400 مستفيد، و281 عميلاً مباشراً. تم توزيع منتجات قطاع المستهلكين على 485 من تجار التجزئة والجملة، و9 من سلاسل المتاجر الكبرى، وأكثر من 550 فرعاً.

تعتبر قاعدة العملاء الواسعة دليلاً ملموساً على المكانة القوية للشركة في سوق الدقيق والنخالة وحضورها المتنامي في سوق الأعلاف الحيوانية.

تطرح الشركة بعضاً من منتجات دقيق القمح والأعلاف الأعلى جودة في السوق مع محفظة متنوعة من المنتجات المرتقبة مدعومةً بمختبر عالي الجودة للبحث والتطوير في الشركة.

تطرح شركة المطاحن العربية منتجاتها تحت العلامتين التجاريتين "فينه" لمنتجاتها من الدقيق ونخالة القمح المعدة للاستهلاك البشري و"كامل" لمنتجاتها من الأعلاف.

تُصنّع الشركة منتجاتها من دقيق و نخاله و أعلاف وفق أعلى معايير الجودة والسلامة بما يضمن دوماً تقديم الأفضل لعملائها.

يمكن للشركة تلبية الاحتياجات المحددة للعملاء عبر إنتاج أنواع مختلفة من دقيق القمح بمكونات بروتينية متنوعة.

تحتل المطاحن العربية مرتبة الصدارة في مجال تطوير المنتجات، حيث تقدم دوماً منتجات جديدة ومُحسّنة من الدقيق والأعلاف لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين والقطاع.

يحرص فريق البحث والتطوير في الشركة دوماً على استكشاف تركيبات وتقنيات جديدة لتحسين جودة المنتجات. أطلقت الشركة مؤخراً العديد من الأصناف الجديدة من أعلاف الدواجن، ومن المتوقع أن تطرح بنهاية العام الجاري منتجات جديدة من دقيق القمح، بما في ذلك دقيق تشاكي أتا الطازج، والسميد، والمنتجات الخالية من الغلوتين والمعكرونة. وفي عام 2023م، أنشأت المطاحن العربية مطحنة مخصصة لإنتاج دقيق البر بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى حوالي 150 طناً في مصنع الشركة بالرياض، مما عزز قدراتها في مجال المنتجات التي تركز على الصحة. حصلت الشركة على العديد من شهادات الآيزو نتيجة التزامها الراسخ بمعايير سلامة الغذاء، مما يدل على الجودة العالية لمنتجاتنا وعملياتها التشغيلية.



منشآت مؤتمتة عالمية المستوى يشرف عليها نخبة من المختصين وأصحاب الكفاءات القيادية العالية.

منشآت المطاحن العربية مُجهّزة بآلات ومعدات عالمية المستوى.

تستخدم الشركة أحدث تقنيات الطحن والمعالجة للحفاظ على جودة واتساق وتميز منتجاتها مع اتباع عمليات تشغيلية مبسطة للمساعدة في زيادة إنتاجها اليومي وتقليل أوقات التوقف عن العمل.

تتبنى عمليات الشركة المتعلقة باستلام وتخزين الحبوب نظاماً مؤتمتاً يوفر بيانات مباشرة في الوقت الفعلي حول المواد الواردة والمُخزّنة والصادرة، مما يتيح لها إمكانات محسنة لتتبع المخزونات ومراقبة الجودة والكفاءة ومرونة العمليات التشغيلية.

يعمل لدى المطاحن العربية واحد من أكفأ فرق الطحن في المملكة، ويضم ما لا يقل عن 10 خبراء معتمدين بمتوسط ​​ خبرة تزيد على 15 عاماً. استثمرت الشركة مؤخراً في تطوير شبكة قوية من أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ونجحت بتطبيق نظام SAP في عملياتها التشغيلية لدعم أتمتة سلسلة التوريد. تلعب التحسينات الرقمية دوراً رئيسياً في زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل أوقات التوقف عن العمل في مصانع الشركة، وهو ما تجلى في انخفاض إجمالي وقت تعطّل أعمال مصانعها بنسبة 81.1٪ في عام 2022م مقارنة بعام 2021م ..

خبرة تزيد على 15 عاماً.

حافظت الشركة دوماً على أداء مالي قوي وهوامش ربح رائدة على مستوى القطاع، وتدفقات نقدية قوية.

أثبتت المطاحن العربية قدرتها على تحقيق معدل نمو إيرادات قوي مدفوع بجهود إدارتها لاكتساب حصة أكبر في السوق. ويعزى ذلك إلى مستويات الاستخدام المُحسّنة ومعدلات ​​ أسعار البيع القوية.

أسعار البيع القوية. منذ تخصيصها في عام 2021م، دأبت المطاحن العربية دوماً على الاستثمار في النفقات الرأسمالية لتعزيز وتطوير منشآتها.

أثبتت الشركة قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية بفضل كفاءتها العالية في إدارة رأس المال العامل، وإجراءاتها الفعّالة لمراقبة التكلفة، والتحسينات التشغيلية، والإدارة الرشيدة للديون.

حققت الشركة نمواً قوياً بين عامي 2021م و2023م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.0% في الإيرادات، و46.7% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) ، و28.5% في صافي الأرباح.

، و28.5% في صافي الأرباح. في عام 2023م، واصلت الشركة تحسين هوامش الأرباح ، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي 48.2%، ووصل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 44.0%، وبلغ هامش الربح الصافي 23.2%.

إلى 44.0%، وبلغ هامش الربح الصافي 23.2%. تحسنت قدرة الشركة على توليد النقد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث وصل التدفق النقدي الحر للشركة إلى 238 مليون ريال سعودي، وبلغت نسبة التحويل النقدي 62.0% تقريباً في عام 2023م.

تعد شركة المطاحن العربية شركة ذات تدفق نقدي مرتفع، مما سيساهم بتوزيع أرباح مستقبلية.

التزام عميق بالاستدامة وأخلاقيات العمل ورضا العملاء للارتقاء بجودة حياة المجتمع السعودي، وتحسين مستوى الصحة العامة، والمساهمة في الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية

تعتبر الصحة والسلامة من أولويات شركة المطاحن العربية، ولديها قسم متخصص بالصحة والسلامة والأمن والبيئة ذات سياسة أمنية و صحية صارمة. و قد حاز نظام إدارة الصحة والسلامة للشركة على شهادة ISO 45001 عبر جميع عملياتها.

عبر جميع عملياتها. بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في عملياتها والحد قدر المستطاع من تأثيرها البيئي .

تركز الشركة على تنمية المواهب والاحتفاظ بالموظفين، وتحرص تحديداً على تطوير المواهب السعودية دعماً لاستراتيجية التوطين .

تركز الشركة على المنتجات الغذائية عالية الجودة، وتلتزم بإنتاج وتسويق المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء المهتمين بصحتهم، وذلك بهدف إحداث تأثير اجتماعي إيجابي في المجتمع السعودي.

تفخر المطاحن العربية كونها مساهم مهم في تنفيذ أجندة الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية، والتي تشتمل على تحقيق الأمن الغذائي، ومنع إهدار الطعام، وزيادة الإنتاج المحلي للدواجن.

طموحات النمو

تطبق شركة المطاحن العربية استراتيجية طموحة لتسريع مسار النمو والارتقاء بمستويات الأداء، وتتمحور هذه الاستراتيجية حول خمس ركائز أساسية:

مواكبة النمو السكاني وارتفاع مستويات الطلب في المملكة العربية السعودية

مواكبة النمو السكاني: مع استمرار النمو السكاني في المملكة العربية السعودية، تلتزم المطاحن العربية بتوسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب المتزايد على الدقيق عالي الجودة والأعلاف الحيوانية .

توسيع الطاقة الاستيعابية: تستثمر المطاحن العربية في زيادة طاقتها الإنتاجية من الدقيق والأعلاف الحيوانية لضمان توفير إمدادات مستقرة منها، ودعم الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية للمملكة.

ترسيخ الموقع الريادي في السوق وتعزيزه

توسيع محفظة المنتجات: في إطار دعم طموحاتها في تعزيز حصتها السوقية، تركز المطاحن العربية على التوسّع ضمن فئات المنتجات الرئيسية التي تُظهر إمكانات نمو قوية، ويشمل ذلك الدقيق ومشتقاته، مثل المعكرونة والخيارات الخالية من الغلوتين وكذلك الأعلاف الحيوانية، بما ذلك أعلاف الدواجن.

توسيع قاعدة العملاء: تواصل شركة المطاحن العربية تركيزها على تنويع قاعدة عملائها من خلال التوسّع ضمن منتجات قطاع الأعمال الذي تحظى فيه بموقع قوي، وكذلك منتجات قطاع المستهلكين الذي يملك مقومات واعدة.

استراتيجيات فعالة على مستوى التسويق والمبيعات وتحديد الأسعار: بذلت الشركة جهوداً حثيثة في سبيل تعزيز المكانة السوقية لعلامتيها التجاريتين "فينه" و "كامل"، من خلال تبني استراتيجية الدخول إلى السوق ( Go-to-market Strategy ). وتشمل مبادراتها الرئيسية في هذا المجال إعادة تصميم العبوات لتغدو ذات مظهر عصري، ووضع خطة تسويق وترويج، وتطوير خدمات الدعم لما بعد البيع، وتحديد نموذج التسعير الأمثل في ضوء متغيرات السوق والمنافسة.

الحفاظ على منظومة تشغيلية ذات كفاءة وتميز

اعتماد منظومة مؤتمتة: تولي الشركة اهتماماً كبيراً لاستخدام التقنيات المتقدمة والرائدة في مجالها وكذلك تعزيز الأتمتة في جميع وحدات أعمالها، بما في ذلك المشتريات، وتحسين أنظمة الرقابة في صوامعها، وأعمال الطحن، والتخزين، وإدارة سلسلة التوريد بالكامل. وسيسهم التطبيق الفعال لهذه التقنيات في خفض التكاليف وتحسين أنظمة التتبع وضبط الجودة وزيادة المرونة التشغيلية.

تحسين القدرات الفنية: تواصل الشركة كذلك التركيز على تعزيز قدراتها الفنية ضمن أعمال الطحن لرفع مستوى الكفاءة والأداء، مما يسهم بنهاية المطاف في زيادة الإنتاج.

التركيز على الابتكار وتطوير منتجات جديدة

النمو المبتكر: تلتزم المطاحن العربية بدفع عجلة الابتكار في السوق المحلية بما يلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائها .

ابتكار منتجات جديدة: مع مواصلة نهجها في التركيز على تطوير منتجات جديدة ومحسنة، ستطلق الشركة بنهاية العام الجاري مجموعة مبتكرة من المنتجات الجديدة تحت علامتها التجارية "فينه" بما في ذلك المنتجات الخالية من الغلوتين والسميد والخلطات الجاهزة ودقيق تشاكي أتا الطازج والمعكرونة. وأطلقت مؤخراً العديد من الأصناف الجديدة من أعلاف الدواجن تحت علامتها التجارية "كامل"، للاستفادة من الفرص المتنامية في السوق بما ينسجم مع السياسات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن .

الاستثمار في البحث والتطوير: تستثمر الشركة بشكل كبير في أنشطة البحث والتطوير لتقديم منتجات متطورة وإرساء معايير جديدة للجودة والأداء في القطاع.

توسيع حضور الشركة في المملكة وتعزيز شبكتها من قنوات التوزيع

إنشاء مستودعات ومراكز توزيع جديدة: تتبنّى شركة المطاحن العربية نهجاً استراتيجياً في تطوير وإنشاء مستودعات ومراكز توزيع جديدة في جدة ومكة المكرّمة والدمام وتبوك. وستكفل هذه الخطوة بناء عمليات محلية قوية في هذه المناطق الحيوية، مما يضمن التوزيع الفعّال وتحسين خدمة العملاء، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية

التوزيع متعدد القنوات: تسعى شركة المطاحن العربية إلى تحسين خدمة قاعدة عملائها المتنامية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز حضورها في قنوات التوزيع المتنوعة، والتي تشمل البيع بالتجزئة، والمنصات الإلكترونية، والمبيعات المباشرة للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على إقامة شراكات مع الموزعين وتجار التجزئة وتجار الجملة لتوسيع نطاق أعمالها ضمن قطاع المستهلكين.

ملخص الطرح

ستدرج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

يتضمن الطرح العام الأولي طرح 15,394,502 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة.

ستطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للفئات المشاركة والمستثمرين الأفراد (كما هو محدد أدناه)، تبعاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقًا للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.

بعد الانتهاء من عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون ("المساهمون الحاليون") مجتمعين 70% من رأس مال الشركة، والمساهمون الحاليون هم شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري ("عجلان واخوانه") بنسبة 50.13%، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية بنسبة 35%، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية ("نادك") بنسبة 14.87%.

يخضع المساهمون الحاليون لفترة حظر مدتها ستة أشهر، حيث لا يُسمح لهم خلالها بالتصرف في أي من أسهمهم خلالها. كما لا يجوز للشركة إدراج أسهم إضافية في السوق السعودية خلال هذه الفترة، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يبدأ فيه تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية. فضلاً عن ذلك، لا يجوز للمساهمين الحاليين التصرف في أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر، دون الحصول على موافقة من الهيئة العامة للأمن الغذائي وهيئة السوق المالية، وأي موافقات أخرى لازمة تبعاً للأحكام ذات الصلة.

فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي و منسق دولي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ("المستشار المالي" و "مدير الاكتتاب").

تم تعيين مصرف الراجحي والبنك السعودي الأول والبنك السعودي الفرنسي كجهات مستلمة (ويُشار إليهم مجتمعين باسم "جهات مستلمة") للمستثمرين الأفراد.

يُرجى الاطلاع على نشرة الإصدار للحصول على تفاصيل التواريخ المتوقعة للطرح.

ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما: الشريحة (أ): الفئات المشاركة - وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (يُشار إلى التعليمات فيما بعد باسم "تعليمات بناء سجل الأوامر") (يشار إلى المستثمرين المذكورين مجتمعين باسم "الأطراف المشاركة" وكل منهم باسم "الطرف المشارك"). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر خمسة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف وخمسمائة واثنين سهم عادي (15,394,502) تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف واثنان وخمسون سهماً عادياً (13,855,052) كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح. ويحدد المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للأطراف المشاركة. الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد - وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (يُشار إليهم مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد"، ويُشار إلى كل منهم بـ "المكتتب الفرد"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون سهماً عادياً (1,539,450) من أسهم الطرح كحد أقصى، بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.



-انتهى-

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