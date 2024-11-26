دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، الممثل الإقليمي لشركة BYD في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وشركة "باركن ش.م.ع"، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، عن شراكة تهدف إلى تحويل الأسطول التشغيلي لشركة "باركن" إلى مركبات كهربائية، مما يدعم أجندة التنقل الأخضر لدولة الإمارات. يمثل هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص خطوة بارزة نحو تحقيق النقل المستدام في المنطقة ووضع معيار جديد للإدارة البيئية الفعالة لمواقف المركبات.

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج 40 مركبة هجينة قابلة للشحن من طراز BYD (Song Plus PHEVs) ضمن أسطول شركة "باركن"، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين الإدارة الصديقة للبيئة للمواقف. هذه الشراكة تؤكد التزام الشركتين بدفع مهمة التنقل المستدام قدماً، حيث تجمع بين ريادةBYD ، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة (الكهربائية والهجينة القابلة للشحن)، ومكانة "باركن" كأكبر مزود لحلول المواقف العامة المدفوعة، حيث تدير أكثر من 200 ألف موقف مدفوع في أنحاء دبي. تُستخدم مركبات BYD (Song Plus PHEVs) بالفعل لدعم مفتشي "باركن" وفرق العمل، مما يسهم في تسريع الاستجابة وتحسين جودة الخدمات.

من جانبه، تحدث يوسف علي الرئيسي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والصحة والسلامة والأمن والبيئة – الفطيم للسيارات ، قائلاً: "نعتقد في الفطيم للسيارات أن التعاون الوثيق بين قطاعات متنوعة ضروري للغاية لتحقيق تقدم حقيقي على صعيد الاستدامة. وهذه الشراكة مع باركن تبيّن الأثر الذي تحدثه مثل علاقات التعاون هذه في تعزيز حركة التنقل الأخضر والبنية التحتية للدولة. وسنبقى ملتزمين بتقديم الابتكارات العالمية المستدامة وتقنيات التنقل المتقدمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتجلى هذا الالتزام في المجموعة الموسعة من مركبات BYD الكهربائية والهجينة القابلة للشحن التي طرحناها. فهذه المجموعة لا تلبي احتياجات العدد المتنامي من العملاء الواعين بيئياً في الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل تلبي أيضاً احتياجات مشغلي الأساطيل والأعمال التجارية والجهات الحكومية الحريصة على التحول إلى العمليات المستدامة وإحداث أثر ملموس على صعيد الاستراتيجيات الخضراء للدولة".

وفي هذا السياق، قال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "باركن": "يسعدنا التعاون مع شركة BYD لتعزيز التنقل المستدام في دبي والإمارات. تدعم هذه المبادرة استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، وتضع الأساس لتجربة مواقف أكثر استدامة وسلاسة. يُعد دمج البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية أمراً حيوياً لاستراتيجيتنا طويلة المدى، ويعكس التزامنا بالمسؤولية البيئية".

تتجاوز هذه الشراكة نطاق أسطول المركبات لتشمل العمل على توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في دبي. على مدى العامين المقبلين، سيركز التعاون على تقييم مواقع تركيب شواحن المركبات الكهربائية في المجتمعات السكنية والمباني متعددة الطوابق ومراكز التسوق. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام الإمارات بتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال تعزيز شبكة حلول الشحن وتشجيع تبني المركبات الكهربائية.

تدير "باركن" عملياتها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل ديرة والخليج التجاري وجميرا، حيث قدمت خدماتها لنحو 4 ملايين عميل مميز في عام 2023. وبفضل حقوقها الحصرية لتشغيل وتوسيع مرافق المواقف الجديدة لصالح هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، تُعد "باركن" في موقع فريد لقيادة تطور خدمات المواقف والتنقل في الإمارة.

يمثل التعاون بين الفطيم للتنقل الكهربائي وBYD و"باركن" معياراً جديداً للتنمية العمرانية المستدامة. فمن خلال تضافر خبرات الفطيم للتنقل الكهربائي وموثوقية خدماتها والتكنولوجيات الخضراء المتقدمة التي تمتاز بها BYD مع التميز التشغيلي لـ "باركن"، تسلط هذه الشراكة الضوء على التزام الإمارات بالابتكار وحماية البيئة، مما يعزز رؤيتها للتنقل المستدام والتنمية المستدامة.

نبذة عن شركة الفطيم للتنقل الكهربائي

تختص شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، وهي شركة تابعة لمجموعة الفطيم، بتعزيز حلول النقل المستدام والنهوض بها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وتركز على توزيع وبيع السيارات الكهربائية والهجينة والبنية التحتية للشحن الكهربائي والخدمات المرتبطة بها. وتتميز الشركة بالتزامها الراسخ بتحقيق الاستدامة البيئية، كما تهدف إلى تسريع الاعتماد على السيارات الكهربائية والهجينة في المنطقة، مما يسهم في الحد من البصمة الكربونية وبناء مستقبل أنظف وأكثر اخضراراً. وتُعدّ شركة الفطيم للنقل الكهربائي الموزع الحصري للسيارات الكهربائية من علامتيّ Polestar وBYD في دولة الإمارات، حيث توفر مجموعة من الطرازات المناسبة لحاجات وميزانيات جميع العملاء. وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، التي تشمل حلول الشحن الكهربائي والدعم بعد عمليات البيع وخيارات التمويل، بالإضافة إلى توفير السيارات الكهربائية.

نبذة عن BYD

BYD هي الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج مركبات الطاقة الجديدة، حيث باعت ثلاثة ملايين مركبة في جميع أنحاء العالم في عام 2023 لوحده. وفضلاً عن أنها من أنجح الشركات المصنّعة للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن في جميع أنحاء العالم، تُعدّ BYD الشركة الوحيدة التي تنتج سلسلة التوريد الصناعية الكاملة للمركبات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات. وتمتاز BYD بعملياتها الناجحة في أسواق متقدمة عديدة، من بينها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية، كما تملك حصة مهيمنة في السوق الصينية، وهي مرشحة بقوة حالياً لريادة التحول إلى التنقل المستدام في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نبذة عن شركة ”باركن“

تعدّ "باركن" أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي مع مكانةٍ رائدة في السوق وسجلٍ حافلٍ يمتد لما يقارب ثلاثة عقود من التميز التشغيلي المدعوم بالمعرفة التكنولوجية والقدرة الرقابية. وتستخدم الشركة أحدث أنظمة إدارة وتشغيل مواقف المركبات الذكية في أكثر من 200 ألف موقف مدفوع في دبي، وتمتلك شركة باركن سوق مواقف المركبات الجانبية ومواقف الساحات مدفوعة الأجر في دبي، بالإضافة إلى 91% من إجمالي هذه السوق ما يمنحها مركزاً رائداً في السوق.

بموجب عقد امتياز مدته 49 عامًا مع هيئة الطرق والمواصلات، تتمتع باركن بالحق الحصري لتشغيل جميع مواقف المركبات العامة المدفوعة الجانبية ومواقف المباني متعددة الطوابق العامة في دبي (180 ألف موقف) بالإضافة إلى مواقف المباني العامة المتعددة الطوابق (سعة 3000 مركبة). وتدير باركن أيضًا بعض مواقف المركبات لشركات التطوير بدبي (25 ألف موقف). وتشمل مصادر الإيرادات الأخرى تنظيم وإصدار التصاريح الموسمية وحجز مواقف المركبات وغيرها من الأنشطة التجارية.

من خلال تقديم أحدث حلول الدفع الرقمي ونظم إدارة مواقف المركبات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، نجحت شركة باركن بجذب العملاء، حيث تم تنفيذ 95 مليون معاملة مواقف مركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

تأسست عمليات مواقف المركبات في دبي في عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، وأصبحت جزءًا من هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. في ديسمبر 2023، تم تأسيس شركة باركن ش.م. ع. بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، ونجحت في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في مارس 2024.

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