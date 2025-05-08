استقبلت اليوم إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، ممثلةً بالرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي، المهندس عامر أحمد الطراونة، وفدًا من شركة دبليو سي تي برهاد الماليزية، وهي شركة مساهمة عامة تمتلك العقارات والبنية التحتية وتمولها وتطورها، بما في ذلك العقارات ذات الاستعمال المتعدد والفنادق والمطارات والمولات، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك بين الجانبين.

وقدّم السيد عبد الله عصفور، الرئيس التجاري في شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، عرضًا شاملًا حول مشروع العبدلي، استعرض فيه أبرز الإنجازات التي حققها المشروع، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن منظومته المتكاملة للتطوير الحضري والعقاري، لا سيّما في المرحلة الثانية من المشروع.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وماليزيا، واستكشاف آفاق جديدة لبناء شراكات استراتيجية في مجالات التطوير العقاري، والبنية التحتية، والاستثمار المستدام. وأكد الجانبان حرصهما على توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب الطموحات التنموية في كلا البلدين.

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