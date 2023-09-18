توفر شركة الطائرات المروحية خدمات الإسعاف والنقل الجوي للحالات الطارئة تماشيًا مع تطلعات رؤية السعودية 2030

الرياض: أعلنت شركة الطائرات المروحية، أول مشغل محلي للطائرات المروحية التجارية في المملكة العربية السعودية والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها كراعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية (SEMS) الذي يعقد من 18 إلى 20 سبتمبر في فندق هيلتون الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتعد رعاية الحدث خطوة مهمة لشركة الطائرات المروحية حيث تسلط الضوء على دورها في توفير خدمات الإسعاف الجوي (HEMS) بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي (SRCA).

وتعد شركة الطائرات المروحية رائدة في مجال خدمات الإسعاف الجوي، وتساهم مع غيرها من الجهات المعنية بشكل رئيسي في تشغيل الخدمات الإسعافية الجوية في المملكة العربية السعودية. ويعتبر برنامج الإسعاف الجوي (HEMS) من المبادرات الرئيسية لشركة الطائرات المروحية التي تساهم بإنقاذ الأرواح، ويهدف إلى توفير خدمات الإسعاف الجوي لـ90% من مناطق المملكة العربية السعودية من خلال استجابة جوية سريعة وطاقم خبراء طبي مدرب على التعامل مع جميع الحالات الطبية الطارئة. وتهدف الشركة للوصول إلى الموقع في غضون 15 دقيقة من استلام البلاغ، لضمان عملية نقل سريعة وتقديم رعاية طبية عالية الجودة بوسائل متقدمة تناسب مختلف انواع الطوارئ التي تشمل حوادث الطرق السريعة والنقل بين المرافق الصحية. وتماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030، تهدف الشركة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية وجودة حياة المواطنين.

وقال الرئيس التنفيذي لدى شركة الطائرات المروحية، الكابتن أرنو مارتينيز: ’’يسعدنا أن نشارك كرعاة استراتيجيين في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية 2023، وإظهار التزامنا بتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في المملكة العربية السعودية. يتمثل الهدف الاستراتيجي الأكبر لشركة الطائرات المروحية في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع ونسعى لتحقيق ذلك عن طريق إنقاذ الأرواح في المملكة. وتركز شركة الطائرات المروحية بشكل خاص على تقديم خدمات طبية متطورة لمساعدة المرضى والمصابين لتحقيق هذه المهمة. إن شراكتنا مع الهلال الأحمر السعودي هي شهادة على تفانينا في إنقاذ الأرواح وتوفير رعاية سريعة وفعالة وعالية الجودة للمصابين‘‘.

يأتي المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية استكمالًا لمسيرة هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تزيد عن 90 عامًا، وذلك من خلال مشاركة متحدثين بارزين وتقديم ورش عمل متخصصة ومناقشة الأعمال والأبحاث في مجال الخدمات الإسعافية على المستوى المحلي والعالمي. تفخر شركة الطائرات المروحية، بصفتها راعيا استراتيجيًا، بالمشاركة في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية، ودعم رؤية المملكة في تطوير الرعاية الصحية الطارئة وإنقاذ الأرواح وتشكيل مستقبل القطاع الطبي في السعودية.

تدعو شركة الطائرات المروحية المشاركين في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية لزيارة جناحها. لمعرفة المزيد عن المؤتمر وكيفية المشاركة، يرجى زيارة: https://sems-conf.com/

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للاستفسارات الإعلامية:

أسعد المصري

thc@kekstcnc.com

نبذة عن شركة الطائرات المروحية:

تم إطلاق شركة الطائرات المروحية THC من قبل صندوق الاستثمارات العامة كجزء من استراتيجيتها لتفعيل القطاعات الواعدة، ودعم رؤية 2030 عبر إيجاد منظومة متكاملة وجديدة لقطاع الطيران التجاري، وإثراءه بتقديم خدمات النقل الجوي الآمنة والفعالة في المملكة العربية السعودية.

ويجدر بالذكر بأن شركة الطائرات المروحية THC هي أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية حيث قامت بتشغيل رحلتها

منتصف عام 2019م.

وتمتلك الشركة أكثر من 45 طائرة مروحية لتقديم خدمات الإسعاف الجوي، الأعمال الجوية، وخدمات رفع الأحمال الثقيلة، ورحلات

النقل الخاصة، والرحلات السياحية في أرجاء المملكة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.thehelicoptercompany.com.sa/

تويتر: @THC_KSA