الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ("أفالون فارما" أو "الشركة" أو "المُصدر")، إحدى أسرع شركات تصنيع المستحضرات الصيدلانية نمواً في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم، عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح") وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 78 - 82 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري"). وتبدأ عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة من يوم الأحد 14 يناير 2024م وحتى يوم الخميس 18 يناير 2024م.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 6 ديسمبر 2023م على طلب الشركة طرح 6.000.000 سهم ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وتتضمن نشرة الإصدار الأولية جميع تفاصيل عملية الطرح العام الأولي. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الخاص بالطرح ipo.avalonpharmaceutical.com/ar/ أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي www.aldukheil.com.sa أو الموقع الإلكتروني للهيئة www.cma.org.sa.

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