

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ("أفالون فارما" أو "الشركة" أو "المُصدر")، إحدى أسرع شركات تصنيع المستحضرات الصيدلانية نمواً في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم، عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في الطرح العام الأولي ("الطرح").



وقد تم تحديد السعر النهائي عند 82 ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 1.64 مليار ريال سعودي (437.33 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج. وقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة ما يقارب من 68.27 مليار ريال سعودي (18.21 مليار دولار أمريكي)، وانتهت بتغطية بلغت 138.76 مرة.



ومن المقرر أن تكون فترة اكتتاب الأفراد لمدة 3 أيام، تبدأ من يوم الثلاثاء 30 يناير 2024م وتنتهي يوم الخميس 1 فبراير 2024م.



وتتضمن نشرة الإصدار جميع تفاصيل عملية الطرح العام الأولي. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الخاص بالطرح ipo.avalonpharmaceutical.com/ar/ أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي www.aldukheil.com.sa أو الموقع الإلكتروني للهيئة www.cma.org.sa.

#بياناتشركات

-انتهى-

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

الشركة الدور معلومات الاتصال

أفالون فارما المصدر فايز عوادة

Fayez.awadeh@avalon.com.sa

مجموعة الدخيل المالية المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ربيع اللحام

AvalonIPO@aldukheil.com.sa

إف جي إس جلوبال مستشار الاتصال دانييل يي

AvalonIPO@fgsglobal.com

الإنماء للاستثمارمدير الاكتتاب

مصرف الإنماء والبنك الأهلي السعودي الجهات المستلمة