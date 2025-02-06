أطلقت شركة الخطوط الجوية التركية، التي تسير رحلات إلى وجهات دولية أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم، أكبر صالة استقبال لها خارج اسطنبول في مطار ناريتا الدولي في طوكيو، اليابان. وتواكب هذه الخطوة المتمثلة بافتتاح صالتها السابعة في الخارج، الخطط التوسعية للناقل الوطني، التي تهدف إلى توفير خدمات الضيافة والتميّز التي تشتهر بها لعملائها وركابها حول العالم.

تقع صالة الشركة الجديدة في مبنى الركاب 1 في الجناح الجنوبي من المطار، القمر الصناعي 4، البوابة رقم 47. وتشكّل هذه الخطوة عنصر دفع وتمكين لمسيرة نمو الشركة، حيث تتميز الصالة الجديدة بقدرة استيعابية كبيرة حيث ستصل مساحتها الى نحو 1500 متر مربع بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية. أما في المرحلة الأولى، ستستقبل الصالة الركاب على مساحة واسعة تصل إلى 800 متر مربع، وتهدف إلى توفير بيئة مريحة ومثالية لجميع الزوار وصولاً الى 105 راكب. تفتح الصالة أبوابها يوميًا من الساعة 7:30 صباحًا حتى 9:45 مساءً وستكون متاحة لحاملي بطاقات Miles&Smiles Elite Plus وElite وحاملي بطاقات Miles&Smiles Elite Corporate بالإضافة إلى أعضاء Star Alliance Gold وركاب درجة الأعمال (الدرجة الأولى) المسافرين على متن شركات الطيران الأعضاء في Star Alliance.

خلال حفل الافتتاح، قال نائب رئيس المبيعات في شركة الخطوط الجوية التركية لمنطقة الشرق الأقصى وأوقيانوسيا ، أميت ديفيلي: "نفخر بافتتاح أكبر صالة خارج اسطنبول في مطار ناريتا في طوكيو، حيث نقدم لضيوفنا مساحة تمزج بين الضيافة التركية والأناقة اليابانية ما يرمز إلى أكثر من قرن من العلاقات الوثيقة بين بلداننا. كما وتعكس صالتنا الجديدة داخل مطار ناريتا الدولي، التزامنا المستمرّ بتعزيز تجربة السفر وترسيخ مكانتنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمطار ناريتا الدولي، السيد أكيهيكو تامورا: " نقدر بصدق إفتتاح الصالة في مطار ناريتا. لقد ساهمت الخطوط الجوية التركية الى حد كبير في توسيع شبكة المطار، كما نشعر بالفخر لاختيارهم مطار ناريتا كموقع لصالتهم الثانية في آسيا. مع شبكة الوجهات العالمية التي تقدمها الخطوط الجوية التركية والتي تربط جميع أنحاء العالم، سيمكننا افتتاح الصالة الجديدة من توفير قيمة أعلى لركابنا. نتمنى للخطوط الجوية التركية المزيد من النجاح ونتطلع إلى تعزيز قدرات مطار ناريتا بشكل أكبر بينما تواصل شراكتنا النمو و التوسع.

صمّمت صالة شركة الخطوط الجوية التركية الجديدة في ناريتا مع التركيز على توفير أعلى مستويات الفخامة، موفّرة مجموعة من وسائل الراحة للارتقاء بتجربة الركاب. حيث ستتاح الفرصة أمام الضيوف للاستمتاع بمجموعة مختارة من المأكولات التركية واليابانية ومن الشرق الأقصى، مع أبرز ما يميزها كونها الصالة الوحيدة خارج إسطنبول التي تحتوي على فرن مخبوزات لتقديم خبز البيدا التركي الهش الطازج أثناء الغداء والعشاء. تشمل الميزات الإضافية مناطق للاسترخاء وأسرّة نهارية مع إطلالات على ساحة الانتظار وغرفة كبار الشخصيات للباحثين عن الخصوصية. كما وتضمن المرافق العملية مثل غرف الاستحمام والمراحيض وغرفة رعاية الأطفال تلبية احتياجات الركاب.

تتميز صالة الركاب بخدمة الواي فاي المجانية والسريعة وشاشات تعرض معلومات الرحلات ومساحة عمل مخصصة. وتعكس صالة الجديدة التزام شركة الخطوط الجوية التركية بالفن والثقافة، حيث تمّ تصميمها مع تسليط الضوء على فن الرخام التركي التقليدي كما وتشير بعض عناصر وأشكال التصميم إلى وجهات شهيرة، مثل جبل فوجي المفضل لسكان المنطقة عند المدخل.

ومع هذه الإضافة الجديدة في ناريتا، أصبحت شركة الخطوط الجويّة التركية تدير سبع صالات حصرية في المطارات الدولية حول العالم، بما في ذلك نيروبي وموسكو وميامي وواشنطن وبانكوك ونيويورك. وتمثل كل صالة، التزام شركة الطيران الوطنية بتقديم مستوى استثنائي من الخدمات الراقية التي تجمع بين الفخامة واللمسة الدافئة للضيافة التركية، مع تعزيز الجهود لتزويد الركاب باتصال سلس عبر شبكتها العالمية.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 477 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 352 وجهة حول العالم، منها 299 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 131 دولة.

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نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

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