· أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار عن الانتهاء من أعمال تطوير وإفتتاح الجسر الرئيسي في جزيرة الجبيل الذي يصل مشروع الجزيرة بشارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السريع

· يلعب الجسر دوراً هاماً في تسهيل حركة التنقل والربط بين مختلف مناطق الجزيرة

· يعتبر الجسر حلقة وصل استراتيجية تساهم في ربط وتسهيل حركة المرور بين جزيرتي ياس والسعديات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار اليوم عن الانتهاء من عمليات بناء الجسر الرئيسي الذي يصل مشروع جزيرة الجبيل بشارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان E12.

يتمتع الجسر بأهمية بالغة ضمن المشروع كونه المدخل الرئيسي إلى مشروع الجزيرة، ولدوره في ربط أطراف الجزيرة ووجهاتها المختلفة ببعضها البعض، كما يسهل الجسر التنقل بين طرفي جزيرة الجبيل، حيث يقع منتزه القرم ومنتجع بورا البيئي والنشاطات البحرية والمشاريع التطويرية القائمة.

ويبلغ طول الجسر 140 متراً، ويساهم في تسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى الجزيرة مباشرةً من شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان E12 عبر المخرج 17 أبوظبي، ويعتبر أيضاً حلقة وصل إستراتيجية تساهم في إختصار المسافة نحو جزيرتي ياس والسعديات. وكانت أعمال بناء الجسر قد انطلقت في 25 أغسطس من عام 2021.

وشملت أعمال التطوير المتعلقة بالجسر تركيب إشارات المرور الذكية وأجهزة إنارة الشوارع الموفرة للطاقة وإشارات المشاة، إلى جانب أنظمة ضبط السرعة المرورية، وسيكون بمثابة إضافة جميلة للبيئة المحيطة مع أعمال التشجير والتجميل الطبيعي حول الجسر.

وفي هذه المناسبة تحدّث المهندس عبدالله الشامسي، مدير العمليات لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن إنهاء عملية إنشاء الجسر الرئيسي لمشروع جزيرة الجبيل، حيث يشكل هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تسريع وتيرة أعمال التطوير القائمة في الجزيرة بسبب موقعه الاستراتيجي الذي يسهل حركة التنقل بين مختلف مناطق الجزيرة. وتواصل شركة الجبيل للاستثمار تأكيدها على الالتزام بمواعيد التسليم الموضوعة لجميع أعمال التطوير القائمة في الجزيرة حيث سيتم البدء بتسليم الأراضي في نهاية 2022 والفلل بداية 2024".

وأضاف: "وهنا نتوجه بالشكر الى الجهات الحكومية على دعمها المستمر، ونشكر جميع الفرق الهندسية العاملة في دائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي ومركز النقل وشركة أبوظبي للتوزيع على تجاوبهم

وفعالية الإنجاز في المعاملات والتي تعكس التزام القطاعات المختلفة في دعم رؤية قيادتنا الرشيدة لتفعيل دور القطاع الخاص لضمان استمرارية واستدامة نمو القطاع العقاري ورفع وتيرة التطور العمراني والإقتصادي لإمارة أبو ظبي".

وتبلغ ميزانية مشروع تطوير الجبيل، المملوك لشركة الجبيل للاستثمار JIIC، 10 مليار درهم إماراتي، وتتولى تنفيذه وإدارته شركة "ليد-LEAD"، المطور الرائد في دولة الإمارات، ويضم مجموعة من القرى المتطورة في المنطقة الواقعة بين جزيرتي ياس والسعديات. ومن المتوقع أن يصبح مشروع الجزيرة الجبيل، الذي تزيد مساحته عن 400 هكتار، إضافة مميزة إلى المشهد السكني في أبوظبي ومتنفساً رائعاً لعشاق الحياة الصحية الراقية والإطلالة الخلابة على مياه الخليج العربي ومحميات أشجار القرم.

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حول جزيرة الجبيل:

تتفرد جزيرة الجبيل في نهجها تجاه المجتمع الذي يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي عبارة عن مجتمعات سكانية تضم مجموعة من القرى المتميزة ترتبط معاً بسلسلة من المناظر الطبيعية الخلابة والممرات المائية لتُشكل بيئة سكنية طبيعية، ومن المخطط أن تصبح متنفساً رائعاً لمحبي المناظر الطبيعية الخلابة، وسط التنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم.

يوفر المشروع الفاخر مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئي ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي وعيادات متخصصة، ومؤسسات وعلامات تجارية عالمية.

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حول شركة ليد للتطوير:

تختص شركة ليد للتطوير، شركة التطوير العقاري الرائدة بتقديم الخبرات اللازمة في أعمال البناء وتطوير العقارات والبنية التحتية للمستثمرين وأصحاب الرؤى بدءاً من المشاريع متعددة الاستخدامات إلى مشاريع الإسكان والفنادق والشقق السكنية وأبراج المكاتب.

تقدم ليد للتطوير رؤى استثنائية عبر مجالات متنوعة تضم مستقبل المشاريع، والنمذجة المالية، وتخطيط الاستدامة، والتصميم، والبناء، وإدارة المشاريع، والتسويق.

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