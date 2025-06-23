الدمام، المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس دعمها المستمر لقطاع التعليم والتدريب التقني والتزامها بمسؤوليتها الاجتماعية، بادرت شركة الجبر التجارية بتقديم سيارة كهربائية حديثة من طراز JMEV GSE من JMCللمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة وادي الدواسر، وذلك في إطار مبادرة "التدريب على السيارات الكهربائية" التي أطلقها قسم المحركات والمركبات بالمعهد.

استمرت المبادرة التدريبية لمدة أربعة أيام، تخللها ورش عمل تخصصية وجلسات تدريب تطبيقية مكثفة حول أجزاء السيارات الكهربائية، وآلية عملها، وطرق الصيانة الدورية، إلى جانب التعرف على أنظمة الأمان والتقنيات المتقدمة في هذا النوع من المركبات. وتمكّن المتدربون من إجراء فحوصات تقنية مباشرة على السيارة، ما أتاح لهم فرصة التطبيق العملي المباشر لاكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل. تأتي هذه المبادرة تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تُشجّع على التحول نحو وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة، كما تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية من مواكبة أحدث التقنيات في قطاع السيارات، خاصة في مجال المركبات الكهربائية.

يُعد طراز JMEV GSE أحد أبرز الطرازات الكهربائية لدىJMC ، حيث يجمع بين التصميم العصري، والأداء الكهربائي الفعّال، والاعتمادية العالية. ويتميز ببطارية ليثيوم قوية بمدى يصل إلى 500 كم، ونظام شحن سريع، بالإضافة إلى مقصورة داخلية مجهزة بأنظمة ذكية ومزايا أمان متقدمة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لاستكشاف آفاق جديدة للتدريب المهني وبيئات التعليم التطبيقي.

تكريمًا لجهود شركة الجبر التجارية خلال المبادرة، قام المهندس موسى بن عبدالقادر الصفران، ممثل المعهد الصناعي الثانوي بوادي الدواسر، بتسليم شهادة شكر وتقدير للأستاذ محمد إبراهيم الجبر، نائب الرئيس بشركة الجبر.

وتعليقًا على هذه الشراكة صرح الأستاذ محمد إبراهيم الجبر، نائب الرئيس بشركة الجبر، قائلًا: "نفخر بشراكتنا مع المؤسسات التعليمية الوطنية، ونؤمن بأهمية دعم البرامج التي تُعزّز من قدرات الطلاب، وتأهيلهم للتعامل مع التحوّلات الجارية في قطاع السيارات، خاصة في ظل التوجّه العالمي والمحلي نحو المركبات الكهربائية. ونواصل جهودنا للتوسع في توفير السيارات الكهربائية في السوق السعودي، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول نقل مستدامة وعصرية تواكب تطلعات المستقبل."

-انتهى-

#بياناتشركات