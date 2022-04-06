الرياض: أعلنت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، الوكيل الحصري لسيارات مازيراتي في المملكة العربية السعودية عن شراكتها الاستراتيجة مع شركة مازيراتي عملاق صناعة السيارات الإيطالية الرياضية الفخمة في حفل أقيم مؤخرا في "مؤسسة بينالي الدرعية" بالرياض. وقد حضر الحفل كل من المهندس/ محمد عبدالجواد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، والسيد/ حمدي الشنتوري المدير العام الإقليمي لمازيراتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من الدبلوماسيين وعملاء مازيراتي وممثلي وسائل الإعلام للسيارات الفاخرة.

كما تم الإعلان في الحفل عن وصول السيارة الرياضية “MC20”، ذات الآداء العالي للسوق السعودي والتي تمثل بداية حقبة جديد لعلامة مازيراتي في العالم، وأتيحت للضيوف فرصة خاصة للتعرف على السيارة الأسطورية الجديدة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال السيد محمد عبدالجواد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة: "نحن سعداء بالإعلان عن انطلاق الشراكة الاستراتيجية مع مازيراتي، وانضمامها لمجموعة التوكيلات في قطاع السيارات الرياضية الفخمة. وندرك أن عملاء ومحبي مازيراتي في السعودية هم عملاء متميزون يتوقعون الحصول على أعلى مستوى من الخدمة بما يتناسب مع تطلعاتهم ويرضي ذائقتهم، ولهذا فقد سخرت التوكيلات كافة إمكانياتها و75 عاماً من الخبرة في قطاع السيارات، لتوفير مستوى جديد من تجربة العملاء. فلقد طورنا خطة عمل واستراتيجية متكاملة لعلامة مازيراتي في المملكة والتي تشمل تطوير منشئات جديدة وفق التصاميم التي تنسجم مع هوية مازيراتي.

إضافة إلى ذلك، ولتعزيز قيمة سيارات مازيراتي ومنح العملاء مزيداً من راحة البال أثناء تجربة امتلاكهم، نقدم مع جميع طرازات 2022 فصاعداً، ضمان غير محدود الكيلومترات لمدة خمس سنوات، وصيانة مجانية لمدة خمس سنوات أو 100.000 كم أيهما يسبق، وخطة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات غير محدودة الكيلومترات محلياً ودولياً، بالإضافة إلى تخفيض أسعار قطع الغيار وتحسين توافرها، وتوفير خدمة نقل وتوصيل سيارات مازيراتي من وإلى مراكز الصيانة التابعة لنا".

وقال السيد حمدي الشنتوري المدير العام الإقليمي لمازيراتي الشرق الأوسط وأفريقيا: "نرحب بانضمام التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة لعائلة مازيراتي، ونتطلّع للعمل معاً لإطلاق حقبة مازيراتي الجديدة من الجرأة الإيطالية في السوق السعودي، لمستقبل واعد وحافل بالمنتجات، والإبتكارات وتجربة حقيقية لإمتلاك مازيراتي".

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نبذة عن مازيراتي S.p.A:

تُنتج مازيراتي مجموعة متكاملة من السيارات الفريدة ذات المظهر المتميز والطابع الاستثنائي والشهرة الواسعة. وبفضل أسلوبها المميز وتقنياتها المتطورة وطابعها الفريد، ترضي سيارات العلامة شغف عملائها من أصحاب الذوق الرفيع، إذ لطالما شكلت بحد ذاتها معياراً عالمياً للجودة في قطاع السيارات. وتحظى مازيراتي بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وتتاح حالياً في أكثر من 70 سوقاً مختلفة حول العالم. وتتجلى هذه العراقة في سيارات كواتروبورتيه الرائدة، وسيارة السيدان الرياضية جيبلي، و ليڤانتي أول سيارة كهربائية رياضية هجينة

متعددة الاستخدامات من مازيراتي؛ وتم تصنيع جميع هذه الطرازات باستخدام المواد عالية الجودة مع أفضل الحلول التقنية ذات أرقى مستويات التميز. ويتوفر طرازا جيبلي وليڤانتي حالياً بنسخة هايبرد هجينة ليكونا أول النماذج الكهربائية من سيارات مازيراتي. وتوفر العلامة مجموعة متكاملة من المحركات التي تشمل محركات البنزين ذات الـ 6 أسطوانات والـ 8 أسطوانات، والمحركات الهجينة المزودة بـ 4 أسطوانات، ومحركات الديزل ذات الـ 6 أسطوانات، فضلاً عن محركات الدفع الخلفي ومحركات الدفع الرباعي. وتم تعزيز مجموعة Trofeo، والتي تضم سيارات جيبلي وكواتروبورتيه وليڤانتي ، بمحرّك V8 بثماني أسطوانات وقوة 580 حصان، بما يجسّد الأداء الرفيع المتأصل في هوية علامة مازيراتي. وتوّجت العلامة مجموعتها المتميزة عبر إضافة سيارة MC20 الرياضية الفائقة، والتي تعمل بمحرك Nettuno المكون من 6 أسطوانات، فضلاً عن تزويدها بتقنيات مستوحاة من سيارات الفورمولا 1، والتي أصبحت متاحة للمرة الأولى الآن ضمن إحدى السيارات القياسية.

حول التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة:

التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة هي إحدى أكبر شركات السيارات في المملكة العربية السعودية، والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 75عاما. كما تعد شركة أساسية في مجموعة تواد القابضة، والتي تضم عدة شركات عاملة في تجارة السيارات وصيانتها وتأجيرها وتسويق ملحقاتها المساندة، بالإضافة إلى نشاطها في تمويل المستهلكين والعقارات وتوليد الطاقة ومعدات البناء الثقيلة.