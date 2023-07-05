الرياض، المملكة العربية السعودية - تفخر شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها "التنمية" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، الرائدة في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية وتجارة اللحوم الطازجة والمبردة ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، بالإعلان عن حصولها على العديد من الجوائز المرموقة تقديراً لتميزها في الاستدامة والابتكار. بما فيها جائزة أفضل منتج لهذا العام، وإدراجها ضمن أفضل 10 شركات مبتكرة في مجال الاستدامة وفقًا لمجلة فوربس.

وفي هذا الصدد، قال السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركة:"يسعدنا الحصول على هذه الجوائز التي هي دليل على الجهود الكبيرة وتفاني زملائنا في الشركة. فمن خلال دعم مبادرات رؤية المملكة 2030 لتحقيق أهداف الاستدامة، التزمنا بتقديم منتجات غذائية حلال عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين وتفضيلاتهم مع المساهمة في تهيئة مستقبل مستدام لكوكبنا. ونتطلع قدماً إلى مواصلة الابتكار وتعزيز عملياتنا للحفاظ على التزامنا بالتميز في هذا القطاع بما ينسجم مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وإثباتًا لالتزام الشركة بالتميز في تطوير المنتجات وإرضاء العملاء، فازت التنمية بلقب منتج العام 2023 من قبل المستهلك الخليجي في فئة منتجات الدجاج الطازج الصديقة للبيئة، وذلك لتقديمها غلاف أوكسو القابلة للتحلل البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار منتجات التنمية من قبل المستهلكين باعتبارها الأفضل في الابتكار والجودة.

وتقديراً لجهودها الرائدة في مجال الإشراف البيئي وممارسات الأعمال المستدامة، أدرجت فوربس شركة التنمية ضمن أفضل 10 شركات في مجال البيئة المستدامة وتوفير الاحتياجات الأساسية في المملكة العربية السعودية. ويشكل هذا الإنجاز جزءًا من التزام شركة التنمية بالاستدامة البيئية من خلال اتباع نموذج الاقتصاد الدائري لزيادة كفاءة الإنتاج.

من جهته، قال السيد أحمد عسيلان، العضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية:"تفخر شركة التنمية الغذائية بحصولها على شهادات تقدير كواحدة من الشركات الرائدة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المملكة العربية السعودية. إن التزامنا بالاستدامة والابتكار يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2030 ومبادرات رؤية المملكة 2030. كما أن نموذجنا في الاقتصاد الدائري والالتزام بالحفاظ على البيئة، سيعزز كفاءة الإنتاج لدينا لتقديم منتجات سعودية مبتكرة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على مجتمعنا من خلال التزامنا بالتميز."

الجدير ذكره أن شركة التنمية تعمل منذ أكثر من 60 عامًا ونمت لتصبح واحدة من أكثر شركات الأغذية تقديراً في المنطقة. وتعكس هذه الجوائز التزام الشركة بالجودة والابتكار والاستدامة ووضعها كمعيار للتميز في قطاع الأغذية.

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نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام ١٩٦٢من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، وهي شركة عامة مدرجة في تداول السعودية. والجدير بالذكر أن مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية الغذائية. ويشتمل نموذج أعمال الشركة المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت. واعتباراً من 31 مارس 2023، تدير الشركة 114 مزرعة بالإضافة إلى ستة مفارخ ومصنعي أعلاف وأربعة مسالخ و13 منشأة للتخزين الجاف والبارد في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة مليون شجرة، والتي تُروى بالمياه المعالجة من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.tanmiah.com