استمرارًا لاجتذابها المزيد من الاستثمارات وكسب ثقة العملاء...

أشرف عز الدين: "شرفنا بنيل ثقة ــ"شركة الإنشاءات العربية" والتي قامت بشراء أحد المباني الإدارية المتميزة بمشروع "كايرو فستيفال سيتي" بواقع مساحة بنائية 6,500 متر مربع على أرض تبلغ مساحتها 7,500 متر مربع. يقع المبنى في موقع متميز، حيث يطل على الطريق الدائري للقاهرة الكبري مباشرة، ويتوسط المنطقة الإدارية في هذا المقر الاستثنائي."

صلاح القاضي:"جاءت ثقتنا الراسخة في "كايرو فستيفال سيتي" باعتبارها المقصد الأول لكبرى الشركات العالمية لما تحظى به من صدى مشرف كأحد أرقى المجتمعات العمرانية بالقاهرة الكبرى."

القاهرة: وقعت "مجموعة الفطيم العقارية"، إحدى شركات "مجموعة الفطيم"، عقد بيع مع "شركة الإنشاءات العربية" (ACC)، واحدة من كبرى الشركات الرائدة في الإنشاء العمراني في الوطن العربي، لأحد المباني الإدارية الواقعة في قلب مشروع "كايرو فسيتفال سيتي". تأتي هذه الشراكة لتدل على استمرار قدرة "مجموعة الفطيم العقارية" على كسب ثقة كبرى العملاء في الوطن العربي، واجتذابها للمزيد من الاستثمارات لمصر من مختلف أنحاء العالم.

في هذا الإطار، صرح المهندس/ أشرف عز الدين– العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، قائلاً: "شرفنا بنيل ثقةـ"شركة الإنشاءات العربية" والتي قامت بشراء أحد المباني الإدارية المتميزة بمشروع "كايرو فستيفال سيتي" بواقع مساحة بنائية 6,500 متر مربع على أرض تبلغ مساحتها 7,500 متر مربع. يقع المبنى في موقع متميز، حيث يطل على الطريق الدائري للقاهرة الكبري مباشرة، ويتوسط المنطقة الإدارية في هذا المقر الاستثنائي."

ومن جانبه، عقب المهندس/ صلاح القاضي، مدير فرع "شركة الإنشاءات العربية – مصر"، قائلاً: "وقع اختيارنا على مشروع "كايرو فستيفال سيتي" ليحتضن أحد المباني التابعة لشركة الإنشاءات العربية في مصر، ويكون نقطة الإنطلاق لأعمالنا المستقبلية. وجاءت ثقتنا الراسخة في "كايرو فستيفال سيتي" باعتبارها المقصد الأول لكبرى الشركات العالمية لما تحظى به من صدى مشرف كأحد أرقى المجتمعات العمرانية بالقاهرة الكبرى."

#بياناتشركات

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نبدة مشروع كايرو فستيفال سيتي:

يعد مشروع كايرو فستيفال سيتي التابع لمجموعة الفطيم العقارية طفرة حقيقية في المشروعات العقارية المتكاملة، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يجمع بين الوحدات السكنية والإدارية والأماكن الترفيهية في مكان واحد متكامل، حيث تضم أكبر مول تجاري "كايرو فستيفال سيتي مول" المحاط بمجمعات سكنية ومكاتب إدارية ومجمع رياضي ومدرسة دولية وقد تم مراعاة أن يقام هذا المجتمع المتكامل في قلب بيئة طبيعية خلابة تقدم مفهوماً جديداً للرفاهية والحياة الراقية.

نبذة عن شركة الإنشاءات العربية

تعد شركة الإنشاءات العربية واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في الإنشاء العمراني في العالم العربي على مدار ما يزيد عن 50 عامًا. قدمت الشركة خدماتها للعديد من المشاريع العمرانية في مختلف أنحاء المنطقة العربية وفي شمال إفريقيا وآسيا، باستخدام المعدات المعاصرة ولتكنولوجيا الحديثة، حيث ساهمت في إنشاء مباني ضخمة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية وغيرها، بقيمة مالية تعدت الملايين من الدولارات.