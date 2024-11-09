[أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء (EEIC) ومجموعة الخليج التجارية (GCG) التي تعمل ضمن مجموعة الطاقة التابعة لمجموعة غباش، بصفتهما شركتانن رائدتان في مجال الحلول الصناعية وخدمات الأجهزة في الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع ثلاثة اتفاقيات رئيسية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024". وبالتعاون مع كل من شركة "ديزرت وورلد" و "فالف تكنولوجيز" و "أكسفورد فلو"، تقدم الشركتان تقنيات متقدمة لمعالجة التحديات الحرجة في قطاع النفط والغاز، والتي تشمل مراقبة التآكل لخط الأنابيب، والتحكم في تآكل ومتانة الصمامات في ظروف الخدمة القاسية والانبعاثات الصفرية. وستعمل هذه الحلول على تعزيز موثوقية البنية التحتية والأداء البيئي والكفاءة التشغيلية في جميع أنحاء قطاعي النفط والغاز.

"ديزرت وورلد" وشركة الإمارات للكهرباء والأجهزة تتعاونان لمراقبة التآكل باستخدام جهاز "هيليكس" Helix

يعتبر التآكل إحدى المشكلات الكبيرة التي تواجه مشغلي خطوط الأنابيب، حيث يكلف الصناعة ما يزيد على 1.3 مليار دولار سنوياً في عمليات الإصلاح والاستبدال. وتتطلب أنظمة الحماية الكاثودية التقليدية عمليات تفتيش سنوية، الأمر الذي يُعرّض خطوط الأنابيب للصدأ غير المكتشف. وبالشراكة مع شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء، يساعد جهاز "هيليكس" التابع لشركة "ديزرت وورلد" على معالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال توفير المراقبة عن بُعد لأنظمة الحماية الكاثودية.

وقال غاري ساركيس، المدير العام لشركة "ديزرت وورلد": "يقوم هذا الجهاز بإرسال تنبيهات إلى المشغلين عن بُعد وبشكل فوري حال اكتشاف أي أعطال في النظام، وتساعد هذه الآلية في إدارة التآكل بشكل استباقي، إضافة إلى ضمان حماية سلامة خطوط الأنابيب".

مجموعة الخليج التجارية و "فالف تكنولوجيز" تقدمان حلول الصمامات المقاومة للظروف القاسية

تعتمد الصمامات القياسية على الأجزاء الداخلية الناعمة والحشوات المرنة المصنوعة من مواد مطاطية، لكنها تفشل باستمرار في البيئات الصعبة التي تسود فيها درجات حرارة عالية وظروف التآكل وتسرب الانبعاثات. ومن شأن التعاون بين مجموعة الخليج التجارية و "فالف تكنولوجيز" أن يضمن توفير صمامات معدنية مصممة لضمان عدم التسرب والإغلاق المباشر، كما أنها تكون قادرة على تحمل درجات حرارة قصوى تتراوح من -196 درجة مئوية إلى +760 درجة مئوية.

وقال ديفيد بيركس، المدير الإقليمي لشركة "فالف تكنولوجيز" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد صممنا تقنية صمامات الخدمة الشاقة لتناسب الظروف القاسية، الأمر الذي يضمن للمشغلين الحفاظ على سلامة الأنظمة من دون الحاجة إلى استبدال قطع الغيار باستمرار. ويعد هذا التعاون مع مجموعة الخليج التجارية ضرورياً لتحقيق الموثوقية العالية المطلوبة في عمليات النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة".

عمليات إزالة الكربون باستخدام صمام ES Series Actuated من مجموعة الخليج التجارية و "أكسفورد فلو"

حصل صمام ES Series Actuated من "أكسفورد فلو" على جائزة أفضل إنجاز في الهندسة الميكانيكية من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، وهو الإنجاز الذي تبنته مجموعة الخليج التجارية بالتنسيق مع أحد المطورين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز لتأثير إزالة الكربون، ما يوفر مستويات غير مسبوقة من الموثوقية لتطبيقات العزل والتحكم الصعبة. وتعمل الصمامات ضمن سلسلة ES على تقليل الانبعاثات المتسربة، كما توفر قدرة عالية على تحمل بقايا الشظايا، وتقلل من حجم الصمام ووزنه، وذلك من خلال التخلص من المحركات الميكانيكية التقليدية والاعتماد على التشغيل الهيدروليكي.

وقال توماس بليث، مدير تطوير الأعمال لمجموعة "أكسفورد فلو": "تقدم سلسلة صمامات ES حلاً عالي الأداء لتطبيقات العزل والتحكم، مع ضمان توفير فائدة إضافية تتمثل في تقليل الانبعاثات بشكل كبير، علماً أن هذا الجانب يعتبر من الأولويات في مشهد الطاقة الراهن".

الرؤية الاستراتيجية لشركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء لمستقبل البنية التحتية للنفط والغاز

قال هاجوب ديرموسيسيان، المدير العام لشركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء ومجموعة الخليج التجارية: "بفضل هذا النوع من الشراكات مع "ديزرت وورلد" و "فالف تكنولوجيز" و "أكسفورد فلو"، فإننا نسهم في إعادة رسم طرق إدارة تحديات البنية التحتية الحرجة، بدءاً من منع التآكل وحتى التحكم في الانبعاثات. ويتمثل هدفنا في تقديم حلول مستدامة وموثوقة للعملاء، من شأنها أن تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن إرساء معايير جديدة للسلامة والمسؤولية البيئية".

نبذة عن شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء

تأسست شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء، إحدى شركات مجموعة غباش، في العام 2002، وتفتخر بمكانتها الرائدة في مجال الهندسة والتوريد والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لاستقطابها ما يزيد على 500 متخصص، وتوظيفها التكنولوجيا المتطورة، تحرز هذه الشركة تفوقاً في مجالات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية وأنظمة التحكم، وتتولى تنفيذ مشاريع معقدة في مختلف القطاعات، مثل النفط والغاز والطاقة والمرافق ومعالجة المياه وإدارتها والبنية التحتية الذكية. وتشمل قائمة عملائها شركة أدنوك وعدداً من الجهات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية ومقاولي الهندسة والتوريد والبناء. وتركز الشركة على حلول الطاقة المتجددة والمستدامة، وتهدف إلى أن تكون المقاول الأول وأفضل بيئة عمل في صناعتها.

نبذة عن مجموعة الخليج التجارية

تأسست مجموعة الخليج التجارية، إحدى شركات مجموعة غباش، في العام 1982، وتعتبر شريكاً مرموقاً ومزوداً متخصصاً على قدر عالٍ من الجودة في الشرق الأوسط. وتوفر الشركة مجموعة واسعة من المعدات الدقيقة للمصنعين، كما تعدّ شريكاً مهماً لصناعة النفط والغاز، ولقطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية. وتمكنت الشركة من إثبات جدارتها من خلال الاعتماد على خبرتها الهندسية ومنتجاتها وخدماتها في جميع أرجاء القطاع في كافة مراحل العمليات.

-انتهى-

#بياناتشركات